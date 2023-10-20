https://ria.ru/20231020/arest-1904164460.html

В Петербурге арестовали первого фигуранта дела об избиении прохожих

В Петербурге арестовали первого фигуранта дела об избиении прохожих - РИА Новости, 20.10.2023

В Петербурге арестовали первого фигуранта дела об избиении прохожих

Первого фигуранта дела об избиении прохожих в Петербурге несовершеннолетнего подростка, который участвовал в создании контента для треш-видео в соцсетях,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:18

2023-10-20T15:18

2023-10-20T15:19

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

азербайджан

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Первого фигуранта дела об избиении прохожих в Петербурге несовершеннолетнего подростка, который участвовал в создании контента для треш-видео в соцсетях, арестовали до 17 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Красносельский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнему, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 (Хулиганство, совершенное группой лиц) УК РФ", - говорится в сообщении. Добавляется, что в СИЗО подросток пробудет по 17 декабря. В воскресенье председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей - выходцев из Азейрбайджана - нападает на случайных прохожих, бьет их руками и ногами, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах города. В течение недели было задержано шестеро молодых людей, возбуждено ряд уголовных дел по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) в Московском и Красносельском районах города. Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти в четверг сообщила о задержании еще 5 последователей треш-блогеров, которые участвовали в создании медиа-контента для Telegram-канала. Его администратор Турала Мамедова, который по мнению правоохранительных органов является основным фигурантом дела, сейчас разыскивают.

https://ria.ru/20231006/bloger-1901031089.html

санкт-петербург

азербайджан

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), азербайджан