https://ria.ru/20231020/izrail-1904173117.html

МИД Белоруссии заявил, что в Израиле погибли трое граждан и трое выходцев

МИД Белоруссии заявил, что в Израиле погибли трое граждан и трое выходцев - РИА Новости, 20.10.2023

МИД Белоруссии заявил, что в Израиле погибли трое граждан и трое выходцев

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил РИА Новости, что к настоящему времени точно известно о трех погибших в Израиле гражданах и трех выходцах из РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:35

2023-10-20T15:35

2023-10-20T15:35

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МИНСК, 20 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил РИА Новости, что к настоящему времени точно известно о трех погибших в Израиле гражданах и трех выходцах из Белоруссии. "По состоянию на настоящий момент у нас есть точная информация о трех наших погибших гражданах и трех выходцах из Беларуси. К большому сожалению, в этом числе и гражданка Беларуси, о госпитализации которой после обстрела Ашкелон ранее сообщали СМИ. В настоящее время осуществляется доставка ее тела в Беларусь к месту захоронения", - сказал Глаз, выразив соболезнования всем погибшим и пострадавшим в результате конфликта. "Наше посольство (в Израиле - ред.) не прекращало активную работу, дипломаты прекрасно понимают, что все это человеческие судьбы, поэтому делают все, что в их силах. Информация (о гражданах Белоруссии - ред.) в постоянном режиме фиксируется и обновляется, поддерживается постоянный контакт с соотечественниками", - подчеркнул он. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, владимир путин, израиль, белоруссия, россия, в мире