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Запрета экспорта товаров в Россию из Казахстана нет, заявили в Минторговли - РИА Новости, 20.10.2023
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14:25 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/eksport-1904144084.html
Запрета экспорта товаров в Россию из Казахстана нет, заявили в Минторговли
Запрета экспорта товаров в Россию из Казахстана нет, заявили в Минторговли - РИА Новости, 20.10.2023
Запрета экспорта товаров в Россию из Казахстана нет, заявили в Минторговли
Власти Казахстана в торговле с Россией придерживаются принципа обеспечения свободы перемещения товаров, никаких запретов на экспорт товаров в Россию нет,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:25
2023-10-20T14:25
экономика
россия
казахстан
евразийский экономический союз
оон
кайрат
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АСТАНА, 20 окт – РИА Новости. Власти Казахстана в торговле с Россией придерживаются принципа обеспечения свободы перемещения товаров, никаких запретов на экспорт товаров в Россию нет, сообщил в пятницу на брифинге министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев. "Что касается Российской Федерации, то это наш основной торговый партнер. У нас подходы четко сформулированы в договоре о создании Евразийского экономического союза. Это обеспечение четырех свобод. Свобода передвижения товаров - одна из ключевых свобод, поэтому я ответственно и юридически обоснованно говорю, что сегодня в отношении России у нас нет никаких запретов в отношении (передвижения – ред.) товаров", - сказал Шаккалиев. Он подчеркнул, что Казахстан четко соблюдает свои международные обязательства и обязательства члена ЕАЭС. "Что касается товаров, по которым есть специальный экспортный режим. Эти товары вытекают из наших международных обязательств. В том числе в рамках ООН. Это 10 категорий товаров. Поэтому никаких запретов на экспорт в РФ нет. Это надо четко понимать. У нас товарооборот растет. В рамках ЕАЭС мы соблюдаем свои обязательства. Но в то же время мы свои международные обязательства соблюдаем", - подчеркнул Шаккалиев. Ранее замминистра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил о запрете экспорта в Россию 106 видов товаров двойного назначения. Позже пресс-служба министерства торговли и интеграции назвала данную информацию некорректной и сообщила, что власти Казахстана не устанавливали запрет на экспорт каких-либо товаров в Россию в связи с антироссийскими санкциями. В министерстве уточнили, что торговля товарами двойного назначения, которые подпадают под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами Казахстана. В соответствии с законодательством Казахстана, в отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите.
https://ria.ru/20230325/eaes-1860549820.html
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экономика, россия, казахстан, евразийский экономический союз, оон, кайрат
Экономика, Россия, Казахстан, Евразийский экономический союз, ООН, Кайрат
Запрета экспорта товаров в Россию из Казахстана нет, заявили в Минторговли

Шаккалиев: никаких запретов на экспорт товаров в Россию из Казахстана нет

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги Казахстана и России
Флаги Казахстана и России - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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АСТАНА, 20 окт – РИА Новости. Власти Казахстана в торговле с Россией придерживаются принципа обеспечения свободы перемещения товаров, никаких запретов на экспорт товаров в Россию нет, сообщил в пятницу на брифинге министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев.
"Что касается Российской Федерации, то это наш основной торговый партнер. У нас подходы четко сформулированы в договоре о создании Евразийского экономического союза. Это обеспечение четырех свобод. Свобода передвижения товаров - одна из ключевых свобод, поэтому я ответственно и юридически обоснованно говорю, что сегодня в отношении России у нас нет никаких запретов в отношении (передвижения – ред.) товаров", - сказал Шаккалиев.
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Он подчеркнул, что Казахстан четко соблюдает свои международные обязательства и обязательства члена ЕАЭС.
"Что касается товаров, по которым есть специальный экспортный режим. Эти товары вытекают из наших международных обязательств. В том числе в рамках ООН. Это 10 категорий товаров. Поэтому никаких запретов на экспорт в РФ нет. Это надо четко понимать. У нас товарооборот растет. В рамках ЕАЭС мы соблюдаем свои обязательства. Но в то же время мы свои международные обязательства соблюдаем", - подчеркнул Шаккалиев.
Ранее замминистра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил о запрете экспорта в Россию 106 видов товаров двойного назначения. Позже пресс-служба министерства торговли и интеграции назвала данную информацию некорректной и сообщила, что власти Казахстана не устанавливали запрет на экспорт каких-либо товаров в Россию в связи с антироссийскими санкциями. В министерстве уточнили, что торговля товарами двойного назначения, которые подпадают под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами Казахстана. В соответствии с законодательством Казахстана, в отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите.
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ЭкономикаРоссияКазахстанЕвразийский экономический союзООНКайрат
 
 
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