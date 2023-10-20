https://ria.ru/20231020/gunko-1904125712.html
В МИД России считают, что Канада не выдаст эсэсовца Гунько
В МИД России считают, что Канада не выдаст эсэсовца Гунько - РИА Новости, 20.10.2023
В МИД России считают, что Канада не выдаст эсэсовца Гунько
Москва считает, что Оттава не выдаст бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько (Хунка) после заявления Минобороны РФ о его экстрадиции,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:36
2023-10-20T13:36
2023-10-20T13:36
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ярослав хунка
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва считает, что Оттава не выдаст бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько (Хунка) после заявления Минобороны РФ о его экстрадиции, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил проработать обращение к Канаде и в Интерпол по экстрадиции военного преступника Ярослава Гунько для публичного суда. "Иллюзий, что официальная Оттава выдаст Гунько, разумеется, мы не питаем. В прошлом ни одного из гитлеровских приспешников, чья вина была очевидна, а сами они свою службу в СС не только не скрывали, но и гордились этим, тем, что воевали с Советами, воевали с русскими, канадцы не экстрадировали", - сообщил Зайцев. Он добавил, что Москва будет добиваться привлечения Гунько к ответственности, задействовав все возможные каналы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, канада, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ярослав хунка
В мире, Россия, Канада, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ярослав Хунка
В МИД России считают, что Канада не выдаст эсэсовца Гунько
Замглавы департамента МИД России Зайцев: Канада не выдаст эсэсовца Гунько
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва считает, что Оттава не выдаст бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько (Хунка) после заявления Минобороны РФ о его экстрадиции, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
поручил проработать обращение к Канаде
и в Интерпол
по экстрадиции военного преступника Ярослава Гунько для публичного суда.
"Иллюзий, что официальная Оттава выдаст Гунько, разумеется, мы не питаем. В прошлом ни одного из гитлеровских приспешников, чья вина была очевидна, а сами они свою службу в СС не только не скрывали, но и гордились этим, тем, что воевали с Советами, воевали с русскими, канадцы не экстрадировали", - сообщил Зайцев.
Он добавил, что Москва будет добиваться привлечения Гунько к ответственности, задействовав все возможные каналы.
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