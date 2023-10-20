https://ria.ru/20231020/sng-1903995997.html

Страны СНГ заняли треть мирового рынка АПК, заявили в Казахстане

Страны СНГ заняли треть мирового рынка АПК, заявили в Казахстане - РИА Новости, 20.10.2023

Страны СНГ заняли треть мирового рынка АПК, заявили в Казахстане

Доля стран Содружества независимых государств в мировом производстве продовольствия занимает от 10% до 30%, заявил министр сельского хозяйства Казахстана... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T09:18

2023-10-20T09:18

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АЛМА-АТА, 20 окт - РИА Новости. Доля стран Содружества независимых государств в мировом производстве продовольствия занимает от 10% до 30%, заявил министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров на конференции государств-участников СНГ по вопросам сотрудничества в области продбезопасности в Астане. "Динамичное развитие аграрного сектора в странах Содружества независимых государств позволяет нам не только активно укреплять продовольственную безопасность, но и играть важную роль на мировом продовольственном рынке. По многим позициям доля стран содружества в мировом производстве занимает от 10% до 30%. К примеру, по производству сахарной свеклы – 27%, по картофелю – 17,5% и прочие позиции", - сказал казахстанский министр. По его словам, следует стимулировать "расширение торговли сельхозпродукцией как внутри региона, так и за его пределами". При этом Сапаров подчеркнул, что для Казахстана страны Содружества являются самыми крупными торговыми партнерами. В прошлом году торговля республики продукцией АПК с государствами СНГ выросла на 23% и составила 6,5 миллиарда долларов.

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экономика, казахстан, астана, снг, россия, в мире