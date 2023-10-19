https://ria.ru/20231019/ukraina-1903774559.html

ФСБ предостерегла двух волгоградцев, искавших выход на спецслужбы Украины

ФСБ предостерегла двух волгоградцев, искавших выход на спецслужбы Украины - РИА Новости, 19.10.2023

ФСБ предостерегла двух волгоградцев, искавших выход на спецслужбы Украины

Двое жителей Волгограда искали способы выйти на связь с представителями СБУ и ВСУ, им объявлено официальное предостережение, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:05

2023-10-19T11:05

2023-10-19T11:05

специальная военная операция на украине

россия

волгоград

волгоградская область

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

ВОЛГОГРАД, 19 окт - РИА Новости. Двое жителей Волгограда искали способы выйти на связь с представителями СБУ и ВСУ, им объявлено официальное предостережение, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области. По информации ведомства, житель Волгограда по телефону связался с представителем службы безопасности Украины и сообщил, что готов вступить в ряды ВСУ за предоставление украинского гражданства. Ещё одна волгоградка, по данным ФСБ, несколько раз пыталась установить контакт с украинскими государственными органами, чтобы выяснить, какие преимущества имеют служащие армии Украины. "С учетом того, что действия указанных граждан РФ создают условия для совершения преступлений, предусмотренных ст. 275 и ст. 275.1 УК России, указанным лицам объявлено официальное предостережение. УФСБ России по Волгоградской области предупреждает о неизбежности законного наказания за государственную измену", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html

россия

волгоград

волгоградская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, волгоград, волгоградская область, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр