https://ria.ru/20241210/energeticheskiy_vampir-1904208636.html

Энергетический вампир: кто это, как распознать и защититься

Энергетический вампир: кто это, признаки и как защититься

Энергетический вампир: кто это, как распознать и защититься

Энергетический вампир – человек, взаимодействие с которым вызывает негативные эмоции и упадок сил. Как распознать “вампира” на работе и в семье, какие признаки... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T15:30

2024-12-10T15:30

2024-12-10T15:30

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Энергетический вампир – человек, взаимодействие с которым вызывает негативные эмоции и упадок сил. Как распознать “вампира” на работе и в семье, какие признаки в поведении несут такие люди, как защитить себя от психологического истощения и потери энергии после общения с неприятным собеседником, – в материале РИА НовостиЭнергетический вампирКаждый человек нуждается в жизненной энергии, которая позволяет вести полноценную жизнь, дает силы, чтобы есть, спать, совершать привычные действия, ставить и достигать цели.– Мы производим энергию не только выполняя физические действия. Большая ее часть возникает в виде положительных или отрицательных чувств и эмоций, появление которых обусловлено различными гормонами. Разница заключается в том, что производить положительную энергию намного сложнее, чем отрицательную. Соответственно негативные чувства, такие как страх, обида, злость, зависть, ревность возникают намного чаще, чем позитивные, и расходуется такая энергия намного быстрее. Положительная энергия вырабатывается в ходе занятий спортом, достижения целей, обучения и развития, позитивного общения, романтических отношений. Основная сложность в генерировании такого вида энергии – это время и усилия, которые необходимо затратить. Энергетический вампир – человек, не способный вырабатывать достаточное количество положительной жизненной энергии. Поэтому ему необходимо постоянно восполнять свои запасы за счет других людей, – рассказывает Артур Лак, сертифицированный учитель медитаций Кундалини-йоги.Энергетический вампиризм – это концепция, занимающая свое место в психологии и эзотерике, описывающая определенный тип взаимодействия между людьми.НЛП-тренер, психолог Кристина Саламатова объясняет, что энергетический вампир, как правило, неосознанно извлекает энергию из окружающих, что может оставить людей истощенными и эмоционально высосанными."Энергетическим вампиром может стать как человек с расстройством личности (нарциссическим, пограничным, истерическим, депрессивным), так и не имеющий подобного. Заметных общих глазу признаков у высасывающих энергию людей нет. Они влияют на состояние посредством общения, нарушая личностные границы. Либо игнорируя, чем вызывают неприятные ощущения: подозрительность, необходимость додумывать, чувство вины или тревоги", – объясняет психолог Пётр Галигабаров.ПризнакиОтследить отнимающего энергию человека, по словам Татьяны Дужарь, аналитического психолога, специалиста по работе с подсознанием, можно по следующим признакам:1. Очаровательность и харизматичностьТакие люди нередко привлекают к себе внимание. Они всегда знают, что будет уместно произнести, как отреагировать, чтобы расположить к себе. Как правило, они обладают драматичным, излишне эмоциональным и непредсказуемым поведением. Но из-за приковывающей внимание харизмы любое действие такого человека воспринимается как что-то естественное, не противоречащее общественным нормам, даже если это выражается в каких-то девиациях.2. Желание самоутверждения, одобрения, восхищенияЭнергетические вампиры неосознанно требуют похвалы и эмоционального вовлечения, потому нередко окружают себя людьми, способными эмпатично отзываться. Они часто бывают высокомерны: могут гордиться даже самыми незначительными мелочами и требовать похвалы от других людей.3. Ложь, приукрашивание фактовПатологическая ложь - одна из отличительных особенностей людей, склонных подпитывать внутренние силы чужими ресурсами. Они преуменьшают действительное (" я нагрубил ему не сильно") или приукрашивают картину, отрицают свои ошибки ( " я никогда этого не допустил бы", " я не говорил этого") и рассказывают лишь истории с выгодной для них стороны, опуская существенные детали.4. МанипулятивностьЭнергетические вампиры искусно владеют искусством манипуляций. Кажется, словно им все сходит с рук, а все проступки прощаются или игнорируются.5. Перекладывание ответственностиОни отказываются брать ответственность за свое поведение, но обычно находят кого-то другого, кто невольно участвует в ситуации. Так что им не составляет труда обмануть, подставить, а после обвинить в этом иного человека и войти в жертвенную позицию.6. ЗавистьНередко такие люди завидуют успехам других или, напротив, подозревают, что им завидуют окружающие.– Если что-то в вас или вашем материальном благополучии привлекает "вампира" и он лестно об этом отзывается, вероятнее всего, через некоторое время такой человек начнет копировать ваше поведение или приобретет такой же телефон, машину, вещь, – говорит эксперт.Пётр Галигабаров рассказывает, как может вести себя энергетический вампир:Виды и как нарушают личные границыПо словам Дениса Макаровского, клинического психолога, руководителя клиники ментального здоровья ProfReab, энергетический вампиризм может принимать различные формы:– С астрологического угла можно выделить активных и пассивных вампиров по способу "выкачки" энергии, – рассказывает Юлия Бельская, астролог, педагог - психолог.По словам эксперта, активные вампиры – это солнечные, горячие и сухие. Такие люди в большинстве своём эгоистичны и агрессивны в проявлениях. Им трудно отдыхать и расслабляться, их толкает дух соревнований и испытаний. Такой тип может выводить своих близких на конфликты, придираться к ним и взрываться по любому поводу; шутки и юмор у них с сарказмом, резко и глубоко ранящим окружающих. Это любители монологов, питаются энергией внимания, которым пытаются завладеть у донора. Такие вампиры быстро остывают, не держат обид внутри себя, а люди вокруг них, наоборот, чувствуют опустошенность, обиду и даже унижение.Пассивные вампиры – лунные вампиры, холодные и влажные."Это нытики, постоянно говорящие о своих проблемах. Они жалуются на свое здоровье и требуют сочувствия, незаметно, на первый взгляд, медленно вытягивают энергию. Эти люди не ругаются и не агрессивны, ждут внимания и поддержки, не получая его, обвиняют в черствости и непонимании. Они дестабилизируют эмоционально, после общения с ними появляется пессимистический настрой на жизнь, а былое жизнерадостное и веселое настроение моментально пропадает", – объясняет эксперт.Как защититься от энергетического вампираДля того, чтобы прекратить попадаться на крючок энергетических вампиров, коррекционный педагог-психолог Виктория Громова советует выстроить личные границы и прекратить транслировать излишнюю открытость.По словам Полины Зеленчук, преподавателя кафедры психологии Университета "Синергия", для защиты от энергетических вампиров, необходимо:"Есть простые энергетические практики, которые помогут сохранить внутреннюю энергию в течение дня. Например, представить себя утром в солнечном свете. Наполнить клеточки тела энергией, внутренне настроится на любовь, успех и с улыбкой начать день. Если вы сталкиваетесь на работе или в общественных местах с энергетическим вампиризмом, то самое лучшее не реагировать и не отвечать неприятному человеку", – говорит Юлия Соколова.На работеТатьяна Дужарь предлагает при общении с коллегами, страдающими энергетическим вампиризмом, придерживаться следующих правил:В семье и отношенияхВиктор Таранин советует в этом случае поговорить с партнером о проблеме, создать ясные правила, в которых будет установлено, что каждый член семьи имеет право на личное пространство и время для восстановления энергии. При необходимости обратиться к психологу или семейному терапевту для получения дополнительной поддержки и консультаций– Откройтесь для общения и постарайтесь понять, что может быть причиной такого поведения. Установите границы и разговаривайте о своих потребностях и ожиданиях. Вместе ищите способы, которые помогут партнеру управлять своей энергией и искать другие источники пополнения, – говорит эксперт."По собственному опыту могу сказать, что энергетического вампира изменить нельзя, без подпитки чужой энергией он не живет. Может ли это быть энергия от положительных эмоций? Вероятно, может. Но это не исключает его потребности доводить людей до слез и истерик. Что возможно, так это переключение на другой объект вампиризма. Мне иногда приходится слышать телефонные разговоры мужа "вампира" с партнерами, коллегами, и я точно понимаю, из кого он качает энергию. Этих людей мне, конечно, жаль. Но благодаря их существованию значительно снижается количество эксцессов вампиризма в семье", – рассказывает Антонина Третьякова, психолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.Как перестать самому быть энергетическим вампиромПолина Зеленчук в этом случае предлагает уделить время самоанализу:"Необходимо уравновесить энергию, можно заменить негативные установки жизни на позитивные, каждый день повторяя аффирмации о благополучии и хорошем настроении, например, проснувшись с утра, запрограммировать себя на позитив, чтобы первые слова самому себе были "У меня сегодня будет отличный день, у меня все получается и я излучаю позитивную энергию", – советует эксперт.

https://ria.ru/20201011/chelovek-1579236466.html

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https://ria.ru/20231017/psikhologiya-1903340339.html

https://ria.ru/20200930/vampir-1577975594.html

https://ria.ru/20230414/nasilie-1865206444.html

https://ria.ru/20230321/stress-1859534938.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, россия, психология, эмоции, чувства