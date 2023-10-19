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Путин подписал закон о штрафах за навязывание услуг потребителям
Путин подписал закон о штрафах за навязывание услуг потребителям - РИА Новости, 19.10.2023
Путин подписал закон о штрафах за навязывание услуг потребителям
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T14:18
2023-10-19T14:18
2023-10-19T14:19
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную плату, а также за уклонение должностными лицами и юрлицами от рассмотрения в законном порядке требований потребителей. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова поясняла, что законом устанавливается ответственность за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг за отдельную плату. Также согласно закону, недопустимо отказывать клиенту или покупателю в основной услуге, если не будет оплачена дополнительная. Она объяснила, что ответственность может наступить в таких случаях, когда, например, компании "настойчиво" предлагают застраховать жизнь или автомобиль. Например, если человек покупает в автосалоне автомобиль, а менеджер настойчиво предлагает его застраховать – это будет считаться административным нарушением. "Штрафы предусмотрены следующие: для должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей, для юридических – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей", - отмечала парламентарий. По ее словам, другие новеллы закона предполагают штрафы за "необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований": на должностных лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
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россия, владимир путин, ирина рукавишникова , совет федерации рф
Россия, Владимир Путин, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ
Путин подписал закон о штрафах за навязывание услуг потребителям
Путин подписал закон о штрафах за навязывание дополнительных услуг потребителям
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг за дополнительную плату, а также за уклонение должностными лицами и юрлицами от рассмотрения в законном порядке требований потребителей.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Ранее первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова
поясняла, что законом устанавливается ответственность за навязывание потребителю дополнительных товаров, работ и услуг за отдельную плату. Также согласно закону, недопустимо отказывать клиенту или покупателю в основной услуге, если не будет оплачена дополнительная.
Она объяснила, что ответственность может наступить в таких случаях, когда, например, компании "настойчиво" предлагают застраховать жизнь или автомобиль. Например, если человек покупает в автосалоне автомобиль, а менеджер настойчиво предлагает его застраховать – это будет считаться административным нарушением.
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"Штрафы предусмотрены следующие: для должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей, для юридических – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей", - отмечала парламентарий.
По ее словам, другие новеллы закона предполагают штрафы за "необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке таких требований": на должностных лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.