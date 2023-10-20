https://ria.ru/20231020/rasstrel-1904100117.html

В ДНР вынесли приговор гранатометчику ВСУ за расстрел прохожих в Мариуполе

В ДНР вынесли приговор гранатометчику ВСУ за расстрел прохожих в Мариуполе - РИА Новости, 20.10.2023

В ДНР вынесли приговор гранатометчику ВСУ за расстрел прохожих в Мариуполе

Верховный суд ДНР приговорил украинского гранатометчика к 25 годам колонии строгого режима за расстрел двух жителей Мариуполя, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:45

2023-10-20T12:45

2023-10-20T12:45

специальная военная операция на украине

мариуполь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил украинского гранатометчика к 25 годам колонии строгого режима за расстрел двух жителей Мариуполя, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ. По данным ведомства, гранатометчик 1-го механизированного отделения 1-го механизированного взвода 23 отдельного батальона "Хортица" 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Юрий Кротюк, будучи старшим на боевой позиции на Никопольском проспекте в Мариуполе 7 апреля 2022 года, с водителем Олегом Безволевым остановили на улице двух гражданских - мужчину и женщину - и, полагая, что они могут поддерживать СВО, расстреляли их. "Приговором суда Кротюку заочно назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы колонии строгого режима", - сказали в ведомстве. Безволев ранее также был осужден на 25 лет колонии строгого режима. Обоих признали виновными в "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" и "убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по мотивам политической, идеологической ненависти".

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

мариуполь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мариуполь, россия, следственный комитет россии (ск рф)