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В России подешевели авиабилеты бизнес-класса, показало исследование - РИА Новости, 20.10.2023
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Туризм
 
10:09 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/aviabilety-1904014695.html
В России подешевели авиабилеты бизнес-класса, показало исследование
В России подешевели авиабилеты бизнес-класса, показало исследование - РИА Новости, 20.10.2023
В России подешевели авиабилеты бизнес-класса, показало исследование
Авиабилеты бизнес-класса в РФ подешевели на 12%, а спрос на такие билеты при полетах в командировки в третьем квартале вырос на 19% в годовом выражении, в свою... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:09
2023-10-20T10:09
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Авиабилеты бизнес-класса в РФ подешевели на 12%, а спрос на такие билеты при полетах в командировки в третьем квартале вырос на 19% в годовом выражении, в свою очередь самыми востребованными городами для командировок по России осенью стали Москва и Санкт-Петербург, а средняя продолжительность деловой поездки составила 4 дня, говорится в исследовании сервиса по деловому туризму "Аэроклуб", имеющемся в распоряжении РИА Новости. "Рост востребованности перелетов бизнес-классом в третьем квартале 2023 составил 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-6% к 2019). Таким образом, доля бизнес-класса выросла с 3% до 4% (4% в 2019). Интересно, что несмотря на увеличение спроса, средняя стоимость авиабилетов в бизнес-классе упала на 12%, что сделало его более доступным для предпринимателей и руководителей. За перелет в одну сторону в салоне бизнес-класса деловые путешественники в среднем платили 84 500 рублей (+18% к 2019)", - говорится в исследовании. Самыми популярными городами для командировок в России стали Москва и Санкт-Петербург. В список востребованных направлений также вошли Сочи, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Самара и Нижний Новгород. В среднем в третьем квартале текущего года представители бизнеса отправлялись в командировки, так же, как и годом ранее, на 4 дня, а самые продолжительные поездки были в Благовещенск и Новый Уренгой - примерно по 10 и 17 дней соответственно. Чаще всего в командировки отправлялись представители добывающей и обрабатывающей промышленности и энергетики, при этом число авиабилетов, которые они приобрели за тот же период текущего года, сократилось на 14%. Отмечается, что сотрудники этой отрасли выбирали бизнес-класс в 5% командировок. Работники ритейл-компаний стали летать в командировки на 27% чаще, чем годом ранее. Представители IT-компаний увеличили число своих командировок на 23%. "Рост делового туризма свидетельствует о восстановлении экономики России, подчеркивает важность командировок для налаживания деловых связей и выстраивания бизнес-процессов. Мы ожидаем, что этот тренд продолжится и к концу года рост составит 15-20% к прошлому году", - прокомментировала управляющий директор сервиса Юлия Липатова. Специалисты добавили, что "Аэрофлот" остается самой востребованной авиакомпанией у представителей бизнеса. С июля по сентябрь авиакомпания обслужила 52% всех деловых путешественников, причем 5% из них выбирали салон бизнес-класса. На рейсы авиакомпании S7 командированные сотрудники приобрели 20% авиабилетов, из них 3% в салон бизнес-класса, а "Победа" закрепилась на третьем месте, ее доля составила 6%.
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россия, москва, санкт-петербург, s7 airlines, аэрофлот, новости - туризм
Туризм, Россия, Москва, Санкт-Петербург, S7 Airlines, Аэрофлот, Новости - Туризм
В России подешевели авиабилеты бизнес-класса, показало исследование

"Аэроклуб": авиабилеты бизнес-класса в России подешевели на 12% за год

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Авиабилеты бизнес-класса в РФ подешевели на 12%, а спрос на такие билеты при полетах в командировки в третьем квартале вырос на 19% в годовом выражении, в свою очередь самыми востребованными городами для командировок по России осенью стали Москва и Санкт-Петербург, а средняя продолжительность деловой поездки составила 4 дня, говорится в исследовании сервиса по деловому туризму "Аэроклуб", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
«
"Рост востребованности перелетов бизнес-классом в третьем квартале 2023 составил 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (-6% к 2019). Таким образом, доля бизнес-класса выросла с 3% до 4% (4% в 2019). Интересно, что несмотря на увеличение спроса, средняя стоимость авиабилетов в бизнес-классе упала на 12%, что сделало его более доступным для предпринимателей и руководителей. За перелет в одну сторону в салоне бизнес-класса деловые путешественники в среднем платили 84 500 рублей (+18% к 2019)", - говорится в исследовании.
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Самыми популярными городами для командировок в России стали Москва и Санкт-Петербург. В список востребованных направлений также вошли Сочи, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Самара и Нижний Новгород. В среднем в третьем квартале текущего года представители бизнеса отправлялись в командировки, так же, как и годом ранее, на 4 дня, а самые продолжительные поездки были в Благовещенск и Новый Уренгой - примерно по 10 и 17 дней соответственно.
Чаще всего в командировки отправлялись представители добывающей и обрабатывающей промышленности и энергетики, при этом число авиабилетов, которые они приобрели за тот же период текущего года, сократилось на 14%. Отмечается, что сотрудники этой отрасли выбирали бизнес-класс в 5% командировок. Работники ритейл-компаний стали летать в командировки на 27% чаще, чем годом ранее. Представители IT-компаний увеличили число своих командировок на 23%.
«
"Рост делового туризма свидетельствует о восстановлении экономики России, подчеркивает важность командировок для налаживания деловых связей и выстраивания бизнес-процессов. Мы ожидаем, что этот тренд продолжится и к концу года рост составит 15-20% к прошлому году", - прокомментировала управляющий директор сервиса Юлия Липатова.
Специалисты добавили, что "Аэрофлот" остается самой востребованной авиакомпанией у представителей бизнеса. С июля по сентябрь авиакомпания обслужила 52% всех деловых путешественников, причем 5% из них выбирали салон бизнес-класса. На рейсы авиакомпании S7 командированные сотрудники приобрели 20% авиабилетов, из них 3% в салон бизнес-класса, а "Победа" закрепилась на третьем месте, ее доля составила 6%.
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