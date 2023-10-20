https://ria.ru/20231020/bolnitsa-1904187968.html
В ГД внесли проект о праве участковых больниц продавать лекарства
В ГД внесли проект о праве участковых больниц продавать лекарства - РИА Новости, 20.10.2023
В ГД внесли проект о праве участковых больниц продавать лекарства
В четверг в Госдуму внесен законопроект о том, чтобы наделить участковые больницы правом на лицензирование по фармацевтической деятельности, сказал глава... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:19
2023-10-20T16:19
2023-10-20T16:19
общество
госдума рф
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В четверг в Госдуму внесен законопроект о том, чтобы наделить участковые больницы правом на лицензирование по фармацевтической деятельности, сказал глава комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев. "Вчера внесли закон в Госдуму... с Турчаком, кстати, о том, что есть участковые больницы, у них не было лицензирования на фарму, мы хотим наделить их", - заявил он на конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". При этом депутат уточнил, что все фельдшерско-акушерские пункты с 2023 года не лицензируется без фармлицензии, такая лицензия позволяет ФАП обеспечивать лекарствами население. "ФАП открыл - открой аптечный пункт в нем... Однако в некоторых населенных пунктах нет ФАПов... У нас есть предложение усилить передвижные аптеки... машина, там есть особенности с тепловым контуром, чтобы лекарства не портились. И они будут ездить по территориям, надо будет определять ареал на сколько далеко они могут ездить", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20231019/lekarstva-1903832496.html
https://ria.ru/20231009/lekarstva-1901634573.html
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общество, госдума рф
В ГД внесли проект о праве участковых больниц продавать лекарства
В ГД внесли проект о праве на лицензию участковых больниц по фармдеятельности
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В четверг в Госдуму внесен законопроект о том, чтобы наделить участковые больницы правом на лицензирование по фармацевтической деятельности, сказал глава комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев.
"Вчера внесли закон в Госдуму... с Турчаком, кстати, о том, что есть участковые больницы, у них не было лицензирования на фарму, мы хотим наделить их", - заявил он на конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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При этом депутат уточнил, что все фельдшерско-акушерские пункты с 2023 года не лицензируется без фармлицензии, такая лицензия позволяет ФАП обеспечивать лекарствами население.
"ФАП открыл - открой аптечный пункт в нем... Однако в некоторых населенных пунктах нет ФАПов... У нас есть предложение усилить передвижные аптеки... машина, там есть особенности с тепловым контуром, чтобы лекарства не портились. И они будут ездить по территориям, надо будет определять ареал на сколько далеко они могут ездить", - добавил парламентарий.
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