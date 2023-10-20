https://ria.ru/20231020/rets-1904115100.html

РЭЦ в 2022 году поддержал 883 экспортирующих в Индию компании на $500 млн

РЭЦ в 2022 году поддержал 883 экспортирующих в Индию компании на $500 млн - РИА Новости, 20.10.2023

РЭЦ в 2022 году поддержал 883 экспортирующих в Индию компании на $500 млн

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) в прошлом году поддержал 883 компании, экспортирующие в Индию, на 500 миллионов долларов, рассказала генеральный директор... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:16

2023-10-20T13:16

2023-10-20T13:35

экономика

россия

индия

вероника никишина

fesco

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) в прошлом году поддержал 883 компании, экспортирующие в Индию, на 500 миллионов долларов, рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, выступая на бизнес-завтраке "Экспорт и транспортировка продукции ЛПК в Индию", поддержанном FESCO. Мероприятие состоялось на полях Международного экспортного форума "Сделано в России"."Российский экспортный центр, входящий в ВЭБ.РФ, в прошлом году поддержал 883 компании, экспортирующих в Индию, на 500 миллионов долларов из сфер АПК, ЛПК, химической промышленности, машиностроения и металлургии. В этом году мерами поддержки уже воспользовались 462 экспортера", - сказала Никишина.Она отметила, что в настоящее время товарооборот между двумя странами достаточно низкий, но в то же время рынок Индии емкий, что является широким окном возможностей для российских экспортеров. Для дальнейшего успешного продвижения отечественных компаний необходимо решить ряд задач: логистика, сертификация, антидемпинговые меры, высокие заградительные пошлины."При этом существующие инструменты поддержки позволяют российским компаниями ЛПК наращивать объемы поставок индийским покупателям, наиболее востребованные из которых – страхование от политических и экономических рисков, поддержка экспортных поставок, финансирование экспорта и гарантийная поддержка. В свою очередь Транспортная группа FESCO готова предлагать оптимальные транспортные решения под запросы лесной отрасли", - уточнила Никишина.Председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов рассказал, что Группа может обеспечить экспортно-импортные перевозки практически любых объёмов грузов, но важно, чтобы они были стабильными."Сегодня FESCO напрямую работает с Индией. В этом году мы запустили уже два морских сервиса по маршруту deep sea — из индийских портов Нава-Шева и Мундра в Новороссийск, и из Китая через порт Нава-Шева в Санкт-Петербург. Поэтому мы уверенно гарантируем, что FESCO может обеспечить ритмичный вывоз фактически любых объемов грузов из России в Индию и в обратном направлении, особенно при наличии долгосрочных контрактов с нашими партнерами в этих страна", - сказал Северилов.В свою очередь торговый представитель РФ в Индии Александр Рыбас информировал, что Индия потребляет более 70 миллионов кубических метров древесины в год, что составляет порядка 6-7% мирового объема. Он также озвучил исследования Всемирного банка, согласно которым рынок продукции ЛПК в стране будет стабильно расти в ближайшее время примерно на 20% в год.В бизнес-завтраке приняли участие крупнейшие представителей экспортеров ЛПК, профильных ассоциаций, Минпромторга России, Торгового представительства России в Индии и Посольства Индии в России.Участники делового завтрака сошлись во мнении, что рынок Индии представляет огромный потенциал для российских экспортеров, но требует тщательного изучения и работы. Так, для успешного освоения индийского рынка нужен комплексный подход, в том числе эффективная и конкурентная логистика. Также перспективными будут вложения в инфраструктуру Индии, реализация совместных производственных проектов. Эта синергия бизнеса и государства позволит, в конечном счете, экспортерам занять новые ниши на индийском рынке.

https://ria.ru/20231020/regpodderzhka-1904110089.html

https://ria.ru/20231020/finansirovanie-1904087027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, индия, вероника никишина, fesco, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц)