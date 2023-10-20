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Эксперт оценил приостановку членства Росфинмониторинга в "Эгмонте" - РИА Новости, 20.10.2023
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11:55 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/rosfinmonitoring-1904077550.html
Эксперт оценил приостановку членства Росфинмониторинга в "Эгмонте"
Эксперт оценил приостановку членства Росфинмониторинга в "Эгмонте" - РИА Новости, 20.10.2023
Эксперт оценил приостановку членства Росфинмониторинга в "Эгмонте"
Приостановка членства Росфинмониторинга в группе "Эгмонт" снизит эффективность работы российской финансовой разведки по противодействию экономической... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:55
2023-10-20T11:55
россия
украина
максим осадчий
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Приостановка членства Росфинмониторинга в группе "Эгмонт" снизит эффективность работы российской финансовой разведки по противодействию экономической преступности и финансированием терроризма, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Накануне группа "Эгмонт", объединяющая подразделения финансовой разведки мира, заявила, что приостановила членство Росфинмониторинга. Как говорилось в заявлении, группа обеспокоена последствиями конфликта на Украине. В свою очередь в Росфинмониторинге заявили, что приостановка членства в группе носит политических характер, незаконна и грубо нарушает мандат и устав группы "Эгмонт", кроме того, это решение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы. Тем не менее, финразведка РФ продолжит сотрудничать с заинтересованными в борьбе с экономической преступностью и финансированием терроризма странами. "Приостановка членства Росфинмониторинга в группе "Эгмонт", несомненно, снизит эффективность российской финансовой разведки по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности", - считает эксперт. Он пояснил, что взаимодействие национальных финансовых разведок в рамках группы "Эгмонт" облегчает процесс выявления криминальной деятельности, ведь зачастую преступники намеренно усложняют свои финансовые схемы, запутывают их так, чтобы было сложно разобраться в истинном характере операций. "Часто криминальные транзакции намеренно выводятся в иностранные юрисдикции, чтобы национальные спецслужбы не могли самостоятельно выявить преступную деятельность. Финансовой разведке приходится собирать сложные пазлы, причем фрагменты головоломки часто находятся в различных странах", - добавил Осадчий.
https://ria.ru/20230307/neglyad-1856277227.html
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россия, украина, максим осадчий, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Украина, Максим Осадчий, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Эксперт оценил приостановку членства Росфинмониторинга в "Эгмонте"

Эксперт: пауза членства в "Эгмонте" снизит эффективность работы финразведки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском валу в Москве
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Приостановка членства Росфинмониторинга в группе "Эгмонт" снизит эффективность работы российской финансовой разведки по противодействию экономической преступности и финансированием терроризма, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Накануне группа "Эгмонт", объединяющая подразделения финансовой разведки мира, заявила, что приостановила членство Росфинмониторинга. Как говорилось в заявлении, группа обеспокоена последствиями конфликта на Украине.
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В свою очередь в Росфинмониторинге заявили, что приостановка членства в группе носит политических характер, незаконна и грубо нарушает мандат и устав группы "Эгмонт", кроме того, это решение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы. Тем не менее, финразведка РФ продолжит сотрудничать с заинтересованными в борьбе с экономической преступностью и финансированием терроризма странами.
"Приостановка членства Росфинмониторинга в группе "Эгмонт", несомненно, снизит эффективность российской финансовой разведки по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности", - считает эксперт.
Он пояснил, что взаимодействие национальных финансовых разведок в рамках группы "Эгмонт" облегчает процесс выявления криминальной деятельности, ведь зачастую преступники намеренно усложняют свои финансовые схемы, запутывают их так, чтобы было сложно разобраться в истинном характере операций.
"Часто криминальные транзакции намеренно выводятся в иностранные юрисдикции, чтобы национальные спецслужбы не могли самостоятельно выявить преступную деятельность. Финансовой разведке приходится собирать сложные пазлы, причем фрагменты головоломки часто находятся в различных странах", - добавил Осадчий.
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РоссияУкраинаМаксим ОсадчийФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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