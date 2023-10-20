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Совфед рассмотрит поправки в закон о введении военного положения в России

Совфед рассмотрит поправки в закон о введении военного положения в России - РИА Новости, 20.10.2023

Совфед рассмотрит поправки в закон о введении военного положения в России

Закон об отмене информирования генсека СЕ о введении в РФ военного положения включен в повестку заседания Совета Федерации 25 октября, говорится на сайте... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:08

2023-10-20T12:08

2023-10-20T12:08

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Закон об отмене информирования генсека СЕ о введении в РФ военного положения включен в повестку заседания Совета Федерации 25 октября, говорится на сайте палаты. Ранее первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщал РИА Новости, что палата намерена рассмотреть этот закон на заседании 25 октября, сенаторы его поддержат. Госдума в четверг приняла закон об отмене уведомления генсека Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного и чрезвычайного положений. "Мы вышли из Совета Европы, для нас эта организация чужая", - отмечал Джабаров.

https://ria.ru/20231020/zakon-1904025598.html

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политика, россия, владимир джабаров, совет европы, совет федерации рф, госдума рф, общество, безопасность