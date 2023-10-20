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Совфед рассмотрит поправки в закон о введении военного положения в России - РИА Новости, 20.10.2023
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12:08 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/rf-1904087586.html
Совфед рассмотрит поправки в закон о введении военного положения в России
Совфед рассмотрит поправки в закон о введении военного положения в России - РИА Новости, 20.10.2023
Совфед рассмотрит поправки в закон о введении военного положения в России
Закон об отмене информирования генсека СЕ о введении в РФ военного положения включен в повестку заседания Совета Федерации 25 октября, говорится на сайте... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:08
2023-10-20T12:08
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Закон об отмене информирования генсека СЕ о введении в РФ военного положения включен в повестку заседания Совета Федерации 25 октября, говорится на сайте палаты. Ранее первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщал РИА Новости, что палата намерена рассмотреть этот закон на заседании 25 октября, сенаторы его поддержат. Госдума в четверг приняла закон об отмене уведомления генсека Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного и чрезвычайного положений. "Мы вышли из Совета Европы, для нас эта организация чужая", - отмечал Джабаров.
https://ria.ru/20231020/zakon-1904025598.html
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политика, россия, владимир джабаров, совет европы, совет федерации рф, госдума рф, общество, безопасность
Политика, Россия, Владимир Джабаров, Совет Европы, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Общество, Безопасность
Совфед рассмотрит поправки в закон о введении военного положения в России

Совфед рассмотрит поправки в закон о введении в РФ военного положения 25 октября

© Фото : Совет Федерации/Eugene EgorovЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : Совет Федерации/Eugene Egorov
Заседание Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Закон об отмене информирования генсека СЕ о введении в РФ военного положения включен в повестку заседания Совета Федерации 25 октября, говорится на сайте палаты.
Ранее первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщал РИА Новости, что палата намерена рассмотреть этот закон на заседании 25 октября, сенаторы его поддержат.
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ включили в повестку заседания Совфеда
10:37
Госдума в четверг приняла закон об отмене уведомления генсека Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного и чрезвычайного положений.
"Мы вышли из Совета Европы, для нас эта организация чужая", - отмечал Джабаров.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
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11:29
 
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