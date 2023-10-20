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Блинкен заявил, что для прекращения огня ХАМАС должно освободить заложников

Блинкен заявил, что для прекращения огня ХАМАС должно освободить заложников - РИА Новости, 20.10.2023

Блинкен заявил, что для прекращения огня ХАМАС должно освободить заложников

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что все заложники, удерживаемые в секторе Газа, должны быть освобождены немедленно и без предварительных условий. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T23:13

2023-10-20T23:13

2023-10-20T23:33

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

вашингтон (штат)

израиль

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что все заложники, удерживаемые в секторе Газа, должны быть освобождены немедленно и без предварительных условий."Заложники должны быть выпущены немедленно и без каких-либо условий. Такова наша позиция с первого дня, таковой она остается и сейчас", - сказал Блинкен, выступая перед журналистами в Вашингтоне.Он призвал не доверять заявлениям правящего в секторе Газа движения ХАМАС, которое удерживает порядка двух сотен человек после атаки на юг Израиля.Официальный представитель военизированного крыла ХАМАС, "Бригад Изеддина Аль-Кассама", Абу Убейда ранее заявил, что они не будут вести переговоры об освобождении пленных, пока продолжаются бои.

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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вашингтон (штат), израиль, энтони блинкен