https://ria.ru/20231020/rosatom-1904240632.html

Путину представят в центре "Росатома" идеи создания научных установок

Путину представят в центре "Росатома" идеи создания научных установок - РИА Новости, 20.10.2023

Путину представят в центре "Росатома" идеи создания научных установок

Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию в Национальном центре физики и математики "Росатома" трех научных установок класса... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T19:07

2023-10-20T19:07

2023-10-20T19:07

наука

россия

саров

нижегородская область

владимир путин

михаил мишустин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904230296_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_805fe5e545c26a8458540154c267ce39.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию в Национальном центре физики и математики "Росатома" трех научных установок класса "мегасайенс" для получения первых результатов к 2030 году, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ подготовить совместно с Госкорпорацией "Росатом", Российской академией наук и Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" и представить предложения, касающиеся создания в Национальном центре физики и математики Госкорпорации "Росатом" трех научных установок класса "мегасайенс" в целях получения первых научных результатов мирового уровня к 2030 году", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 15 февраля 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, президент РАН Геннадий Красников и директор НИЦ "Курчатовский институт" Марат Камболов. Кроме того, кабмину поручено представить предложения о выделении в 2024-2026 годах из бюджета допсредств для строительства объектов научно-образовательной инфраструктуры филиала МГУ имени Ломоносова в Сарове. Срок исполнения - 20 ноября 2023 года. Также кабмин при участии "Росатома" дополнительно рассмотрит вопрос о создании и развитии не менее семи новых уникальных лабораторий Национального центра физики и математики ГК "Росатом", в том числе за счет средств бюджета, средств "Росатома" и иных источников. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 декабря 2023 года, далее – ежегодно. Помимо этого, Путин поручил кабмину принять решения для реализации программы "Земский учитель" на территориях ЗАТО Сарова (Нижегородская область) и Снежинска (Челябинская область). Срок исполнения – 15 декабря 2023 года. Ответственный за выше перечисленные поручения - Михаил Мишустин. Согласно перечню, кабмину совместно с МГУ имени Ломоносова и ГК "Росатом" поручено определить особенности финансового обеспечения научной и образовательной деятельности филиала университета в Сарове и стипендиального обеспечения учащихся там. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 ноября 2023 года и до 15 марта 2024 года. Ответственные - Михаил Мишустин, ректор МГУ Виктор Садовничий и Алексей Лихачев. Также правительство РФ, "Росатом" и правительство Нижегородской области обеспечат разработку, утверждение и реализацию комплексной программы развития социнфраструктуры ЗАТО город Саров, включая Национальный центр физики и математики ГК "Росатом". Доклад должен быть представлен – до 15 декабря 2023 года, далее – один раз в полгода. Ответственные - Михаил Мишустин, Алексей Лихачев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

https://ria.ru/20230901/rosatom-1893619249.html

https://ria.ru/20231020/sessiya-1904234578.html

https://ria.ru/20231013/vozmozhnosti-1902328296.html

россия

саров

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, саров, нижегородская область, владимир путин, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", российская академия наук, курчатовский институт