https://ria.ru/20231020/ege-1904093564.html

Рособрнадзор ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ по иностранным языкам

Рособрнадзор ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ по иностранным языкам - РИА Новости, 20.10.2023

Рособрнадзор ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ по иностранным языкам

Рособрнадзор после отмены Всероссийских проверочных работ (ВПР) по иностранным языкам не планирует отменять или менять единый государственный экзамен и основной РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:23

2023-10-20T12:23

2023-10-20T13:15

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Рособрнадзор после отмены Всероссийских проверочных работ (ВПР) по иностранным языкам не планирует отменять или менять единый государственный экзамен и основной государственный экзамен по предмету, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявил, что ведомство не будет проводить ВПР по иностранным языкам. "Внесение изменений в части ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам, а также их отмена не планируются", - говорится в сообщении. Отмечается, что ВПР по иностранному языку проводились только в седьмых классах и были уже пятым предметом в рамках подобной проверки, в остальных классах ВПР проводились по четырем дисциплинам, а в четвертом классе – по трем. В ведомстве пояснили, что педагоги сталкивались с широким перечнем организационных вопросов, связанных с проведением ВПР по иностранному языку, например, из-за разделения классов на группы по разным иностранным языками, таким образом, решение об отмене ВПР по иностранному языку стало логическим продолжением работы, которую Рособрнадзор вел в рамках исполнения поручения президента России по сокращению контрольных и проверочных работ в школах. "Отказ от проведения ВПР по иностранному языку не говорит, что контрольные работы, проводимые школой по учебному предмету "Иностранный язык" исчезнут. Контрольная работа – это одна из форм осуществления текущего контроля знаний школьников. Контрольная работа (в том числе итоговая) может выступать формой промежуточной аттестации обучающихся. Данные процедуры проводятся школой самостоятельно в соответствии с утвержденными локальными актами и графиком. Отмена Всероссийских проверочных работ по иностранному языку не повлияет на подготовку школьников по предмету", - сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводятся в сообщении. Изучение иностранного языка определено федеральными государственными образовательными стандартами, освоение основной общеобразовательной программы основного общего и среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией, иностранный язык является предметом по выбору при проведении государственной итоговой аттестации девятиклассников и выпускников 11-х классов, подчеркнули в Рособрнадзоре. Доля выбирающих ЕГЭ по иностранным языкам за последние три года не меняется и составляет 13 %, а доля выбравших ОГЭ по иностранным языкам в 2023 году на один процент ниже, чем в 2022 году (9 %), и составляет 8 %, заключили в пресс-службе.

https://sn.ria.ru/20231018/ege-1903640635.html

https://ria.ru/20230831/klassika-1893509621.html

https://ria.ru/20231018/raboty-1903623699.html

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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование