https://ria.ru/20231019/ukraina-1903774559.html
ФСБ предостерегла двух волгоградцев, искавших выход на спецслужбы Украины
ФСБ предостерегла двух волгоградцев, искавших выход на спецслужбы Украины - РИА Новости, 19.10.2023
ФСБ предостерегла двух волгоградцев, искавших выход на спецслужбы Украины
Двое жителей Волгограда искали способы выйти на связь с представителями СБУ и ВСУ, им объявлено официальное предостережение, сообщили журналистам в пресс-службе РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:05
2023-10-19T11:05
2023-10-19T11:05
специальная военная операция на украине
россия
волгоград
волгоградская область
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
ВОЛГОГРАД, 19 окт - РИА Новости. Двое жителей Волгограда искали способы выйти на связь с представителями СБУ и ВСУ, им объявлено официальное предостережение, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Волгоградской области. По информации ведомства, житель Волгограда по телефону связался с представителем службы безопасности Украины и сообщил, что готов вступить в ряды ВСУ за предоставление украинского гражданства. Ещё одна волгоградка, по данным ФСБ, несколько раз пыталась установить контакт с украинскими государственными органами, чтобы выяснить, какие преимущества имеют служащие армии Украины. "С учетом того, что действия указанных граждан РФ создают условия для совершения преступлений, предусмотренных ст. 275 и ст. 275.1 УК России, указанным лицам объявлено официальное предостережение. УФСБ России по Волгоградской области предупреждает о неизбежности законного наказания за государственную измену", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html
россия
волгоград
волгоградская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, волгоград, волгоградская область, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волгоград, Волгоградская область, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ФСБ предостерегла двух волгоградцев, искавших выход на спецслужбы Украины
ФСБ предостерегла двух жителей Волгограда, искавших выходы на СБУ, от госизмены