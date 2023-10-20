https://ria.ru/20231020/ovoschi-1904256809.html
Патрушев не увидел обоснованных предпосылок для скачков цен на овощи
Патрушев не увидел обоснованных предпосылок для скачков цен на овощи - РИА Новости, 20.10.2023
Патрушев не увидел обоснованных предпосылок для скачков цен на овощи
Обоснованных предпосылок для скачков цен на овощи в России нет, необходимо предпринять меры, которые оперативно отразятся на стоимости, отметил глава... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T20:49
2023-10-20T20:49
2023-10-20T20:49
россия
экономика
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Обоснованных предпосылок для скачков цен на овощи в России нет, необходимо предпринять меры, которые оперативно отразятся на стоимости, отметил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, чьи слова приводит пресс-служба министерства. По данным Росстата, на неделе с 10 по 16 октября цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 0,4%. "В Минсельхозе России состоялось совещание, посвященное текущей ситуации и прогнозах производства в овощеводстве защищенного грунта. В мероприятии под председательством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева приняли участие руководители ведущих компаний отрасли, представители Минпромторга России и ФАС России", - говорится в сообщении министерства. "Дмитрий Патрушев подчеркнул, что, учитывая производственные показатели, обоснованных предпосылок для скачков цен нет, и призвал представителей бизнеса принять меры, которые оперативно отразятся на стоимости овощей", - уточняется там же. Министр отметил, что в последние годы благодаря комплексу мер господдержки овощеводство, в первую очередь тепличное, показывает рост. По его словам, в 2022 году в целом по организованному сектору производство овощей составило 7,2 миллиона тонн, а в защищенном грунте обновило рекорд - сбор превысил 1,6 миллиона тонн. В текущем году, по прогнозам ведомства, в овощеводстве вновь ожидается прирост, в том числе в зимних теплицах - еще на 1-2%.
https://ria.ru/20220527/zdorove-1791229894.html
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россия, экономика, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Экономика, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Патрушев не увидел обоснованных предпосылок для скачков цен на овощи
Патрушев: обоснованных предпосылок для скачков цен на овощи в России нет