https://ria.ru/20231020/izrail-1903983407.html

Происхождение половины купленной Израилем в 2022 году нефти неизвестно

Происхождение половины купленной Израилем в 2022 году нефти неизвестно - РИА Новости, 20.10.2023

Происхождение половины купленной Израилем в 2022 году нефти неизвестно

Израиль в 2022 году приобрел на мировых рынках нефти на 9,8 миллиарда долларов, однако происхождение более половины всего импорта "черного золота" неизвестно,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T06:16

2023-10-20T06:16

2023-10-20T06:16

израиль

сша

ангола

экономика

хосейн амир абдоллахиан

хамас

высшая школа экономики (вшэ)

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Израиль в 2022 году приобрел на мировых рынках нефти на 9,8 миллиарда долларов, однако происхождение более половины всего импорта "черного золота" неизвестно, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Согласно данным израильского ведомства, страна в прошлом году приобрела сырую нефть на 9,8 миллиарда долларов, однако данные по конкретным поставщикам засекречены. РИА Новости проанализировало статистику 20 крупнейших экспортеров нефти в мире, в результате удалось определить пять продавцов этого вида сырья в Израиль. Так, больше всех нефти в прошлом году поставил Азербайджан - 1,7 миллиарда долларов. На втором месте расположилась Бразилия, которая отгрузила сырья на 1,1 миллиарда долларов, а Казахстан продал Израилю его на 777 миллионов долларов. Объем поставок из ОАЭ достигал 645 миллионов долларов, а из Нигерии было продано этой продукции на 213 миллионов долларов. В совокупности удалось установить происхождение поставок на 4,4 миллиарда долларов. Согласно данным национальных статведомств, Британия, Канада, Колумбия, Норвегия и США в прошлом году нефть Израилю не поставляли. Ангола, Алжир, Ирак, Катар, Оман и Саудовская Аравия вовсе не ведут с ним торговлю. При этом Венесуэла, Иран и Россия соответствующих торговых данных не раскрывают. Единственным "белым пятном" является Мексика: страна официально в прошлом году не продавала Израилю нефть, но в статистике есть 86 миллионов долларов, по которым товарная группа не указана. Военное крыло палестинского движения ХАМАС 7 октября начало операцию "Потоп Аль-Аксы" с беспрецедентной по масштабу ракетной атаки, а позже бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа и объявила полную блокаду территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В среду на фоне дальнейшей эскалации конфликта глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал к введению эмбарго на экспорт нефти Израилю. Последствия эмбаргоИсточником происхождения засекреченного сырья, по мнению опрошенных РИА Новости аналитиков, частично могут являться африканские страны, например, Ангола и Габон. Российская нефть в свое время также активно поставлялась в страну, и, скорее всего, Израиль покупать ее не перестал, считает приглашенный преподаватель департамента зарубежного регионоведения НИУ ВШЭ Мурад Садыгзаде. При этом эксперт полагает, что возможное эмбарго вряд ли слишком больно ударит по экономике страны: значительная часть поставщиков не являются арабскими странами. "Кроме того, на рынке есть немало "обезличенной" нефти, которую посредники продают Израилю. Поэтому не думаю, что эмбарго против Израиля сильно подействует", - отмечает Садыгзаде. Гораздо более реальные последствия эмбарго - это перераспределение нефти среди других поставщиков, которые будут рады нарастить объемы продаж, рассуждает старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Ходжа Кава. По мнению эксперта, воспользоваться обострением ситуации могут, например, США. Он предположил, что одной из причин нахождения двух американских авианосцев близ берегов Израиля как раз является обеспечение безопасности поставки нефти.

https://ria.ru/20231017/neft-1903136632.html

https://ria.ru/20231019/venesuela-1903727141.html

https://ria.ru/20231019/neft-1903738138.html

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сша

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израиль, сша, ангола, экономика, хосейн амир абдоллахиан, хамас, высшая школа экономики (вшэ), рэу имени г. в. плеханова