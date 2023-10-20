Путину представят в центре "Росатома" идеи создания научных установок
Путину представят в центре "Росатома" идеи создания установок класса мегасайенс
© Фотохост-агентство РИА Новости
Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по созданию в Национальном центре физики и математики "Росатома" трех научных установок класса "мегасайенс" для получения первых результатов к 2030 году, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ подготовить совместно с Госкорпорацией "Росатом", Российской академией наук и Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" и представить предложения, касающиеся создания в Национальном центре физики и математики Госкорпорации "Росатом" трех научных установок класса "мегасайенс" в целях получения первых научных результатов мирового уровня к 2030 году", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 15 февраля 2024 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, президент РАН Геннадий Красников и директор НИЦ "Курчатовский институт" Марат Камболов.
Кроме того, кабмину поручено представить предложения о выделении в 2024-2026 годах из бюджета допсредств для строительства объектов научно-образовательной инфраструктуры филиала МГУ имени Ломоносова в Сарове. Срок исполнения - 20 ноября 2023 года. Также кабмин при участии "Росатома" дополнительно рассмотрит вопрос о создании и развитии не менее семи новых уникальных лабораторий Национального центра физики и математики ГК "Росатом", в том числе за счет средств бюджета, средств "Росатома" и иных источников. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 декабря 2023 года, далее – ежегодно. Помимо этого, Путин поручил кабмину принять решения для реализации программы "Земский учитель" на территориях ЗАТО Сарова (Нижегородская область) и Снежинска (Челябинская область). Срок исполнения – 15 декабря 2023 года. Ответственный за выше перечисленные поручения - Михаил Мишустин.
Согласно перечню, кабмину совместно с МГУ имени Ломоносова и ГК "Росатом" поручено определить особенности финансового обеспечения научной и образовательной деятельности филиала университета в Сарове и стипендиального обеспечения учащихся там. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 ноября 2023 года и до 15 марта 2024 года. Ответственные - Михаил Мишустин, ректор МГУ Виктор Садовничий и Алексей Лихачев.
Также правительство РФ, "Росатом" и правительство Нижегородской области обеспечат разработку, утверждение и реализацию комплексной программы развития социнфраструктуры ЗАТО город Саров, включая Национальный центр физики и математики ГК "Росатом". Доклад должен быть представлен – до 15 декабря 2023 года, далее – один раз в полгода. Ответственные - Михаил Мишустин, Алексей Лихачев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.