Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, которое поощряет Запад - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/vostok-1904236462.html
Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, которое поощряет Запад
Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, которое поощряет Запад - РИА Новости, 20.10.2023
Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, которое поощряет Запад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, поощряемым Западом. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:48
2023-10-20T18:48
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874782539_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_04475e7ee13bc93b996a0ffb7a702e00.jpg
АНКАРА, 20 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, поощряемым Западом. "Вместо того, чтобы обратить вспять свои ошибки и действовать с государственной мудростью, израильская администрация действует как организация, провоцирующая внерегиональных игроков. Наш регион должен быть спасен от этого безумия, поощряемого западными странами и легитимизируемого западными СМИ. Я призываю все государства и международные организации искренне поддержать инициативы по скорейшему установлению гуманитарного прекращения огня в Газе", - говорится в заявлении Эрдогана в соцсети Х. Турецкий лидер вновь обратился к израильскому правительству с призывом "никогда не расширять масштабы своих атак на гражданское население и немедленно прекратить свои геноцидные операции".
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874782539_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_ea44c10563a32bdb95fe3f410e5d0e15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, которое поощряет Запад

Эрдоган призвал спасти Ближний Восток от "безумия, поощряемого Западом"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 20 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ситуацию на Ближнем Востоке безумием, поощряемым Западом.
"Вместо того, чтобы обратить вспять свои ошибки и действовать с государственной мудростью, израильская администрация действует как организация, провоцирующая внерегиональных игроков. Наш регион должен быть спасен от этого безумия, поощряемого западными странами и легитимизируемого западными СМИ. Я призываю все государства и международные организации искренне поддержать инициативы по скорейшему установлению гуманитарного прекращения огня в Газе", - говорится в заявлении Эрдогана в соцсети Х.
Турецкий лидер вновь обратился к израильскому правительству с призывом "никогда не расширять масштабы своих атак на гражданское население и немедленно прекратить свои геноцидные операции".
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
Вчера, 08:00
 
В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала