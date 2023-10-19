https://ria.ru/20231019/turpotok-1903818324.html

Туроператоры подвели итоги летнего сезона

Туроператоры подвели итоги летнего сезона - РИА Новости, 19.10.2023

Туроператоры подвели итоги летнего сезона

Выездной организованный туризм по итогам летнего сезона вырос на 15 процентов за год, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:09

2023-10-19T13:09

2023-10-19T13:09

туризм

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

турция

оаэ

египет

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880556026_0:414:2730:1950_1920x0_80_0_0_f1bda2b0330b8c0055a8c279d25148e5.jpg

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Выездной организованный туризм по итогам летнего сезона вырос на 15 процентов за год, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на отраслевой конференции. "Ситуация в выездном туризме оказалась сложнее, чем во внутреннем: спрос был волнообразным, на него влияли и объемы перевозки, и внешнеполитические события, и, конечно, "скачущий" курс рубля", – охарактеризовала итоги летнего сезона глава АТОР. По ее словам, сезон оказался непровальным, но по оценкам экспертов, все же прошел несколько хуже, чем ожидалось. "Видим увеличение спроса на туры за рубеж в среднем по рынку до 15 процентов по сравнению с летом 2022 года", – заявила Ломидзе.Она подчеркнула, что в выездном туризме на протяжении всего года устойчиво лидируют Турция, ОАЭ, Египет и Таиланд. Глава ассоциации отметила, что летний сезон прошел неплохо и у туроператоров во внутреннем туризме. "Прирост в среднем по внутреннему рынку в сравнении с сезоном 2022 года достигает плюс 15 процентов, есть сегменты и направления, где виден рост плюс 20 процентов", – заключила Ломидзе.Лидеры по спросу те же, что и в прошлые годы: это емкие направления, такие как Краснодарский край (он будет и лидером и предстоящей зимой), Санкт-Петербург, Москва.

https://ria.ru/20231019/egipet-1903674733.html

турция

оаэ

египет

краснодарский край

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, турция, оаэ, египет, краснодарский край, санкт-петербург, куда можно лететь, отдых в россии