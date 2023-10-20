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В ДНР вынесли приговор гранатометчику ВСУ за расстрел прохожих в Мариуполе
В ДНР вынесли приговор гранатометчику ВСУ за расстрел прохожих в Мариуполе - РИА Новости, 20.10.2023
В ДНР вынесли приговор гранатометчику ВСУ за расстрел прохожих в Мариуполе
Верховный суд ДНР приговорил украинского гранатометчика к 25 годам колонии строгого режима за расстрел двух жителей Мариуполя, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:45
2023-10-20T12:45
2023-10-20T12:45
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил украинского гранатометчика к 25 годам колонии строгого режима за расстрел двух жителей Мариуполя, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ. По данным ведомства, гранатометчик 1-го механизированного отделения 1-го механизированного взвода 23 отдельного батальона "Хортица" 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Юрий Кротюк, будучи старшим на боевой позиции на Никопольском проспекте в Мариуполе 7 апреля 2022 года, с водителем Олегом Безволевым остановили на улице двух гражданских - мужчину и женщину - и, полагая, что они могут поддерживать СВО, расстреляли их. "Приговором суда Кротюку заочно назначено наказание в виде 25 лет лишения свободы колонии строгого режима", - сказали в ведомстве. Безволев ранее также был осужден на 25 лет колонии строгого режима. Обоих признали виновными в "жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" и "убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц по мотивам политической, идеологической ненависти".
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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мариуполь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В ДНР вынесли приговор гранатометчику ВСУ за расстрел прохожих в Мариуполе
Украинского гранатометчика заочно осудили за расстрел двух жителей Мариуполя