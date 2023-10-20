https://ria.ru/20231020/izrail-1904269176.html

Байден в разговоре с Нетаньяху призвал защищать мирных жителей Газы

Байден в разговоре с Нетаньяху призвал защищать мирных жителей Газы - РИА Новости, 20.10.2023

Байден в разговоре с Нетаньяху призвал защищать мирных жителей Газы

Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил право еврейского государства на оборону, но подчеркнул важность РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T22:42

2023-10-20T22:42

2023-10-20T22:49

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ВАШИНГТОН, 20 окт – РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил право еврейского государства на оборону, но подчеркнул важность соблюдения "законов войны", включая защиту мирных жителей сектора Газа, сообщил Белый дом."Президент подтвердил поддержку со стороны США права Израиля на оборону и обязанности обеспечивать безопасность своих граждан, подчеркнув при этом важность действий в соответствии с законами войны, включая защиту гражданского населения в Газе, застигнутого конфликтом, который начал ХАМАС", - сказано в пресс-релизе.В очередном телефонном разговоре оба лидера обсудили планы поставок гуманитарной помощи из Египта в сектор Газа, а также работу над освобождением заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС. Байден ранее подтвердил освобождение из палестинского плена двух американок, поблагодарив за это Катар и Израиль.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 4137 человек, свыше 13 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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