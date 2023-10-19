https://ria.ru/20231019/turpotok-1903818324.html
Туроператоры подвели итоги летнего сезона
Туроператоры подвели итоги летнего сезона - РИА Новости, 19.10.2023
Туроператоры подвели итоги летнего сезона
Выездной организованный туризм по итогам летнего сезона вырос на 15 процентов за год, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:09
2023-10-19T13:09
2023-10-19T13:09
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Выездной организованный туризм по итогам летнего сезона вырос на 15 процентов за год, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на отраслевой конференции. "Ситуация в выездном туризме оказалась сложнее, чем во внутреннем: спрос был волнообразным, на него влияли и объемы перевозки, и внешнеполитические события, и, конечно, "скачущий" курс рубля", – охарактеризовала итоги летнего сезона глава АТОР. По ее словам, сезон оказался непровальным, но по оценкам экспертов, все же прошел несколько хуже, чем ожидалось. "Видим увеличение спроса на туры за рубеж в среднем по рынку до 15 процентов по сравнению с летом 2022 года", – заявила Ломидзе.Она подчеркнула, что в выездном туризме на протяжении всего года устойчиво лидируют Турция, ОАЭ, Египет и Таиланд. Глава ассоциации отметила, что летний сезон прошел неплохо и у туроператоров во внутреннем туризме. "Прирост в среднем по внутреннему рынку в сравнении с сезоном 2022 года достигает плюс 15 процентов, есть сегменты и направления, где виден рост плюс 20 процентов", – заключила Ломидзе.Лидеры по спросу те же, что и в прошлые годы: это емкие направления, такие как Краснодарский край (он будет и лидером и предстоящей зимой), Санкт-Петербург, Москва.
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новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, турция, оаэ, египет, краснодарский край, санкт-петербург, куда можно лететь, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Майя Ломидзе, Турция, ОАЭ, Египет, Краснодарский край, Санкт-Петербург, куда можно лететь, отдых в России
Туроператоры подвели итоги летнего сезона
АТОР: турпоток за рубеж из России по итогам лета вырос на 15 процентов за год
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Выездной организованный туризм по итогам летнего сезона вырос на 15 процентов за год, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на отраслевой конференции.
"Ситуация в выездном туризме оказалась сложнее, чем во внутреннем: спрос был волнообразным, на него влияли и объемы перевозки, и внешнеполитические события, и, конечно, "скачущий" курс рубля", – охарактеризовала итоги летнего сезона глава АТОР.
По ее словам, сезон оказался непровальным, но по оценкам экспертов, все же прошел несколько хуже, чем ожидалось.
"Видим увеличение спроса на туры за рубеж в среднем по рынку до 15 процентов по сравнению с летом 2022 года", – заявила Ломидзе.
Она подчеркнула, что в выездном туризме на протяжении всего года устойчиво лидируют Турция, ОАЭ, Египет и Таиланд.
Глава ассоциации отметила, что летний сезон прошел неплохо и у туроператоров во внутреннем туризме. "Прирост в среднем по внутреннему рынку в сравнении с сезоном 2022 года достигает плюс 15 процентов, есть сегменты и направления, где виден рост плюс 20 процентов", – заключила Ломидзе.
Лидеры по спросу те же, что и в прошлые годы: это емкие направления, такие как Краснодарский край (он будет и лидером и предстоящей зимой), Санкт-Петербург, Москва.
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