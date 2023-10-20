Рейтинг@Mail.ru
Илон Маск восхитился станцией метро в Петербурге - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 20.10.2023 (обновлено: 10:44 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/mask-1903970681.html
Илон Маск восхитился станцией метро в Петербурге
Илон Маск восхитился станцией метро в Петербурге - РИА Новости, 20.10.2023
Илон Маск восхитился станцией метро в Петербурге
Американский миллиардер Илон Маск восхитился публикацией Culture Critic в социальной сети X, посвященной станции метро "Автово" в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T01:04
2023-10-20T10:44
в мире
сша
россия
санкт-петербург
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904024635_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_7828a53b813f42201900cddde7588929.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск восхитился публикацией Culture Critic в социальной сети X, посвященной станции метро "Автово" в Санкт-Петербурге."Вот так должны выглядеть станции метро. (Санкт-Петербург)", — говорилось в описании к видеоролику.Маск кратко прокомментировал публикацию, опубликовав под ним смайлик "100", выражая таким образом одобрение.Станция "Автово" была построена в 1955 году на Кировско-Выборгской линии метро Санкт-Петербурга. В 2011 году ее внесли в государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.
https://ria.ru/20231005/mask-1900596940.html
сша
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904024635_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_aa519897f027a09ba8a31eb4c2ac1c82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, санкт-петербург, илон маск
В мире, США, Россия, Санкт-Петербург, Илон Маск
Илон Маск восхитился станцией метро в Петербурге

Илон Маск оценил красоту станции метро "Автово" в Санкт-Петербурге

CC BY 2.0 / Jorge Láscar / Станция метро "Автово" в Санкт-Петербурге
Станция метро Автово в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
CC BY 2.0 / Jorge Láscar /
Станция метро "Автово" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск восхитился публикацией Culture Critic в социальной сети X, посвященной станции метро "Автово" в Санкт-Петербурге.
«
"Вот так должны выглядеть станции метро. (Санкт-Петербург)", — говорилось в описании к видеоролику.
Маск кратко прокомментировал публикацию, опубликовав под ним смайлик "100", выражая таким образом одобрение.
Станция "Автово" была построена в 1955 году на Кировско-Выборгской линии метро Санкт-Петербурга. В 2011 году ее внесли в государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения.
Генеральный директор SpaceX, Twitter и компании-производителя электромобилей Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Неигровой персонаж. Маск неожиданно высказался об Украине
5 октября, 09:45
 
В миреСШАРоссияСанкт-ПетербургИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала