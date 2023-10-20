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Илон Маск восхитился станцией метро в Петербурге
Илон Маск восхитился станцией метро в Петербурге - РИА Новости, 20.10.2023
Илон Маск восхитился станцией метро в Петербурге
Американский миллиардер Илон Маск восхитился публикацией Culture Critic в социальной сети X, посвященной станции метро "Автово" в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T01:04
2023-10-20T01:04
2023-10-20T10:44
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск восхитился публикацией Culture Critic в социальной сети X, посвященной станции метро "Автово" в Санкт-Петербурге."Вот так должны выглядеть станции метро. (Санкт-Петербург)", — говорилось в описании к видеоролику.Маск кратко прокомментировал публикацию, опубликовав под ним смайлик "100", выражая таким образом одобрение.Станция "Автово" была построена в 1955 году на Кировско-Выборгской линии метро Санкт-Петербурга. В 2011 году ее внесли в государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.
https://ria.ru/20231005/mask-1900596940.html
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В мире, США, Россия, Санкт-Петербург, Илон Маск
Илон Маск восхитился станцией метро в Петербурге
Илон Маск оценил красоту станции метро "Автово" в Санкт-Петербурге