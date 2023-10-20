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США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне
США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне - РИА Новости, 20.10.2023
США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне
США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие, это произошло в день, когда Госдума России приняла закон об отзыве... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T02:00
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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие, это произошло в день, когда Госдума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), следует из опубликованного сообщения американского Минэнерго. "Команда объекта национальной безопасности Невады (Невадский испытательный полигон) провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности Соединенных Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру", — говорится в публикации ведомства.Отмечается, что испытания были проведены в среду — тот же день, когда Госдума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Совфед рассмотрит документ 25 октября. "Для данного эксперимента <…> использовались химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы", — добавили в американском министерстве. Эксперимент, как сообщается, был проведен "в целях США по нераспространению ядерного оружия" для снижения глобальных ядерных угроз. ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
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сша, россия, невада, сергей рябков, госдума рф, совет федерации рф
США, Россия, Невада, Сергей Рябков, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне
США провели испытания на ядерном полигоне в день отзыва ГД ратификации ДВЗЯИ
ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие, это произошло в день, когда Госдума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), следует из опубликованного сообщения американского Минэнерго.
«
"Команда объекта национальной безопасности Невады (Невадский испытательный полигон) провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности Соединенных Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру", — говорится в публикации ведомства.
Отмечается, что испытания были проведены в среду — тот же день, когда Госдума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Совфед
рассмотрит документ 25 октября.
"Для данного эксперимента <…> использовались химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы", — добавили в американском министерстве.
Эксперимент, как сообщается, был проведен "в целях США по нераспространению ядерного оружия" для снижения глобальных ядерных угроз.
ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.
В марте замглавы МИД России Сергей Рябков
отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД