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ФСБ предостерегла двух волгоградцев, искавших выход на спецслужбы Украины - РИА Новости, 19.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/ukraina-1903774559.html
ФСБ предостерегла двух волгоградцев, искавших выход на спецслужбы Украины
ФСБ предостерегла двух волгоградцев, искавших выход на спецслужбы Украины - РИА Новости, 19.10.2023
ФСБ предостерегла двух волгоградцев, искавших выход на спецслужбы Украины
Двое жителей Волгограда искали способы выйти на связь с представителями СБУ и ВСУ, им объявлено официальное предостережение, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:05
2023-10-19T11:05
специальная военная операция на украине
россия
волгоград
волгоградская область
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВОЛГОГРАД, 19 окт - РИА Новости. Двое жителей Волгограда искали способы выйти на связь с представителями СБУ и ВСУ, им объявлено официальное предостережение, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области. По информации ведомства, житель Волгограда по телефону связался с представителем службы безопасности Украины и сообщил, что готов вступить в ряды ВСУ за предоставление украинского гражданства. Ещё одна волгоградка, по данным ФСБ, несколько раз пыталась установить контакт с украинскими государственными органами, чтобы выяснить, какие преимущества имеют служащие армии Украины. "С учетом того, что действия указанных граждан РФ создают условия для совершения преступлений, предусмотренных ст. 275 и ст. 275.1 УК России, указанным лицам объявлено официальное предостережение. УФСБ России по Волгоградской области предупреждает о неизбежности законного наказания за государственную измену", - говорится в сообщении ведомства.
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волгоград
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Волгоград, Волгоградская область, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ФСБ предостерегла двух волгоградцев, искавших выход на спецслужбы Украины

ФСБ предостерегла двух жителей Волгограда, искавших выходы на СБУ, от госизмены

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 19 окт - РИА Новости. Двое жителей Волгограда искали способы выйти на связь с представителями СБУ и ВСУ, им объявлено официальное предостережение, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области.
По информации ведомства, житель Волгограда по телефону связался с представителем службы безопасности Украины и сообщил, что готов вступить в ряды ВСУ за предоставление украинского гражданства. Ещё одна волгоградка, по данным ФСБ, несколько раз пыталась установить контакт с украинскими государственными органами, чтобы выяснить, какие преимущества имеют служащие армии Украины.
"С учетом того, что действия указанных граждан РФ создают условия для совершения преступлений, предусмотренных ст. 275 и ст. 275.1 УК России, указанным лицам объявлено официальное предостережение. УФСБ России по Волгоградской области предупреждает о неизбежности законного наказания за государственную измену", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВолгоградВолгоградская областьВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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