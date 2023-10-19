https://ria.ru/20231019/valyuta-1903816010.html

В МИД России ответили на вопрос о возможном введении единой валюты в БРИКС

В МИД России ответили на вопрос о возможном введении единой валюты в БРИКС - РИА Новости, 19.10.2023

В МИД России ответили на вопрос о возможном введении единой валюты в БРИКС

Введение единой валюты в БРИКС требует прохождения многих организационных процессов, тут много нюансов, заявил замглавы МИД России Александр Панкин. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:07

2023-10-19T13:07

2023-10-19T13:07

россия

бразилия

индия

александр панкин

брикс

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Введение единой валюты в БРИКС требует прохождения многих организационных процессов, тут много нюансов, заявил замглавы МИД России Александр Панкин. "В рамках БРИКС рассматривается идея о введении общерасчетной условной единицы. Не общей валюты. Может быть, до этого и не дойдёт, а может быть дойдёт. Надо пройти через разные стадии. Они, с одной стороны, технологические, организационные, правовые, экономические. Масса нюансов", - отметил Панкин на сессии международного форума "Сделано в России". БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже свыше 20 государств. По итогам саммита в Йоханнесбурге в конце августа в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

россия

бразилия

индия

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2023

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россия, бразилия, индия, александр панкин, брикс