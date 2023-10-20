Запрета экспорта товаров в Россию из Казахстана нет, заявили в Минторговли
Шаккалиев: никаких запретов на экспорт товаров в Россию из Казахстана нет
Флаги Казахстана и России. Архивное фото
АСТАНА, 20 окт – РИА Новости. Власти Казахстана в торговле с Россией придерживаются принципа обеспечения свободы перемещения товаров, никаких запретов на экспорт товаров в Россию нет, сообщил в пятницу на брифинге министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев.
"Что касается Российской Федерации, то это наш основной торговый партнер. У нас подходы четко сформулированы в договоре о создании Евразийского экономического союза. Это обеспечение четырех свобод. Свобода передвижения товаров - одна из ключевых свобод, поэтому я ответственно и юридически обоснованно говорю, что сегодня в отношении России у нас нет никаких запретов в отношении (передвижения – ред.) товаров", - сказал Шаккалиев.
Он подчеркнул, что Казахстан четко соблюдает свои международные обязательства и обязательства члена ЕАЭС.
"Что касается товаров, по которым есть специальный экспортный режим. Эти товары вытекают из наших международных обязательств. В том числе в рамках ООН. Это 10 категорий товаров. Поэтому никаких запретов на экспорт в РФ нет. Это надо четко понимать. У нас товарооборот растет. В рамках ЕАЭС мы соблюдаем свои обязательства. Но в то же время мы свои международные обязательства соблюдаем", - подчеркнул Шаккалиев.
Ранее замминистра торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев заявил о запрете экспорта в Россию 106 видов товаров двойного назначения. Позже пресс-служба министерства торговли и интеграции назвала данную информацию некорректной и сообщила, что власти Казахстана не устанавливали запрет на экспорт каких-либо товаров в Россию в связи с антироссийскими санкциями. В министерстве уточнили, что торговля товарами двойного назначения, которые подпадают под экспортный контроль, осуществляется в соответствии с международными обязательствами Казахстана. В соответствии с законодательством Казахстана, в отношении таких товаров необходимо получение соответствующей лицензии при экспорте, импорте и транзите.