https://ria.ru/20231020/ukraina-1904203630.html

Джонсон опасается, что помощь Украине могут урезать из-за Израиля

Джонсон опасается, что помощь Украине могут урезать из-за Израиля - РИА Новости, 20.10.2023

Джонсон опасается, что помощь Украине могут урезать из-за Израиля

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что возможное сокращение США военной поддержки Украины на фоне эскалации конфликта на Ближнем... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:10

2023-10-20T17:10

2023-10-20T17:10

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израиль

украина

борис джонсон

великобритания

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что возможное сокращение США военной поддержки Украины на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке станет "трагической ошибкой". "Некоторые в Капитолии заявляют, что, если мы хотим сделать больше для помощи Израилю против множества врагов этой страны, тогда мы должны пересмотреть или сократить нашу поддержку Украины. Это станет трагической ошибкой", - написал он в статье для газеты Telegraph. По словам экс-премьера, обострение в Израиле является "по сути той же самой борьбой, которая ведётся на Украине в течение последних десяти лет". Джонсон назвал Украину и Израиль "двумя фронтами в новой борьбе за свободу", на которых, по его мнению, за общие ценности ведется битва против "разных голов одной и той же гидры". В связи с этим бывший глава британского правительства призвал США продолжить оказывать поддержку обеим странам, поскольку как Украина, так и Израиль "заслуживают защиту Запада". Ранее американский сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил, что любое финансирование, предназначающееся Украине, должно быть немедленно перенаправлено для помощи Израилю. В Белом доме при этом заявили, что США намерены продолжать поддерживать Украину, несмотря на эскалацию вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем, а также необходимости оказывать помощь Тель-Авиву. Американский телеканал NBC сообщал, что администрация президента Джо Байдена намерена подать в конгресс единый запрос на дополнительное финансирование в целях оказания помощи Израилю и Украине, чтобы конгресс одобрил обе инициативы.

https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html

https://ria.ru/20231020/izrail-1903903706.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, украина, борис джонсон, великобритания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ситуация в днр и лнр