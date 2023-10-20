Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесли проект о праве участковых больниц продавать лекарства - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/bolnitsa-1904187968.html
В ГД внесли проект о праве участковых больниц продавать лекарства
В ГД внесли проект о праве участковых больниц продавать лекарства - РИА Новости, 20.10.2023
В ГД внесли проект о праве участковых больниц продавать лекарства
В четверг в Госдуму внесен законопроект о том, чтобы наделить участковые больницы правом на лицензирование по фармацевтической деятельности, сказал глава... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:19
2023-10-20T16:19
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862943378_0:124:3075:1855_1920x0_80_0_0_5aa75c324cde11fc95f1a37af61ab53f.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В четверг в Госдуму внесен законопроект о том, чтобы наделить участковые больницы правом на лицензирование по фармацевтической деятельности, сказал глава комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев. "Вчера внесли закон в Госдуму... с Турчаком, кстати, о том, что есть участковые больницы, у них не было лицензирования на фарму, мы хотим наделить их", - заявил он на конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". При этом депутат уточнил, что все фельдшерско-акушерские пункты с 2023 года не лицензируется без фармлицензии, такая лицензия позволяет ФАП обеспечивать лекарствами население. "ФАП открыл - открой аптечный пункт в нем... Однако в некоторых населенных пунктах нет ФАПов... У нас есть предложение усилить передвижные аптеки... машина, там есть особенности с тепловым контуром, чтобы лекарства не портились. И они будут ездить по территориям, надо будет определять ареал на сколько далеко они могут ездить", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20231019/lekarstva-1903832496.html
https://ria.ru/20231009/lekarstva-1901634573.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862943378_551:0:3075:1893_1920x0_80_0_0_41d2fcb34a9a46d54f94b454d3cbf453.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В ГД внесли проект о праве участковых больниц продавать лекарства

В ГД внесли проект о праве на лицензию участковых больниц по фармдеятельности

© iStock.com / MJ_PrototypeФармацевт держит в руках лекарства
Фармацевт держит в руках лекарства - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© iStock.com / MJ_Prototype
Фармацевт держит в руках лекарства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В четверг в Госдуму внесен законопроект о том, чтобы наделить участковые больницы правом на лицензирование по фармацевтической деятельности, сказал глава комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев.
"Вчера внесли закон в Госдуму... с Турчаком, кстати, о том, что есть участковые больницы, у них не было лицензирования на фарму, мы хотим наделить их", - заявил он на конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Прием лекарств - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
В России появится центр по ускоренной разработке лекарств с помощью ИИ
19 октября, 13:50
При этом депутат уточнил, что все фельдшерско-акушерские пункты с 2023 года не лицензируется без фармлицензии, такая лицензия позволяет ФАП обеспечивать лекарствами население.
"ФАП открыл - открой аптечный пункт в нем... Однако в некоторых населенных пунктах нет ФАПов... У нас есть предложение усилить передвижные аптеки... машина, там есть особенности с тепловым контуром, чтобы лекарства не портились. И они будут ездить по территориям, надо будет определять ареал на сколько далеко они могут ездить", - добавил парламентарий.
Фармацевтическое призводство - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
На Кубани объем производства лекарств и медматериалов вырос на 36,5%
9 октября, 23:56
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала