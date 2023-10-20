https://ria.ru/20231020/bolnitsa-1904187968.html

В ГД внесли проект о праве участковых больниц продавать лекарства

В ГД внесли проект о праве участковых больниц продавать лекарства - РИА Новости, 20.10.2023

В ГД внесли проект о праве участковых больниц продавать лекарства

В четверг в Госдуму внесен законопроект о том, чтобы наделить участковые больницы правом на лицензирование по фармацевтической деятельности, сказал глава... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:19

2023-10-20T16:19

2023-10-20T16:19

общество

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862943378_0:124:3075:1855_1920x0_80_0_0_5aa75c324cde11fc95f1a37af61ab53f.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В четверг в Госдуму внесен законопроект о том, чтобы наделить участковые больницы правом на лицензирование по фармацевтической деятельности, сказал глава комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев. "Вчера внесли закон в Госдуму... с Турчаком, кстати, о том, что есть участковые больницы, у них не было лицензирования на фарму, мы хотим наделить их", - заявил он на конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". При этом депутат уточнил, что все фельдшерско-акушерские пункты с 2023 года не лицензируется без фармлицензии, такая лицензия позволяет ФАП обеспечивать лекарствами население. "ФАП открыл - открой аптечный пункт в нем... Однако в некоторых населенных пунктах нет ФАПов... У нас есть предложение усилить передвижные аптеки... машина, там есть особенности с тепловым контуром, чтобы лекарства не портились. И они будут ездить по территориям, надо будет определять ареал на сколько далеко они могут ездить", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20231019/lekarstva-1903832496.html

https://ria.ru/20231009/lekarstva-1901634573.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф