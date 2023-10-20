https://ria.ru/20231020/iskusstvo-1904165339.html
Наследники Берлускони планируют уничтожить его коллекцию картин
Наследники Берлускони планируют уничтожить его коллекцию картин - РИА Новости, 20.10.2023
Наследники Берлускони планируют уничтожить его коллекцию картин
Наследники экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони не знают, как избавиться от коллекции в 25000 картин, пишет The Guardian. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:46
2023-10-20T15:46
2023-10-20T16:11
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Наследники экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони не знают, как избавиться от коллекции в 25000 картин, пишет The Guardian.Сами по себе работы не имеют ценности, а вот их содержание на складе напротив миланской резиденции политика обходится в €800 000 в год.Как сообщил бывший функционер министерства культуры Италии, арт-критик и друг Берлускони Витторио Сгарби, шопинг экс-премьера превратился в обсессию, когда политик начал страдать бессонницей. Это подтвердил эксперт Лукас Вианини."Это было в 2018 году, когда телефонный оператор сообщил мне, что звонил Берлускони во время ночного телеаукциона ", — рассказал главный арт-куратор миллиардера Вианини.В результате большую часть из 25 000 картин экс-премьер приобрел на ночных телеканалах, аналогичных "Магазину на диване".Коллекция стала затратной для пятерых наследников Берлускони, они намерены ее уничтожить за исключением нескольких самых ценных работ. "Я не знаю, началось ли уже уничтожение, — сообщил в свою очередь Витторио Сгарби. — Но, по крайней мере, на художественном уровне, это не было бы преступлением."Наследники также рассматривают возможность превратить главную резиденцию Берлускони в Аркоре недалеко от Милана, где он проводил деловые и политические встречи, в музей.Сильвио Берлускони скончался 12 июня в больнице на 87-м году жизни. Он страдал хронической лейкемией.
https://ria.ru/20230616/berluskoni-1878736334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сильвио берлускони, италия, милан, новости культуры, культура
Культура, Сильвио Берлускони, Италия, Милан, Новости культуры, Культура
Наследники Берлускони планируют уничтожить его коллекцию картин
Наследники Берлускони планируют уничтожить большую часть его коллекции картин
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Наследники экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони не знают, как избавиться от коллекции в 25000 картин, пишет
The Guardian.
Сами по себе работы не имеют ценности, а вот их содержание на складе напротив миланской резиденции политика обходится в €800 000 в год.
Как сообщил бывший функционер министерства культуры Италии, арт-критик и друг Берлускони Витторио Сгарби, шопинг экс-премьера превратился в обсессию, когда политик начал страдать бессонницей. Это подтвердил эксперт Лукас Вианини.
«
"Это было в 2018 году, когда телефонный оператор сообщил мне, что звонил Берлускони во время ночного телеаукциона ", — рассказал главный арт-куратор миллиардера Вианини.
В результате большую часть из 25 000 картин экс-премьер приобрел на ночных телеканалах, аналогичных "Магазину на диване".
Коллекция стала затратной для пятерых наследников Берлускони, они намерены ее уничтожить за исключением нескольких самых ценных работ.
«
"Я не знаю, началось ли уже уничтожение, — сообщил в свою очередь Витторио Сгарби. — Но, по крайней мере, на художественном уровне, это не было бы преступлением."
Наследники также рассматривают возможность превратить главную резиденцию Берлускони в Аркоре недалеко от Милана
, где он проводил деловые и политические встречи, в музей.
Сильвио Берлускони скончался
12 июня в больнице на 87-м году жизни. Он страдал хронической лейкемией.
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