https://ria.ru/20230612/pokhorony-1877665754.html

Берлускони похоронят 14 июня

Берлускони похоронят 14 июня - РИА Новости, 12.06.2023

Берлускони похоронят 14 июня

Государственные похороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони пройдут в среду в Милане, в этот день в стране по решению правительства будет... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T17:07

2023-06-12T17:07

2023-06-12T17:07

в мире

италия

милан

сильвио берлускони

серджо маттарелла

джорджа мелони

умер сильвио берлускони

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РИМ, 12 июн – РИА Новости. Государственные похороны бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони пройдут в среду в Милане, в этот день в стране по решению правительства будет объявлен общенациональный траур, сообщил секретарь итальянского Совмина Альфредо Мантовано. Экс-премьер, сенатор Сильвио Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни. Источники в больнице сообщили, что политик умер в 9.30 утра (10.30 мск). В апреле, во время предыдущей госпитализации лечащие врачи экс-премьера впервые объявили, что он страдает хронической лейкемией. В связи с трауром будут приспущены флаги на всех государственных учреждениях, посольствах и консульствах Италии. В понедельник во второй половине дня тело умершего экс-премьера доставили из клиники San Raffaele на его виллу в город Аркоре под Миланом. У ворот виллы Берлускони собрались десятки людей, которые хотели попрощаться с патриархом итальянской политики. В понедельник вечером в Аркоре состоится приватная церемония прощания с Берлускони, в которой примут участие родные и близкие политика. Первоначально предполагалось, что во вторник в крупнейшей студии основанной Берлускони телекоммуникационной компании Mediaset в городе Колоньо Монцезе под Миланом состоится гражданская панихида. Однако пресс-служба Mediaset сообщила, что церемония прощания с экс-премьером не будет проводиться по соображениям, связанным с соблюдением общественного порядка. Государственные похороны Берлускони, который четырежды возглавлял национальное правительство Италии, пройдут в Миланском соборе в среду в 15.00 (16.00 мск). Заупокойную мессу по видному политику возглавит архиепископ Милана Марио Дельпини. В понедельник соболезнования в связи с кончиной Берлускони выразили президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр Джорджа Мелони, представители всех ведущих политических сил страны. Скорбь по случаю смерти экс-премьера выразил папа Римский Франциск.

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877630568.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, италия, милан, сильвио берлускони, серджо маттарелла, джорджа мелони, умер сильвио берлускони