https://ria.ru/20231020/falkov-1904249804.html

Глава Минобрнауки рассказал о вызовах для исторического образования в РФ

Глава Минобрнауки рассказал о вызовах для исторического образования в РФ - РИА Новости, 20.10.2023

Глава Минобрнауки рассказал о вызовах для исторического образования в РФ

Перед историческим образованием в России стоит два основных вызова - мотивировать на изучение истории и сохранять историческую правду, заявил глава Минобрнауки... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T20:05

2023-10-20T20:05

2023-10-20T20:05

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ТЮМЕНЬ, 20 окт - РИА Новости. Перед историческим образованием в России стоит два основных вызова - мотивировать на изучение истории и сохранять историческую правду, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков журналистам в Тобольске, где проходит всероссийский форум преподавателей истории. "Перед историческим образованием главный вызов - мотивировать школьника и студента к изучению истории. Вот это большое искусство и талант учителей и преподавателей... Вторая задача, которая сегодня также чрезвычайно актуальна - это сохранение и защита исторической правды", - сказал Фальков. Министр также отметил, что важно, "чтобы гуманитарный компонент, который представляет история, помогал просто образованных людей готовить". "Независимо от того, какие профессиональные знания студенты получают… должно быть обязательно место достаточно объемному курсу общей истории и истории России", - подчеркнул Фальков. Решению перечисленных задач поможет качественная подготовка кадров. Министр сообщил, что для обучения историков-профессионалов в этом году в этом учебном году по программам бакалавриата и магистратуры было выделено 5 321 бюджетное место - на 147 мест больше, чем в прошлом. Также к следующему учебному году в вузах должен появиться новый учебник по истории, концепция которого уже сформирована, и сейчас началась работа "собственно над учебником".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, валерий фальков, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор