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Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, которое поощряет Запад
Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, которое поощряет Запад - РИА Новости, 20.10.2023
Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, которое поощряет Запад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, поощряемым Западом. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:48
2023-10-20T18:48
2023-10-20T18:48
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 20 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, поощряемым Западом. "Вместо того, чтобы обратить вспять свои ошибки и действовать с государственной мудростью, израильская администрация действует как организация, провоцирующая внерегиональных игроков. Наш регион должен быть спасен от этого безумия, поощряемого западными странами и легитимизируемого западными СМИ. Я призываю все государства и международные организации искренне поддержать инициативы по скорейшему установлению гуманитарного прекращения огня в Газе", - говорится в заявлении Эрдогана в соцсети Х. Турецкий лидер вновь обратился к израильскому правительству с призывом "никогда не расширять масштабы своих атак на гражданское население и немедленно прекратить свои геноцидные операции".
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, которое поощряет Запад
Эрдоган призвал спасти Ближний Восток от "безумия, поощряемого Западом"
АНКАРА, 20 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, поощряемым Западом.
"Вместо того, чтобы обратить вспять свои ошибки и действовать с государственной мудростью, израильская администрация действует как организация, провоцирующая внерегиональных игроков. Наш регион должен быть спасен от этого безумия, поощряемого западными странами и легитимизируемого западными СМИ. Я призываю все государства и международные организации искренне поддержать инициативы по скорейшему установлению гуманитарного прекращения огня в Газе", - говорится в заявлении Эрдогана в соцсети Х.
Турецкий лидер вновь обратился к израильскому правительству с призывом "никогда не расширять масштабы своих атак на гражданское население и немедленно прекратить свои геноцидные операции".
Ближний Восток воевать не хочет — а придется