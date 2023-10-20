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В Петербурге арестовали первого фигуранта дела об избиении прохожих - РИА Новости, 20.10.2023
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15:18 20.10.2023 (обновлено: 15:19 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/arest-1904164460.html
В Петербурге арестовали первого фигуранта дела об избиении прохожих
В Петербурге арестовали первого фигуранта дела об избиении прохожих - РИА Новости, 20.10.2023
В Петербурге арестовали первого фигуранта дела об избиении прохожих
Первого фигуранта дела об избиении прохожих в Петербурге несовершеннолетнего подростка, который участвовал в создании контента для треш-видео в соцсетях,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:18
2023-10-20T15:19
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Первого фигуранта дела об избиении прохожих в Петербурге несовершеннолетнего подростка, который участвовал в создании контента для треш-видео в соцсетях, арестовали до 17 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Красносельский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнему, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 (Хулиганство, совершенное группой лиц) УК РФ", - говорится в сообщении. Добавляется, что в СИЗО подросток пробудет по 17 декабря. В воскресенье председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей - выходцев из Азейрбайджана - нападает на случайных прохожих, бьет их руками и ногами, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах города. В течение недели было задержано шестеро молодых людей, возбуждено ряд уголовных дел по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) в Московском и Красносельском районах города. Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти в четверг сообщила о задержании еще 5 последователей треш-блогеров, которые участвовали в создании медиа-контента для Telegram-канала. Его администратор Турала Мамедова, который по мнению правоохранительных органов является основным фигурантом дела, сейчас разыскивают.
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происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), азербайджан
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Азербайджан
В Петербурге арестовали первого фигуранта дела об избиении прохожих

Суд арестовал подростка, снимавшего треш-видео избиения прохожих в Петербурге

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Первого фигуранта дела об избиении прохожих в Петербурге несовершеннолетнего подростка, который участвовал в создании контента для треш-видео в соцсетях, арестовали до 17 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
«
"Красносельский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнему, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 (Хулиганство, совершенное группой лиц) УК РФ", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в СИЗО подросток пробудет по 17 декабря.
В воскресенье председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с распространяемыми в интернете роликами избиений людей в Петербурге. На них группа молодых людей - выходцев из Азейрбайджана - нападает на случайных прохожих, бьет их руками и ногами, оскорбляет. Это происходит в основном у метро и в торговых центрах города. В течение недели было задержано шестеро молодых людей, возбуждено ряд уголовных дел по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц) в Московском и Красносельском районах города.
Пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти в четверг сообщила о задержании еще 5 последователей треш-блогеров, которые участвовали в создании медиа-контента для Telegram-канала. Его администратор Турала Мамедова, который по мнению правоохранительных органов является основным фигурантом дела, сейчас разыскивают.
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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6 октября, 18:21
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)Азербайджан
 
 
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