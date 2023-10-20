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Джонсон опасается, что помощь Украине могут урезать из-за Израиля - РИА Новости, 20.10.2023
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17:10 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/ukraina-1904203630.html
Джонсон опасается, что помощь Украине могут урезать из-за Израиля
Джонсон опасается, что помощь Украине могут урезать из-за Израиля - РИА Новости, 20.10.2023
Джонсон опасается, что помощь Украине могут урезать из-за Израиля
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что возможное сокращение США военной поддержки Украины на фоне эскалации конфликта на Ближнем... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:10
2023-10-20T17:10
в мире
израиль
украина
борис джонсон
великобритания
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что возможное сокращение США военной поддержки Украины на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке станет "трагической ошибкой". "Некоторые в Капитолии заявляют, что, если мы хотим сделать больше для помощи Израилю против множества врагов этой страны, тогда мы должны пересмотреть или сократить нашу поддержку Украины. Это станет трагической ошибкой", - написал он в статье для газеты Telegraph. По словам экс-премьера, обострение в Израиле является "по сути той же самой борьбой, которая ведётся на Украине в течение последних десяти лет". Джонсон назвал Украину и Израиль "двумя фронтами в новой борьбе за свободу", на которых, по его мнению, за общие ценности ведется битва против "разных голов одной и той же гидры". В связи с этим бывший глава британского правительства призвал США продолжить оказывать поддержку обеим странам, поскольку как Украина, так и Израиль "заслуживают защиту Запада". Ранее американский сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил, что любое финансирование, предназначающееся Украине, должно быть немедленно перенаправлено для помощи Израилю. В Белом доме при этом заявили, что США намерены продолжать поддерживать Украину, несмотря на эскалацию вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем, а также необходимости оказывать помощь Тель-Авиву. Американский телеканал NBC сообщал, что администрация президента Джо Байдена намерена подать в конгресс единый запрос на дополнительное финансирование в целях оказания помощи Израилю и Украине, чтобы конгресс одобрил обе инициативы.
https://ria.ru/20231020/bayden-1903987340.html
https://ria.ru/20231020/izrail-1903903706.html
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в мире, израиль, украина, борис джонсон, великобритания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ситуация в днр и лнр
В мире, Израиль, Украина, Борис Джонсон, Великобритания, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ситуация в ДНР и ЛНР
Джонсон опасается, что помощь Украине могут урезать из-за Израиля

Джонсон: сокращение поддержки Украины из-за Израиля станет трагической ошибкой

© AP Photo / Frank AugsteinБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что возможное сокращение США военной поддержки Украины на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке станет "трагической ошибкой".
"Некоторые в Капитолии заявляют, что, если мы хотим сделать больше для помощи Израилю против множества врагов этой страны, тогда мы должны пересмотреть или сократить нашу поддержку Украины. Это станет трагической ошибкой", - написал он в статье для газеты Telegraph.
Президент США Джо Байден во время телеобращения к нации по теме Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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По словам экс-премьера, обострение в Израиле является "по сути той же самой борьбой, которая ведётся на Украине в течение последних десяти лет". Джонсон назвал Украину и Израиль "двумя фронтами в новой борьбе за свободу", на которых, по его мнению, за общие ценности ведется битва против "разных голов одной и той же гидры". В связи с этим бывший глава британского правительства призвал США продолжить оказывать поддержку обеим странам, поскольку как Украина, так и Израиль "заслуживают защиту Запада".
Ранее американский сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил, что любое финансирование, предназначающееся Украине, должно быть немедленно перенаправлено для помощи Израилю. В Белом доме при этом заявили, что США намерены продолжать поддерживать Украину, несмотря на эскалацию вооруженного конфликта между Палестиной и Израилем, а также необходимости оказывать помощь Тель-Авиву.
Американский телеканал NBC сообщал, что администрация президента Джо Байдена намерена подать в конгресс единый запрос на дополнительное финансирование в целях оказания помощи Израилю и Украине, чтобы конгресс одобрил обе инициативы.
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В миреИзраильУкраинаБорис ДжонсонВеликобританияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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