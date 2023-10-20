https://ria.ru/20231020/gunko-1904125712.html

В МИД России считают, что Канада не выдаст эсэсовца Гунько

В МИД России считают, что Канада не выдаст эсэсовца Гунько - РИА Новости, 20.10.2023

В МИД России считают, что Канада не выдаст эсэсовца Гунько

Москва считает, что Оттава не выдаст бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько (Хунка) после заявления Минобороны РФ о его экстрадиции,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:36

2023-10-20T13:36

2023-10-20T13:36

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва считает, что Оттава не выдаст бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько (Хунка) после заявления Минобороны РФ о его экстрадиции, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил проработать обращение к Канаде и в Интерпол по экстрадиции военного преступника Ярослава Гунько для публичного суда. "Иллюзий, что официальная Оттава выдаст Гунько, разумеется, мы не питаем. В прошлом ни одного из гитлеровских приспешников, чья вина была очевидна, а сами они свою службу в СС не только не скрывали, но и гордились этим, тем, что воевали с Советами, воевали с русскими, канадцы не экстрадировали", - сообщил Зайцев. Он добавил, что Москва будет добиваться привлечения Гунько к ответственности, задействовав все возможные каналы.

https://ria.ru/20231012/kanada-1902156466.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, канада, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ярослав хунка