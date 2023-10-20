Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде именем погибшего на Украине Героя России Зорина назовут улицу - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:29 20.10.2023 (обновлено: 10:34 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/svo-1904023755.html
В Волгограде именем погибшего на Украине Героя России Зорина назовут улицу
В Волгограде именем погибшего на Украине Героя России Зорина назовут улицу - РИА Новости, 20.10.2023
В Волгограде именем погибшего на Украине Героя России Зорина назовут улицу
Именем Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе специальной военной операции, назовут одну из улиц в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба мэрии... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:29
2023-10-20T10:34
специальная военная операция на украине
общество
волгоград
россия
дзержинский район
андрей бочаров
украина
герой российской федерации (звание)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794184900_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_a75e449d5c6643c2f38b9404969c7b96.jpg
ВОЛГОГРАД, 20 окт – РИА Новости. Именем Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе специальной военной операции, назовут одну из улиц в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба мэрии города. "Глава Волгограда Владимир Марченко подписал постановление о присвоении пока безымянному проезду в Дзержинском районе имени Героя Российской Федерации гвардии старшего лейтенанта Дениса Игоревича Зорина", - говорится в сообщении мэрии. Военнослужащий из Волгограда, 30-летний Денис Зорин служил в 247-м десантно-штурмовом полку и погиб 26 февраля 2022 во время выполнения боевого задания в зоне проведения специальной военной операции. В апреле того же года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил его матери звезду Героя России.
https://ria.ru/20231016/byust-1903011504.html
волгоград
россия
дзержинский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794184900_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_ff1db37fc50511119810c02f4d7685e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, волгоград, россия, дзержинский район, андрей бочаров, украина, герой российской федерации (звание)
Специальная военная операция на Украине, Общество, Волгоград, Россия, Дзержинский район, Андрей Бочаров, Украина, Герой Российской Федерации (звание)
В Волгограде именем погибшего на Украине Героя России Зорина назовут улицу

В Волгограде именем погибшего на Украине Героя РФ Дениса Зорина назовут улицу

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкГраффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде
Граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Граффити с изображением погибшего на Украине офицера, Героя России Дениса Зорина на фасаде дома по улице Коммунистической в Волгограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 20 окт – РИА Новости. Именем Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе специальной военной операции, назовут одну из улиц в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба мэрии города.
"Глава Волгограда Владимир Марченко подписал постановление о присвоении пока безымянному проезду в Дзержинском районе имени Героя Российской Федерации гвардии старшего лейтенанта Дениса Игоревича Зорина", - говорится в сообщении мэрии.
Военнослужащий из Волгограда, 30-летний Денис Зорин служил в 247-м десантно-штурмовом полку и погиб 26 февраля 2022 во время выполнения боевого задания в зоне проведения специальной военной операции. В апреле того же года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил его матери звезду Героя России.
Бюст Герою России Козловскому установили в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Бюст Герою России Козловскому установили в Астраханской области
16 октября, 11:22
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоВолгоградРоссияДзержинский районАндрей БочаровУкраинаГерой Российской Федерации (звание)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала