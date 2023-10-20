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Страны СНГ заняли треть мирового рынка АПК, заявили в Казахстане - РИА Новости, 20.10.2023
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09:18 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/sng-1903995997.html
Страны СНГ заняли треть мирового рынка АПК, заявили в Казахстане
Страны СНГ заняли треть мирового рынка АПК, заявили в Казахстане - РИА Новости, 20.10.2023
Страны СНГ заняли треть мирового рынка АПК, заявили в Казахстане
Доля стран Содружества независимых государств в мировом производстве продовольствия занимает от 10% до 30%, заявил министр сельского хозяйства Казахстана... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T09:18
2023-10-20T09:18
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АЛМА-АТА, 20 окт - РИА Новости. Доля стран Содружества независимых государств в мировом производстве продовольствия занимает от 10% до 30%, заявил министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров на конференции государств-участников СНГ по вопросам сотрудничества в области продбезопасности в Астане. "Динамичное развитие аграрного сектора в странах Содружества независимых государств позволяет нам не только активно укреплять продовольственную безопасность, но и играть важную роль на мировом продовольственном рынке. По многим позициям доля стран содружества в мировом производстве занимает от 10% до 30%. К примеру, по производству сахарной свеклы – 27%, по картофелю – 17,5% и прочие позиции", - сказал казахстанский министр. По его словам, следует стимулировать "расширение торговли сельхозпродукцией как внутри региона, так и за его пределами". При этом Сапаров подчеркнул, что для Казахстана страны Содружества являются самыми крупными торговыми партнерами. В прошлом году торговля республики продукцией АПК с государствами СНГ выросла на 23% и составила 6,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20231013/sng-1902548477.html
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экономика, казахстан, астана, снг, россия, в мире
Экономика, Казахстан, Астана, СНГ, Россия, В мире
Страны СНГ заняли треть мирового рынка АПК, заявили в Казахстане

Минсельхоз Казахстана: страны СНГ в мировом АПК заняли около 30%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 20 окт - РИА Новости. Доля стран Содружества независимых государств в мировом производстве продовольствия занимает от 10% до 30%, заявил министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров на конференции государств-участников СНГ по вопросам сотрудничества в области продбезопасности в Астане.
"Динамичное развитие аграрного сектора в странах Содружества независимых государств позволяет нам не только активно укреплять продовольственную безопасность, но и играть важную роль на мировом продовольственном рынке. По многим позициям доля стран содружества в мировом производстве занимает от 10% до 30%. К примеру, по производству сахарной свеклы – 27%, по картофелю – 17,5% и прочие позиции", - сказал казахстанский министр.
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По его словам, следует стимулировать "расширение торговли сельхозпродукцией как внутри региона, так и за его пределами". При этом Сапаров подчеркнул, что для Казахстана страны Содружества являются самыми крупными торговыми партнерами. В прошлом году торговля республики продукцией АПК с государствами СНГ выросла на 23% и составила 6,5 миллиарда долларов.
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