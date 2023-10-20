Энергетический вампир: кто это, как распознать и защититься
© iStock.com / AntonioGuillemЭнергетический вампир
© iStock.com / AntonioGuillem
Энергетический вампир
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Энергетический вампир – человек, взаимодействие с которым вызывает негативные эмоции и упадок сил. Как распознать “вампира” на работе и в семье, какие признаки в поведении несут такие люди, как защитить себя от психологического истощения и потери энергии после общения с неприятным собеседником, – в материале РИА Новости
Энергетический вампир
Каждый человек нуждается в жизненной энергии, которая позволяет вести полноценную жизнь, дает силы, чтобы есть, спать, совершать привычные действия, ставить и достигать цели.
– Мы производим энергию не только выполняя физические действия. Большая ее часть возникает в виде положительных или отрицательных чувств и эмоций, появление которых обусловлено различными гормонами. Разница заключается в том, что производить положительную энергию намного сложнее, чем отрицательную. Соответственно негативные чувства, такие как страх, обида, злость, зависть, ревность возникают намного чаще, чем позитивные, и расходуется такая энергия намного быстрее. Положительная энергия вырабатывается в ходе занятий спортом, достижения целей, обучения и развития, позитивного общения, романтических отношений. Основная сложность в генерировании такого вида энергии – это время и усилия, которые необходимо затратить. Энергетический вампир – человек, не способный вырабатывать достаточное количество положительной жизненной энергии. Поэтому ему необходимо постоянно восполнять свои запасы за счет других людей, – рассказывает Артур Лак, сертифицированный учитель медитаций Кундалини-йоги.
Энергетический вампиризм – это концепция, занимающая свое место в психологии и эзотерике, описывающая определенный тип взаимодействия между людьми.
НЛП-тренер, психолог Кристина Саламатова объясняет, что энергетический вампир, как правило, неосознанно извлекает энергию из окружающих, что может оставить людей истощенными и эмоционально высосанными.
"Энергетическим вампиром может стать как человек с расстройством личности (нарциссическим, пограничным, истерическим, депрессивным), так и не имеющий подобного. Заметных общих глазу признаков у высасывающих энергию людей нет. Они влияют на состояние посредством общения, нарушая личностные границы. Либо игнорируя, чем вызывают неприятные ощущения: подозрительность, необходимость додумывать, чувство вины или тревоги", – объясняет психолог Пётр Галигабаров.
Признаки
Отследить отнимающего энергию человека, по словам Татьяны Дужарь, аналитического психолога, специалиста по работе с подсознанием, можно по следующим признакам:
1. Очаровательность и харизматичность
Такие люди нередко привлекают к себе внимание. Они всегда знают, что будет уместно произнести, как отреагировать, чтобы расположить к себе. Как правило, они обладают драматичным, излишне эмоциональным и непредсказуемым поведением. Но из-за приковывающей внимание харизмы любое действие такого человека воспринимается как что-то естественное, не противоречащее общественным нормам, даже если это выражается в каких-то девиациях.
2. Желание самоутверждения, одобрения, восхищения
Энергетические вампиры неосознанно требуют похвалы и эмоционального вовлечения, потому нередко окружают себя людьми, способными эмпатично отзываться. Они часто бывают высокомерны: могут гордиться даже самыми незначительными мелочами и требовать похвалы от других людей.
3. Ложь, приукрашивание фактов
Патологическая ложь - одна из отличительных особенностей людей, склонных подпитывать внутренние силы чужими ресурсами. Они преуменьшают действительное (" я нагрубил ему не сильно") или приукрашивают картину, отрицают свои ошибки ( " я никогда этого не допустил бы", " я не говорил этого") и рассказывают лишь истории с выгодной для них стороны, опуская существенные детали.
© iStock.com / PeopleImagesУверенная в себе женщина
© iStock.com / PeopleImages
Уверенная в себе женщина
4. Манипулятивность
Энергетические вампиры искусно владеют искусством манипуляций. Кажется, словно им все сходит с рук, а все проступки прощаются или игнорируются.
5. Перекладывание ответственности
Они отказываются брать ответственность за свое поведение, но обычно находят кого-то другого, кто невольно участвует в ситуации. Так что им не составляет труда обмануть, подставить, а после обвинить в этом иного человека и войти в жертвенную позицию.
6. Зависть
Нередко такие люди завидуют успехам других или, напротив, подозревают, что им завидуют окружающие.
– Если что-то в вас или вашем материальном благополучии привлекает "вампира" и он лестно об этом отзывается, вероятнее всего, через некоторое время такой человек начнет копировать ваше поведение или приобретет такой же телефон, машину, вещь, – говорит эксперт.
Пётр Галигабаров рассказывает, как может вести себя энергетический вампир:
- жалуется, требуя к себе постоянного сочувствия;
- ноет, обвиняя всех вокруг в своих бедах (внешний локус контроля);
- часто вспыхивает на ровном месте, раздувая огонь конфликта, что-то доказывая, отстаивая якобы нарушенные его границы;
- много и без спроса советует (у психологов есть такое понятие - "причинить добро");
- регулярно обесценивает и унижает других;
- требует выполнения каких-то действий, когда человеку некогда. При этом часто начинает манипулировать чувством стыда, страха;
- равнодушен к людям и их нуждам.
Виды и как нарушают личные границы
По словам Дениса Макаровского, клинического психолога, руководителя клиники ментального здоровья ProfReab, энергетический вампиризм может принимать различные формы:
- 1.Эмоциональный: эти люди переносят свою эмоциональную нагрузку на других, перекладывая проблемы на чужие плечи.
- 2.Психологический: манипулируют людьми и создают конфликты, чтобы контролировать ситуацию. Переворачивают все так, что кто-то становится жертвой, а он делает одолжение, спасая его.
- 3.Физический: энергетические вампиры могут истощить своими физическими потребностями.
- 4.Интеллектуальный: они всегда хвастают своим интеллектуальным превосходством, особенно на фоне других и требуют восхищения.
– С астрологического угла можно выделить активных и пассивных вампиров по способу "выкачки" энергии, – рассказывает Юлия Бельская, астролог, педагог - психолог.
© iStock.com / fizkesРасстроенный мужчина по время общения с девушкой
© iStock.com / fizkes
Расстроенный мужчина по время общения с девушкой
По словам эксперта, активные вампиры – это солнечные, горячие и сухие. Такие люди в большинстве своём эгоистичны и агрессивны в проявлениях. Им трудно отдыхать и расслабляться, их толкает дух соревнований и испытаний. Такой тип может выводить своих близких на конфликты, придираться к ним и взрываться по любому поводу; шутки и юмор у них с сарказмом, резко и глубоко ранящим окружающих. Это любители монологов, питаются энергией внимания, которым пытаются завладеть у донора. Такие вампиры быстро остывают, не держат обид внутри себя, а люди вокруг них, наоборот, чувствуют опустошенность, обиду и даже унижение.
Пассивные вампиры – лунные вампиры, холодные и влажные.
"Это нытики, постоянно говорящие о своих проблемах. Они жалуются на свое здоровье и требуют сочувствия, незаметно, на первый взгляд, медленно вытягивают энергию. Эти люди не ругаются и не агрессивны, ждут внимания и поддержки, не получая его, обвиняют в черствости и непонимании. Они дестабилизируют эмоционально, после общения с ними появляется пессимистический настрой на жизнь, а былое жизнерадостное и веселое настроение моментально пропадает", – объясняет эксперт.
Как защититься от энергетического вампира
Для того, чтобы прекратить попадаться на крючок энергетических вампиров, коррекционный педагог-психолог Виктория Громова советует выстроить личные границы и прекратить транслировать излишнюю открытость.
По словам Полины Зеленчук, преподавателя кафедры психологии Университета "Синергия", для защиты от энергетических вампиров, необходимо:
- 1.Обозначить для себя и окружающих личные границы и принципы, соблюдая их.
- 2.Не бояться конфликтов при обозначении личных границ, минимизировать общение и следовать своим принципам, в том числе научиться говорить “нет” или защищаться, ссылаясь на юмор и прекращая диалог, это позволит эмоционально сохранить энергетические запасы.
- 3.Перестать их жалеть, ведь взрослый человек может позаботиться о себе сам, а инфантильный вампир будет искать жертву на свои психологические капканы.
- 4.Отслеживать свои чувства, если есть постоянное ощущение раздражения, лучшим решением станет уменьшение общения, в этом случае поможет умение отвечать кратко.
- 5.Определить конкретику в диалоге с “вампиром”, они ссылаются на обобщенные высказывания, требовать разговора о конкретных желаниях. Не следует додумывать за таких людей, что у них в голове, это очередная ловушка.
"Есть простые энергетические практики, которые помогут сохранить внутреннюю энергию в течение дня. Например, представить себя утром в солнечном свете. Наполнить клеточки тела энергией, внутренне настроится на любовь, успех и с улыбкой начать день. Если вы сталкиваетесь на работе или в общественных местах с энергетическим вампиризмом, то самое лучшее не реагировать и не отвечать неприятному человеку", – говорит Юлия Соколова.
© iStock.com / sanjeriСотрудники в офисе
© iStock.com / sanjeri
Сотрудники в офисе
На работе
Татьяна Дужарь предлагает при общении с коллегами, страдающими энергетическим вампиризмом, придерживаться следующих правил:
- 1.Смена ролей, игра по их правилам. "Притворится, что у вас также есть какие-то неразрешимые трудности и вы погружены в свою проблему. "Вампир" не будет пытаться добирать энергию через людей, которые ей не обладают. Чем больше вы будете отстранены во время контакта, чем меньше будете эмоционально отзываться, тем скорее он потеряет интерес к вам и переключится на кого-то другого," – отмечает эксперт.
- 2.Скука – еще один аспект, отталкивающий энергетических вампиров. Чем монотоннее, унылее будет ему казаться общение, чем меньше пользы он будет впитывать от взаимодействия, тем больше вероятности, что он посчитает такой контакт непродуктивным.
- 3.Еще одна техника поддержания контакта с вампирами, позволяющая оставаться не морально истощенным, – культивирование тех видов активности, которые можно выполнять вместе. Вовлекаясь в процесс, вампир будет меньше поглощать чужих ресурсов, что позволит провести время с ним комфортно и бережно по отношению к своему психическому благополучию.
В семье и отношениях
Виктор Таранин советует в этом случае поговорить с партнером о проблеме, создать ясные правила, в которых будет установлено, что каждый член семьи имеет право на личное пространство и время для восстановления энергии. При необходимости обратиться к психологу или семейному терапевту для получения дополнительной поддержки и консультаций
– Откройтесь для общения и постарайтесь понять, что может быть причиной такого поведения. Установите границы и разговаривайте о своих потребностях и ожиданиях. Вместе ищите способы, которые помогут партнеру управлять своей энергией и искать другие источники пополнения, – говорит эксперт.
"По собственному опыту могу сказать, что энергетического вампира изменить нельзя, без подпитки чужой энергией он не живет. Может ли это быть энергия от положительных эмоций? Вероятно, может. Но это не исключает его потребности доводить людей до слез и истерик. Что возможно, так это переключение на другой объект вампиризма. Мне иногда приходится слышать телефонные разговоры мужа "вампира" с партнерами, коллегами, и я точно понимаю, из кого он качает энергию. Этих людей мне, конечно, жаль. Но благодаря их существованию значительно снижается количество эксцессов вампиризма в семье", – рассказывает Антонина Третьякова, психолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.
Как перестать самому быть энергетическим вампиром
Полина Зеленчук в этом случае предлагает уделить время самоанализу:
- почему есть желание питаться энергией других;
- разобраться, какие эмоции и поведение ведут к этому процессу, найти способы изменить свое поведение, заменив на получение энергии другими путями, которые приносят удовольствие в жизни, это может быть рисование, спорт, путешествия;
- научиться осознавать свои потребности, управлять и отслеживать начало запуска негатива, чтобы избежать воздействия на других;
- уделить внимание заботе о себе, сходить на массаж, чтобы снять физическое напряжение, поработать с психологом.
"Необходимо уравновесить энергию, можно заменить негативные установки жизни на позитивные, каждый день повторяя аффирмации о благополучии и хорошем настроении, например, проснувшись с утра, запрограммировать себя на позитив, чтобы первые слова самому себе были "У меня сегодня будет отличный день, у меня все получается и я излучаю позитивную энергию", – советует эксперт.