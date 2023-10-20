https://ria.ru/20231020/livan-1904267456.html

Армия Ливана заявила об обнаружении 25 ракетных пусковых установок

Армия Ливана заявила об обнаружении 25 ракетных пусковых установок - РИА Новости, 20.10.2023

Армия Ливана заявила об обнаружении 25 ракетных пусковых установок

Армия Ливана заявила, что одно из ее подразделений обнаружило 25 ракетных пусковых установок на юге страны. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T22:22

2023-10-20T22:22

2023-10-20T22:22

в мире

ливан

израиль

наджиб микати

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902816243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_095235b448317aafbf488b979a6c75d3.jpg

КАИР, 20 окт - РИА Новости. Армия Ливана заявила, что одно из ее подразделений обнаружило 25 ракетных пусковых установок на юге страны. "Двадцатого октября 2023 года в рамках осмотра района Сахль-эль-Калила, откуда 19 октября были выпущены ракеты в направлении оккупированных палестинских территорий, одно из подразделений армии обнаружило в упомянутом районе 25 ракетных пусковых установок "Град", - говорится в заявлении ливанской армии. Отмечается, что на одной из установок была готовая к пуску ракета, специальные подразделения демонтировали ее. Обстрелы между ливанским шиитским движением "Хезболлах" и Израилем продолжаются уже больше недели. Ситуация резко обострилась после того, как Израиль объявил о военной операции против движения ХАМАС в секторе Газа. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, наджиб микати, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас