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Армия Ливана заявила об обнаружении 25 ракетных пусковых установок - РИА Новости, 20.10.2023
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22:22 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/livan-1904267456.html
Армия Ливана заявила об обнаружении 25 ракетных пусковых установок
Армия Ливана заявила об обнаружении 25 ракетных пусковых установок - РИА Новости, 20.10.2023
Армия Ливана заявила об обнаружении 25 ракетных пусковых установок
Армия Ливана заявила, что одно из ее подразделений обнаружило 25 ракетных пусковых установок на юге страны. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T22:22
2023-10-20T22:22
в мире
ливан
израиль
наджиб микати
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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КАИР, 20 окт - РИА Новости. Армия Ливана заявила, что одно из ее подразделений обнаружило 25 ракетных пусковых установок на юге страны. "Двадцатого октября 2023 года в рамках осмотра района Сахль-эль-Калила, откуда 19 октября были выпущены ракеты в направлении оккупированных палестинских территорий, одно из подразделений армии обнаружило в упомянутом районе 25 ракетных пусковых установок "Град", - говорится в заявлении ливанской армии. Отмечается, что на одной из установок была готовая к пуску ракета, специальные подразделения демонтировали ее. Обстрелы между ливанским шиитским движением "Хезболлах" и Израилем продолжаются уже больше недели. Ситуация резко обострилась после того, как Израиль объявил о военной операции против движения ХАМАС в секторе Газа. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
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в мире, ливан, израиль, наджиб микати, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Ливан, Израиль, Наджиб Микати, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Армия Ливана заявила об обнаружении 25 ракетных пусковых установок

Армия Ливана заявила об обнаружении 25 ракетных пусковых установок на юге

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
Читать ria.ru в
КАИР, 20 окт - РИА Новости. Армия Ливана заявила, что одно из ее подразделений обнаружило 25 ракетных пусковых установок на юге страны.
"Двадцатого октября 2023 года в рамках осмотра района Сахль-эль-Калила, откуда 19 октября были выпущены ракеты в направлении оккупированных палестинских территорий, одно из подразделений армии обнаружило в упомянутом районе 25 ракетных пусковых установок "Град", - говорится в заявлении ливанской армии.
Отмечается, что на одной из установок была готовая к пуску ракета, специальные подразделения демонтировали ее.
Обстрелы между ливанским шиитским движением "Хезболлах" и Израилем продолжаются уже больше недели. Ситуация резко обострилась после того, как Израиль объявил о военной операции против движения ХАМАС в секторе Газа.
Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
 
В миреЛиванИзраильНаджиб МикатиХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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