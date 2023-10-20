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Путину представят в центре "Росатома" идеи создания научных установок - РИА Новости, 20.10.2023
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Наука
 
19:07 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/rosatom-1904240632.html
Путину представят в центре "Росатома" идеи создания научных установок
Путину представят в центре "Росатома" идеи создания научных установок - РИА Новости, 20.10.2023
Путину представят в центре "Росатома" идеи создания научных установок
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию в Национальном центре физики и математики "Росатома" трех научных установок класса... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T19:07
2023-10-20T19:07
наука
россия
саров
нижегородская область
владимир путин
михаил мишустин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию в Национальном центре физики и математики "Росатома" трех научных установок класса "мегасайенс" для получения первых результатов к 2030 году, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ подготовить совместно с Госкорпорацией "Росатом", Российской академией наук и Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" и представить предложения, касающиеся создания в Национальном центре физики и математики Госкорпорации "Росатом" трех научных установок класса "мегасайенс" в целях получения первых научных результатов мирового уровня к 2030 году", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 15 февраля 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, президент РАН Геннадий Красников и директор НИЦ "Курчатовский институт" Марат Камболов. Кроме того, кабмину поручено представить предложения о выделении в 2024-2026 годах из бюджета допсредств для строительства объектов научно-образовательной инфраструктуры филиала МГУ имени Ломоносова в Сарове. Срок исполнения - 20 ноября 2023 года. Также кабмин при участии "Росатома" дополнительно рассмотрит вопрос о создании и развитии не менее семи новых уникальных лабораторий Национального центра физики и математики ГК "Росатом", в том числе за счет средств бюджета, средств "Росатома" и иных источников. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 декабря 2023 года, далее – ежегодно. Помимо этого, Путин поручил кабмину принять решения для реализации программы "Земский учитель" на территориях ЗАТО Сарова (Нижегородская область) и Снежинска (Челябинская область). Срок исполнения – 15 декабря 2023 года. Ответственный за выше перечисленные поручения - Михаил Мишустин. Согласно перечню, кабмину совместно с МГУ имени Ломоносова и ГК "Росатом" поручено определить особенности финансового обеспечения научной и образовательной деятельности филиала университета в Сарове и стипендиального обеспечения учащихся там. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 ноября 2023 года и до 15 марта 2024 года. Ответственные - Михаил Мишустин, ректор МГУ Виктор Садовничий и Алексей Лихачев. Также правительство РФ, "Росатом" и правительство Нижегородской области обеспечат разработку, утверждение и реализацию комплексной программы развития социнфраструктуры ЗАТО город Саров, включая Национальный центр физики и математики ГК "Росатом". Доклад должен быть представлен – до 15 декабря 2023 года, далее – один раз в полгода. Ответственные - Михаил Мишустин, Алексей Лихачев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
https://ria.ru/20230901/rosatom-1893619249.html
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россия
саров
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россия, саров, нижегородская область, владимир путин, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук, курчатовский институт
Наука, Россия, Саров, Нижегородская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Российская академия наук, Курчатовский институт
Путину представят в центре "Росатома" идеи создания научных установок

Путину представят в центре "Росатома" идеи создания установок класса мегасайенс

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСтенд госкорпорации "Росатом"
Стенд госкорпорации Росатом
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию в Национальном центре физики и математики "Росатома" трех научных установок класса "мегасайенс" для получения первых результатов к 2030 году, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ подготовить совместно с Госкорпорацией "Росатом", Российской академией наук и Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" и представить предложения, касающиеся создания в Национальном центре физики и математики Госкорпорации "Росатом" трех научных установок класса "мегасайенс" в целях получения первых научных результатов мирового уровня к 2030 году", - говорится в перечне поручений.
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Лихачев назвал решение Путина создать госкорпорацию "Росатом" уникальным
1 сентября, 12:11
Срок исполнения поручения - 15 февраля 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, президент РАН Геннадий Красников и директор НИЦ "Курчатовский институт" Марат Камболов.
Кроме того, кабмину поручено представить предложения о выделении в 2024-2026 годах из бюджета допсредств для строительства объектов научно-образовательной инфраструктуры филиала МГУ имени Ломоносова в Сарове. Срок исполнения - 20 ноября 2023 года. Также кабмин при участии "Росатома" дополнительно рассмотрит вопрос о создании и развитии не менее семи новых уникальных лабораторий Национального центра физики и математики ГК "Росатом", в том числе за счет средств бюджета, средств "Росатома" и иных источников. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 декабря 2023 года, далее – ежегодно. Помимо этого, Путин поручил кабмину принять решения для реализации программы "Земский учитель" на территориях ЗАТО Сарова (Нижегородская область) и Снежинска (Челябинская область). Срок исполнения – 15 декабря 2023 года. Ответственный за выше перечисленные поручения - Михаил Мишустин.
Госкорпорация Росатом провела сессию в рамках форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Госкорпорация "Росатом" провела сессию в рамках форума "Сделано в России"
Вчера, 18:42
Согласно перечню, кабмину совместно с МГУ имени Ломоносова и ГК "Росатом" поручено определить особенности финансового обеспечения научной и образовательной деятельности филиала университета в Сарове и стипендиального обеспечения учащихся там. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 ноября 2023 года и до 15 марта 2024 года. Ответственные - Михаил Мишустин, ректор МГУ Виктор Садовничий и Алексей Лихачев.
Также правительство РФ, "Росатом" и правительство Нижегородской области обеспечат разработку, утверждение и реализацию комплексной программы развития социнфраструктуры ЗАТО город Саров, включая Национальный центр физики и математики ГК "Росатом". Доклад должен быть представлен – до 15 декабря 2023 года, далее – один раз в полгода. Ответственные - Михаил Мишустин, Алексей Лихачев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Директор по цифровизации Госкорпорации Росатом Екатерина Солнцева - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
"Росатом": Россия имеет уникальные возможности для цифрового прорыва
13 октября, 13:19
 
НаукаРоссияСаровНижегородская областьВладимир ПутинМихаил МишустинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Российская академия наукКурчатовский институт
 
 
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