https://ria.ru/20231020/metropoliten-1904153885.html
В Петербургском метрополитене прокомментировали слова Маска об "Автово"
В Петербургском метрополитене прокомментировали слова Маска об "Автово" - РИА Новости, 20.10.2023
В Петербургском метрополитене прокомментировали слова Маска об "Автово"
Оценка американским предпринимателем Илоном Маском станции метро "Автово" обрадовала Петербургский метрополитен, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:48
2023-10-20T14:48
2023-10-20T14:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Оценка американским предпринимателем Илоном Маском станции метро "Автово" обрадовала Петербургский метрополитен, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. Ранее Маск оценил публикацию Culture Critic в социальной сети X (ранее Twitter), посвященной станции метро "Автово" в Санкт-Петербурге. Он прокомментировал публикацию, опубликовав под ним эмодзи "100". "У метрополитена нет официальной страницы в социальной сети Х... И мы не можем написать Илону Маску, но мы рады тому, что станция "Автово" вызывает восторг. Это лишний раз подтверждает, что звание "подземные дворцы" наши станции носят вполне заслуженно", - сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен". Станция метро "Автово" была открыта в 1955 году на Кировско-Выборгской линии метро Санкт-Петербурга. В 2011 году советом по сохранению культурного наследия станция была внесена в государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. "Автово" - колонная станция метро мелкого заложения. Перекрытие подземного зала станции поддерживают 46 колонн. Из них 30 облицованы мрамором, а 16 - декоративными пластинами из литого стекла с обратным рельефом. Стекло в качестве облицовочного материала в метро было применено впервые.
https://ria.ru/20231015/krasnoyarsk-1902880947.html
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санкт-петербург, илон маск, twitter, гуп "петербургский метрополитен"
Санкт-Петербург, Илон Маск, Twitter, ГУП "Петербургский метрополитен"
В Петербургском метрополитене прокомментировали слова Маска об "Автово"
Оценка Илоном Маском станции "Автово" обрадовала Петербургский метрополитен