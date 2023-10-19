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Винный туризм в Темрюкском районе Кубани за год стал популярнее на 60% - РИА Новости, 19.10.2023
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Краснодарский край
 
18:54 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/turizm-1903931380.html
Винный туризм в Темрюкском районе Кубани за год стал популярнее на 60%
Винный туризм в Темрюкском районе Кубани за год стал популярнее на 60% - РИА Новости, 19.10.2023
Винный туризм в Темрюкском районе Кубани за год стал популярнее на 60%
Турпоток на винодельческие хозяйства Темрюкского района Кубани в 2023 году достиг 28 тысяч человек, что на 60% превышает показатели всего прошлого года, в два... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T18:54
2023-10-19T18:54
краснодарский край
новости - туризм
темрюкский район
таманский полуостров
азовское море
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Турпоток на винодельческие хозяйства Темрюкского района Кубани в 2023 году достиг 28 тысяч человек, что на 60% превышает показатели всего прошлого года, в два раза увеличился и поток туристов, посещающих культурно-исторические объекты района, сообщили РИА Новости в администрации муниципалитета. "Модернизированные винодельческие хозяйства Темрюкского района производят превосходные вина разных сортов, и предлагают экскурсии, посвященные истории и философии терруаров Таманского полуострова. В 2022 году объекты энотуризма (винодельни и винодельческие хозяйства) посетили более 11 тысяч туристов, а в 2023 году количество гостей на винодельни составило уже более 28 тысяч", - рассказали в администрации. В этом году отмечается и рост гостей историко-культурных объектов Темрюкского района, на территории которого с шестого века до нашей эры существовало Боспорское царство, а в 1792 году высадились первые казаки-переселенцы. Об этих исторических событиях рассказывают музеи, городище, раскопки и храмы. Так в 2023 году количество посетителей культурных объектов увеличилось вдвое и достигло 26 тысяч человек, добавляют власти. Отмечается, что всего Темрюкский район ежегодно посещают около 1,6 миллиона гостей, загрузка номерного фонда в летний курортный сезон-2023 составила 87%. Песчаные пляжи, расположенные на побережье Черного и Азовского морей, имеют общую протяженность более шести километров. В этом году на Азовском побережье было открыто три новых пляжа: два - в станице Голубицкой и один – в поселке Кучугуры. Теперь в Темрюкском районе функционирует 35 благоустроенных пляжей.
https://ria.ru/20231009/kuban-1901488029.html
темрюкский район
таманский полуостров
азовское море
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новости - туризм, темрюкский район, таманский полуостров, азовское море, краснодарский край
Краснодарский край, Новости - Туризм, Темрюкский район, Таманский полуостров, Азовское море, Краснодарский край
Винный туризм в Темрюкском районе Кубани за год стал популярнее на 60%

Винный туризм в Темрюкском районе Кубани за год стал популярнее на 60 процентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДегустация красного вина на винодельне в Краснодарском крае.
Дегустация красного вина на винодельне в Краснодарском крае. - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Дегустация красного вина на винодельне в Краснодарском крае.. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Турпоток на винодельческие хозяйства Темрюкского района Кубани в 2023 году достиг 28 тысяч человек, что на 60% превышает показатели всего прошлого года, в два раза увеличился и поток туристов, посещающих культурно-исторические объекты района, сообщили РИА Новости в администрации муниципалитета.
«
"Модернизированные винодельческие хозяйства Темрюкского района производят превосходные вина разных сортов, и предлагают экскурсии, посвященные истории и философии терруаров Таманского полуострова. В 2022 году объекты энотуризма (винодельни и винодельческие хозяйства) посетили более 11 тысяч туристов, а в 2023 году количество гостей на винодельни составило уже более 28 тысяч", - рассказали в администрации.
В этом году отмечается и рост гостей историко-культурных объектов Темрюкского района, на территории которого с шестого века до нашей эры существовало Боспорское царство, а в 1792 году высадились первые казаки-переселенцы. Об этих исторических событиях рассказывают музеи, городище, раскопки и храмы. Так в 2023 году количество посетителей культурных объектов увеличилось вдвое и достигло 26 тысяч человек, добавляют власти.
Отмечается, что всего Темрюкский район ежегодно посещают около 1,6 миллиона гостей, загрузка номерного фонда в летний курортный сезон-2023 составила 87%.
Посетительница на гастрономическом фестивале Черноморская винная неделя в Абрау-Дюрсо - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Черноморская винная неделя на Кубани: магия места и вина
9 октября, 15:30
Песчаные пляжи, расположенные на побережье Черного и Азовского морей, имеют общую протяженность более шести километров. В этом году на Азовском побережье было открыто три новых пляжа: два - в станице Голубицкой и один – в поселке Кучугуры. Теперь в Темрюкском районе функционирует 35 благоустроенных пляжей.
 
Краснодарский крайНовости - ТуризмТемрюкский районТаманский полуостровАзовское мореКраснодарский край
 
 
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