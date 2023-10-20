https://ria.ru/20231020/natsproekt-1904272115.html

Бизнес предложил продлить нацпроект "Международная кооперация и экспорт"

Бизнес предложил продлить нацпроект "Международная кооперация и экспорт" - РИА Новости, 20.10.2023

Бизнес предложил продлить нацпроект "Международная кооперация и экспорт"

Представители бизнеса и власти обсудили на панельной сессии "Новый облик национального проекта "Международная кооперация и экспорт": взгляд бизнеса" форума... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T23:05

2023-10-20T23:05

2023-10-20T23:05

россия

западная африка

латинская америка

павел титов

деловая россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Представители бизнеса и власти обсудили на панельной сессии "Новый облик национального проекта "Международная кооперация и экспорт": взгляд бизнеса" форума "Сделано в России" архитектуру обновленного нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "Нацеленный на усиление российского несырьевого неэнергетического экспорта, нацпроект один из немногих работает в формате G2B, что определяет ключевую роль бизнеса как клиента и выгодоприобретателя при его реализации. Поэтому компании и бизнес-сообщества получили возможность рассказать, каких мер поддержки им не хватало в прошлой редакции нацпроекта и какие горизонты можно и нужно осваивать", - говорится в сообщении. Возможностей, как отметил модератор сессии - президент "Деловой России" Павел Титов - в настоящий момент много. "В последние полтора года все несколько нервозно, но абсолютно уверенно говорят о новых возможностях для экспорта. И это действительно так: для нас открылись новые возможности и новые рынки. Отчасти это произошло вынужденно. И на данный момент вопрос формирования облика национального проекта достаточно срочный и крайне необходимый. Потому что речь идет о наших будущих победах. Мы можем очень много выиграть, выстроив элементы поддержки экспортного бизнеса, но, если сделать это неправильно, мы можем также много потерять. Я призываю всех к тому, чтобы настраиваться на совместную работу государства и бизнеса, чтобы от сложившейся ситуации выиграть еще больше, чем мы могли ожидать. А наша, "Деловой России", основная миссия - сделать коммуникацию между бизнесом и властью максимально эффективной", - заявил он. В свою очередь, вице-президент РЭЦ Алексей Солодов отметил, что сейчас в стране достаточно инструментов, чтобы обеспечить достаточную конкурентоспособность отечественной продукции, но для того, чтобы проникнуть на рынки, занятые конкурентами, обязательно нужна помощь и государства, и институтов развития. Он уточнил, что РЭЦ активно работает в этом направлении, развивая и расширяя меры поддержки экспортеров в рамках национального проекта, и подробно остановился на маркетинговых коллаборационных инициативах последнего времени, в частности мероприятиях по продвижению национального бренда "Сделано в России" с участием российских спортсменов. Как и сам национальный проект, сессия была разделена на три основных блока. Своими мнениями и предложениями, а также личными историями поделились представители секторов промышленности, АПК и логистики. Открыл дискуссию генеральный директор металлургического холдинга "Новосталь-М" Никита Рыбленков. Крупнейший в России экспортер строительной стали взял на себя риски первооткрывателя и вошел на рынки Западной Африки, Латинской Америки и АТР, которые до него не осваивали конкуренты. Решение - часть стратегии компании, которая уверена, что будущее делается здесь и сейчас. Поэтому, как пояснил Никита Рыбленков, чтобы через 20 лет российская продукция по всему миру хорошо продавалась, была конкурентоспособной и помогала развивать российскую экономику, нужно начинать уже сегодня. В своем выступлении он отметил открытость федеральных органов власти. Каждое решение министерства и ведомства аргументированно обосновывают. Среди необходимых мер он назвал "вектор на смещение господдержки с точечных выделений денег, например субсидия на сертификацию, субсидия на транспортировку, в более долгосрочные, стабильные меры в виде субсидирования кредитной ставки". "Для бизнеса, на примере металлургии, скажу, что это даже предпочтительнее, потому что нам гораздо важнее, что мы знаем, что наши кредитные соглашения с банком действуют, они внезапно не прекратятся, а без каких-то точечных субсидий крупный бизнес может прожить. Может быть даже целесообразнее их перераспределить и оставить для малого и среднего бизнеса", - сказал директор холдинга. По его словам, "немаловажна еще приоритизация по географическому принципу". "На многие дружественные страны, о которых мы говорим (Южная Америка, Африка, Азия), раньше промышленный сектор выходил туда через трейдеров, с иностранным финансированием. Сегодня мы самостоятельно ведем до конечного клиента. Это огромная нагрузка на оборотный капитал. Возможно, и мы сегодня видим готовность, это будет доработано в следующем году в виде географических приоритетов, когда определенная мера господдержки либо в большем объеме, либо в целом существует конкретно для определенных территорий", - добавил Рыбленков. Крупнейший российский производитель мяса птицы, группа агропредприятий "Ресурс", имеющий в ассортименте также баранину, мясные полуфабрикаты, колбасные и деликатесные изделия, растительные масла, муку, а также молочные продукты, одним из первых получил право на поставки халяльной продукции в страны Ближнего Востока. Достигнув годового объема производства мяса птицы в живом весе более чем в 1 миллион тонн, компания начала поставлять продукцию в КНР по железной дороге, на Филиппины и в Иран. Вся география поставок охватывает 60 стран мира. В прошлом году "Ресурс" экспортировал 144 тысячи тонн только мяса птицы, заняв по объему производства 20-е место в мире и 5-е место в Европе по версии одного из ведущих мировых отраслевых журналов Poultry International. "Во многом достичь таких высоких результатов удалось благодаря реализации Национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Совместно с Минсельхозом России, Россельхознадзором, РЭЦ, "Деловой Россией", "Агроэкспортом", бизнес-объединениями проделана масштабная работа по открытию рынков присутствия российской сельхозпродукции, согласованию требований на поставки, по разработке мер господдержки экспорта продукции АПК. Мы активно участвуем в мероприятиях по поддержке и продвижению экспорта: бизнес-миссиях, выставках, взаимодействуем с сельхоз-атташе и торгпредами, пользуемся обзорами и аналитикой "Агроэкспорта", "Единым окном" РЭЦ, - рассказал старший вице-президент ГАП "Ресурс" Дмитрий Антонов, - Российские производители сейчас испытывают негативные последствия санкционных и торговых ограничений. Нужны новые альтернативные маршруты и способы доставки продукции. Мы должны развивать собственную транспортно-логистическую инфраструктуру, "зеленые коридоры", формировать систему совершения финансовых транзакций, систему страхования, форматы присутствия и продвижения в зарубежных странах, а также реализовывать совместные проекты с дружественными государствами". О том, что логистика - ключевой фактор для успешного экспорта, рассказал Андрей Гречкин, директор "Дальрефтранс" (FESCO), крупнейшей транспортно-логистической компании России и крупнейшего оператора рефрижераторных перевозок. По его словам, тренд последних двух лет - геоэкспансия, а потому российские судоходные предприятия должны смотреть на новые рынки, чтобы улучшать метрики окупаемости капитальных вложений во флот и контейнерное оборудование, защищаться от сезонных и политических рисков, наращивать свои возможности. "В этой связи важно очень плотно работать в связке с российскими экспортерами - в этом плане очень показательно взаимодействие с "Агроэкспортом" Минсельхоза. Выездные бизнес-миссии помогают выявить интерес на новых слабо освоенных рынках, понять юридические и логистические нюансы выхода на них. Получить живую обратную связь от потенциальных новых партнеров России. Одно из ключевых направлений государственной поддержки экспорта затрагивает именно логистический аспект. Хотелось бы также отметить программу РЭЦ по софинансированию участия российских экспонентов в зарубежных выставках и бизнес-миссиях. FESCO в рамках данной программы участвует в экспозиции РЭЦ на CIIE 5-10 ноября, а также планирует совместную застройку на Food Africa 10-12 декабря", - уточнил Андрей Гречкин. Участники сессии подчеркнули важность продления Национального проекта "Международная кооперация и экспорт" до 2030 года и предложили механизмы стимулирования производителей исходя из своего опыта масштабирования. Среди предложений: сохранение и увеличение лимитов финансирования, льготные кредиты, разработка финансовых документов для АПК, снижение рисков, развитие каналов электронной торговли, создание индустриальных зон в дружественных странах, активное продвижение российских производителей, субсидии на экспортную логистику и сертификацию. Бизнес нуждается в увеличении плотности присутствия за рубежом, субсидировании строительства коммерческой и бытовой инфраструктуры, финансировании апробационных проектов и поддержке покупателей, цели, задачи, KPI проекта должны быть увязаны с экспортными стратегиями отраслей и компаний, необходимо обеспечить кросс-культурную поддержку - обучение для бизнеса и студентов, а также имиджевую поддержку со стороны госорганов. Все это будет учтено при "перезагрузке" Национального проекта.

https://ria.ru/20231020/logistika-1904267068.html

https://ria.ru/20231020/brend-1904250816.html

https://ria.ru/20231020/sessiya-1904234578.html

https://ria.ru/20231020/forum-1904230041.html

https://ria.ru/20231020/forum-1904234152.html

https://ria.ru/20231020/sertifikat-1904198959.html

россия

западная африка

латинская америка

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