Джонсон опасается, что помощь Украине могут урезать из-за Израиля
Джонсон: сокращение поддержки Украины из-за Израиля станет трагической ошибкой
© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что возможное сокращение США военной поддержки Украины на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке станет "трагической ошибкой".
"Некоторые в Капитолии заявляют, что, если мы хотим сделать больше для помощи Израилю против множества врагов этой страны, тогда мы должны пересмотреть или сократить нашу поддержку Украины. Это станет трагической ошибкой", - написал он в статье для газеты Telegraph.
По словам экс-премьера, обострение в Израиле является "по сути той же самой борьбой, которая ведётся на Украине в течение последних десяти лет". Джонсон назвал Украину и Израиль "двумя фронтами в новой борьбе за свободу", на которых, по его мнению, за общие ценности ведется битва против "разных голов одной и той же гидры". В связи с этим бывший глава британского правительства призвал США продолжить оказывать поддержку обеим странам, поскольку как Украина, так и Израиль "заслуживают защиту Запада".
Ранее американский сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил, что любое финансирование, предназначающееся Украине, должно быть немедленно перенаправлено для помощи Израилю. В Белом доме при этом заявили, что США намерены продолжать поддерживать Украину, несмотря на эскалацию вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем, а также необходимости оказывать помощь Тель-Авиву.
Американский телеканал NBC сообщал, что администрация президента Джо Байдена намерена подать в конгресс единый запрос на дополнительное финансирование в целях оказания помощи Израилю и Украине, чтобы конгресс одобрил обе инициативы.