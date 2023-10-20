https://ria.ru/20231020/sud-1904096338.html

В Италии отменили приговор по делу о высылке жены экс-банкира Аблязова

В Италии отменили приговор по делу о высылке жены экс-банкира Аблязова - РИА Новости, 20.10.2023

В Италии отменили приговор по делу о высылке жены экс-банкира Аблязова

Верховный кассационный суд Италии отменил приговор апелляционного суда Перуджи по скандальному делу о высылке из страны в 2013 году Алмы Шалабаевой - супруги... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:34

2023-10-20T12:34

2023-10-20T12:34

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РИМ, 20 окт – РИА Новости. Верховный кассационный суд Италии отменил приговор апелляционного суда Перуджи по скандальному делу о высылке из страны в 2013 году Алмы Шалабаевой - супруги бывшего главы казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова, сообщила служба новостей итальянского гостелевидения Rai. В июне 2022 года апелляционный суд Перуджи полностью оправдал всех фигурантов нашумевшего "дела Шалабаевой", в числе которых были высокопоставленные представители МВД Италии, "за отсутствием факта преступления". Однако после вынесения этого вердикта прокуратура Перуджи обжаловала его в Кассационном суде, и теперь высшая судебная инстанция Италии отменила приговор и предписала провести новый судебный процесс по данному делу во Флоренции. Шалабаева вместе с шестилетней дочерью была депортирована из Италии 31 мая 2013 года. Этому предшествовала ночная спецоперация государственной полиции по аресту ее супруга, который, однако, успел покинуть Италию. На вилле под Римом полиция тогда не обнаружила банкира, которого местные СМИ обычно называют "диссидентом", но зато задержала его жену и дочь. По постановлению мирового судьи они были немедленно отправлены самолетом в Казахстан. "Дело Шалабаевой" вызвало на Апеннинах громкий политический скандал, в связи с которым в парламенте был даже поднят вопрос о недоверии тогдашнему вице-премьеру и министру внутренних дел Анджелино Алфано. В итоге МВД Италии аннулировало свое решение о депортации Шалабаевой. В 2014 году женщина вернулась в Италию, где ей было представлено политическое убежище. В июле того же года Кассационный суд признал, что итальянские власти нарушили ее права на защиту и получение убежища. В октябре 2020 года суд Перуджи приговорил к пяти годам лишения свободы квестора (главу полицейского управления) Палермо Ренато Кортезе, который в 2013 году был одним из руководителей полиции Рима, и начальника железнодорожной полиции Италии Маурицио Импроту, возглавлявшего тогда столичную миграционную службу. Серьезные тюремные сроки получили и другие фигуранты дела. Первоначально в списке обвиняемых, которых прокуратура требовала привлечь к суду, были и имена трех бывших сотрудников посольства Казахстана в Риме, включая экс-посла Андриана Елемесова, однако они на скамью подсудимых не попали. В решении суда первой инстанции отмечалось, что дело о высылке Шалабаевой "является уникальным в истории итальянской юстиции", а сам факт ее задержания и экстрадиции на родину был назван "государственным похищением". По свидетельству местных СМИ, такой вердикт вызвал у многих шок, поскольку речь шла об известных в стране правоохранителях. В частности, Кортезе удалось в свое время обнаружить и арестовать главаря "Коза ностра" Бернардо Провенцано. Однако в ходе рассмотрения дела в Апелляционном суде адвокаты обвиняемых смогли привести убедительные доводы в пользу того, что их клиенты не совершали инкриминируемых им преступлений. Теперь после отмены оправдательного приговора апелляционный суд Флоренции вновь рассмотрит все обстоятельства этого дела.

https://ria.ru/20231019/proisshestvie-1903828111.html

https://ria.ru/20230915/sud-1896517269.html

https://ria.ru/20230914/finlyandiya-1896273788.html

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