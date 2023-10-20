https://ria.ru/20231020/otpusk-1903988770.html

Эксперты рассказали, когда выгоднее планировать зимний отпуск

Эксперты рассказали, когда выгоднее планировать зимний отпуск - РИА Новости, 20.10.2023

Эксперты рассказали, когда выгоднее планировать зимний отпуск

Планировать зимний отпуск в этом сезоне россиянам выгоднее за два-четыре месяца, тогда есть вероятность поймать дешевые авиабилеты, говорится в исследовании... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:33

2023-10-20T11:33

2023-10-20T11:33

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Планировать зимний отпуск в этом сезоне россиянам выгоднее за два-четыре месяца, тогда есть вероятность поймать дешевые авиабилеты, говорится в исследовании сервиса по покупке билетов "Авиасейлс", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Сервис проанализировал более 700 миллионов поисков авиабилетов за последний год. "Планировать зимний отпуск в этом сезоне рекомендуется за два-четыре месяца. Сейчас билеты по России с вылетом в конце декабря-начале января продаются от шести тысяч рублей, в страны Ближнего Зарубежья – от десяти тысяч, по дальним направлениям – от 30 тысяч", – рассказали аналитики. Эксперты уточнили, что сейчас самые выгодные билеты для путешествий именно по России этой зимой можно найти за два-четыре месяца до вылета. К примеру, из Москвы и обратно в период новогодних каникул авиабилеты в Нижний Новгород можно слетать от 6,2 тысячи рублей, Санкт-Петербург – от 9,8 тысячи, Пензу – от 11 тысяч, Казань – от 12,7 тысячи и Волгоград – от 12,9 тысячи рублей. Путешественникам за границу покупать авиабилеты выгоднее за три-четыре месяца. "Это обобщенный тренд для бронирований по тридцати самым популярным зарубежным направлениям из России. Из Москвы в Турцию и в Арабские Эмираты можно поймать дешевые билеты и за один месяц, но нужно учитывать, что ближе к датам вылета билетов в продаже будет меньше", – сказали в "Авиасейлс". В сервисе отметили, что самые доступные авиабилеты из Москвы в города ближнего зарубежья и обратно – в Минск (от 10 тысяч рублей), Ереван (21,8 тысячи) и Астану (23,1 тысячи рублей). "Для полетов по дальним направлениям из Москвы и обратно самые выгодные билеты – в Стамбул (33,3 тысячи рублей), Абу-Даби (43,6 тысячи) и Вену (43,9 тысячи)", – уточнили в компании. В "Авиасейлс" рассказали, что дополнительно сэкономить можно, если проверять цены на соседние даты, а также бронировать билеты по дальним направлениям с пересадками отдельно, например, Москва – Ереван, Ереван – Вена. Также для путешествий за границу не всегда выгоднее лететь из Москвы. "Например, из аэропорта Сочи и Махачкалы есть прямые рейсы в ОАЭ. В них можно сделать пересадку: иногда это оказывается дешевле, чем вылет из других российских городов", – отметили в компании.

https://ria.ru/20231018/tury-1903582456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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