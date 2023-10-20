https://ria.ru/20231020/vostok-1904236462.html

Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, которое поощряет Запад

Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, которое поощряет Запад - РИА Новости, 20.10.2023

Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, которое поощряет Запад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, поощряемым Западом. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:48

2023-10-20T18:48

2023-10-20T18:48

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 20 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, поощряемым Западом. "Вместо того, чтобы обратить вспять свои ошибки и действовать с государственной мудростью, израильская администрация действует как организация, провоцирующая внерегиональных игроков. Наш регион должен быть спасен от этого безумия, поощряемого западными странами и легитимизируемого западными СМИ. Я призываю все государства и международные организации искренне поддержать инициативы по скорейшему установлению гуманитарного прекращения огня в Газе", - говорится в заявлении Эрдогана в соцсети Х. Турецкий лидер вновь обратился к израильскому правительству с призывом "никогда не расширять масштабы своих атак на гражданское население и немедленно прекратить свои геноцидные операции".

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

турция

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Кирилл Волков

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году