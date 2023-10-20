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В Волгограде именем погибшего на Украине Героя России Зорина назовут улицу
В Волгограде именем погибшего на Украине Героя России Зорина назовут улицу - РИА Новости, 20.10.2023
В Волгограде именем погибшего на Украине Героя России Зорина назовут улицу
Именем Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе специальной военной операции, назовут одну из улиц в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба мэрии... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:29
2023-10-20T10:29
2023-10-20T10:34
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ВОЛГОГРАД, 20 окт – РИА Новости. Именем Героя России Дениса Зорина, погибшего в ходе специальной военной операции, назовут одну из улиц в Волгограде, сообщает в пятницу пресс-служба мэрии города. "Глава Волгограда Владимир Марченко подписал постановление о присвоении пока безымянному проезду в Дзержинском районе имени Героя Российской Федерации гвардии старшего лейтенанта Дениса Игоревича Зорина", - говорится в сообщении мэрии. Военнослужащий из Волгограда, 30-летний Денис Зорин служил в 247-м десантно-штурмовом полку и погиб 26 февраля 2022 во время выполнения боевого задания в зоне проведения специальной военной операции. В апреле того же года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил его матери звезду Героя России.
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В Волгограде именем погибшего на Украине Героя России Зорина назовут улицу
В Волгограде именем погибшего на Украине Героя РФ Дениса Зорина назовут улицу