https://ria.ru/20231020/svo-1904023755.html

В Волгограде именем погибшего на Украине Героя России Зорина назовут улицу

В Волгограде именем погибшего на Украине Героя России Зорина назовут улицу - РИА Новости, 20.10.2023

В Волгограде именем погибшего на Украине Героя России Зорина назовут улицу

Именем Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе специальной военной операции, назовут одну из улиц в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба мэрии... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T10:29

2023-10-20T10:29

2023-10-20T10:34

специальная военная операция на украине

общество

волгоград

россия

дзержинский район

андрей бочаров

украина

герой российской федерации (звание)

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ВОЛГОГРАД, 20 окт – РИА Новости. Именем Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе специальной военной операции, назовут одну из улиц в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба мэрии города. "Глава Волгограда Владимир Марченко подписал постановление о присвоении пока безымянному проезду в Дзержинском районе имени Героя Российской Федерации гвардии старшего лейтенанта Дениса Игоревича Зорина", - говорится в сообщении мэрии. Военнослужащий из Волгограда, 30-летний Денис Зорин служил в 247-м десантно-штурмовом полку и погиб 26 февраля 2022 во время выполнения боевого задания в зоне проведения специальной военной операции. В апреле того же года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил его матери звезду Героя России.

https://ria.ru/20231016/byust-1903011504.html

волгоград

россия

дзержинский район

украина

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общество, волгоград, россия, дзержинский район, андрей бочаров, украина, герой российской федерации (звание)