https://ria.ru/20231020/forum-1904230041.html

Кейсы выхода на рынки региона MENA обсудили на форуме "Сделано в России"

Кейсы выхода на рынки региона MENA обсудили на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 20.10.2023

Кейсы выхода на рынки региона MENA обсудили на форуме "Сделано в России"

Успешные кейсы выхода на рынки Ближнего Востока и Африки обсудили на профильной сессии международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:24

2023-10-20T18:24

2023-10-20T18:26

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Успешные кейсы выхода на рынки Ближнего Востока и Африки обсудили на профильной сессии международного экспортного форума "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ). В мероприятии приняли участие генеральный директор ООО "Инкона", исполнительный директор Российско-Эмиратского Делового совета Алексей Бусев, председатель Европейско-Иранского Делового совета в России Гази Аббас Мирзаеи, вице-президент Всеобщей конфедерации бизнеса Буркина Фасо Сана Абудл Карим, представитель компании "Реддель и Партнеры" Алексей Сапожников, российские и иностранные предприниматели и инвесторы."Регион MENA (Ближний Восток и Северная Африка) открывает широкие возможности для создателей цифровых сервисов, что обусловлено несколькими факторами", - рассказал председатель правления Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений Максим Черешнев.По его словам, этот регион "один из самых быстрорастущих в мире в сфере информационных технологий". "Здесь большой процент молодых людей до 30 лет. Многие из них образованы и заинтересованы в работе в IT-секторе. Их активно поддерживают власти, помогая с финансированием, создавая специальные зоны для IT-компаний и упрощенные процедуры визового режима для иностранных специалистов. MENA предлагает хорошие возможности для создания и развития стартапов. Здесь появились многие успешные IT-компании: Careem (дубайский аналог Uber), Souq.com (крупнейшая платформа электронной коммерции в арабском мире, похожая Amazon) и Talabat (созданный в Кувейте сервис доставки)", - сказал Черешев.Многие иностранные компании считают быстрорастущий густонаселенный регион перспективным для инвестиций в IT. Российский бизнес тоже стремится занять свои ниши, что требует комплексного подхода - рынки имеют свою специфику, где своя система права и культурный код.Первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов раскрыл важность роли общественной и духовной дипломатии с учетом религиозных исламских факторов в выстраивании долгосрочных партнерских отношений с Ближним Востоком. Также подчеркнул, что халяль продукция, произведенная в России, может стать одним из основных аспектов торговых отношений с Востоком."Сегодня Россия открывается миру и предлагает нам несколько возможностей, которыми мы должны уметь воспользоваться. Экономика через наших предпринимателей должна быть частью духа времени, максимально используя возможности, которые предлагает нам Россия", - отметил в своем выступлении вице-президент Всеобщей конфедерации бизнеса Буркина Фасо Сана Абудл Карим."Африка давно перестала быть континентом, с которым можно выстраивать работу по принципу "купи-продай", теперь она ждет от нас трансфер технологий и создание совместных предприятий", - подчеркнула председатель правления Ассоциации "Стратегическое агентство по развитию отношений со странами Африки" Любовь Демидова.Самые распространенные трудности, которые приходится преодолевать отечественным экспортерам - логистические издержки, сертификация, а также международные расчеты. Российский экспортный центр и цифровая платформа "Мой экспорт" помогают решать эти и многие другие задачи. Кроме того, созданная уникальная экосистема экспортной поддержки для российских экспортеров дает возможность поиска надежных партнеров в России для иностранных компаний.Пожалуй, самый обсуждаемый в последние полтора года - рынок АТР. Здесь и объем спроса, и деловой климат привлекательны для российских игроков. В то же время необходимо учитывать особенности, например, в Китае - требования к ИТ и возможности их соблюдения, отметила директор по развитию бизнеса "СИТИК Телеком СПС" в России и СНГ Румия Рахимова. Директор по международному развитию "Герофарм" Ирина Емченко поделилась опытом поставок в Венесуэлу, которая и сама находится под санкциями.Ключевой партнер России и Группы РЭЦ - Белоруссия. Первую сделку по поддержке белорусского экспорта ЭКСАР и "Белэксимгарант" заключили 10 лет назад, и первое представительство РЭЦ за рубежом было открыто именно здесь."Товарооборот России с Беларусью демонстрирует неизменный рост. Увеличиваются объемы российского неэнергетического экспорта, что, в том числе, обусловлено ростом поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, изделий из черных и цветных металлов, машин и оборудования, одежды и обуви, строительных и отделочных материалов. Рост экспорта — это ресурс для достижения национальных целей, и поэтому наши планы по развитию сотрудничества весьма амбициозны", - отметил руководитель представительства РЭЦ в Белоруссии Виктор Доронкевич.Перед Россией и Белоруссией стоят общие задачи - нарастить технологическую самостоятельность и промышленный выпуск в ускоренном темпе. Сейчас планируется ряд совместных проектов. Общий объем поддержки, оказываемой Российским экспортным центром, по данным проектам может составить более 95 миллиардов рублей.Новые геополитические реалии влияют на деловые отношения со странами СНГ по самым разным направлениям. Так, российские производители алкоголя получили больше возможностей на рынке Казахстана, притом что ушли виноделы из других стран, чья продукция занимала до 50% рынка, рассказала коммерческий директор ООО "Салют Плюс" Ирина Филановская. Спикер добавила, что и для поставщиков винодельческой продукции у РЭЦ есть инструменты поддержки.

https://ria.ru/20231020/forum-1904227811.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)