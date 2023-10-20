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США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне - РИА Новости, 20.10.2023
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02:00 20.10.2023 (обновлено: 10:29 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ispytaniya-1903973284.html
США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне
США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне - РИА Новости, 20.10.2023
США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне
США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие, это произошло в день, когда Госдума России приняла закон об отзыве... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T02:00
2023-10-20T10:29
сша
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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие, это произошло в день, когда Госдума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), следует из опубликованного сообщения американского Минэнерго. &quot;Команда объекта национальной безопасности Невады (Невадский испытательный полигон) провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности Соединенных Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру&quot;, — говорится в публикации ведомства.Отмечается, что испытания были проведены в среду — тот же день, когда Госдума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Совфед рассмотрит документ 25 октября. "Для данного эксперимента &lt;…&gt; использовались химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы", — добавили в американском министерстве. Эксперимент, как сообщается, был проведен "в целях США по нераспространению ядерного оружия" для снижения глобальных ядерных угроз. ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
https://ria.ru/20231016/dvzyai-1903016577.html
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сша, россия, невада, сергей рябков, госдума рф, совет федерации рф
США, Россия, Невада, Сергей Рябков, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне

США провели испытания на ядерном полигоне в день отзыва ГД ратификации ДВЗЯИ

CC BY 3.0 / Bill Ebbesen / Невадский испытательный полигон
Невадский испытательный полигон - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
CC BY 3.0 / Bill Ebbesen /
Невадский испытательный полигон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие, это произошло в день, когда Госдума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), следует из опубликованного сообщения американского Минэнерго.
«

"Команда объекта национальной безопасности Невады (Невадский испытательный полигон) провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности Соединенных Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру", — говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что испытания были проведены в среду — тот же день, когда Госдума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Совфед рассмотрит документ 25 октября.
"Для данного эксперимента <…> использовались химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы", — добавили в американском министерстве.
Эксперимент, как сообщается, был проведен "в целях США по нераспространению ядерного оружия" для снижения глобальных ядерных угроз.
ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.
В марте замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Российской Федерации Владимир Ермаков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД
16 октября, 11:44
 
СШАРоссияНевадаСергей РябковГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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