https://ria.ru/20231019/turizm-1903931380.html

Винный туризм в Темрюкском районе Кубани за год стал популярнее на 60%

Винный туризм в Темрюкском районе Кубани за год стал популярнее на 60% - РИА Новости, 19.10.2023

Винный туризм в Темрюкском районе Кубани за год стал популярнее на 60%

Турпоток на винодельческие хозяйства Темрюкского района Кубани в 2023 году достиг 28 тысяч человек, что на 60% превышает показатели всего прошлого года, в два... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T18:54

2023-10-19T18:54

2023-10-19T18:54

краснодарский край

новости - туризм

темрюкский район

таманский полуостров

азовское море

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Турпоток на винодельческие хозяйства Темрюкского района Кубани в 2023 году достиг 28 тысяч человек, что на 60% превышает показатели всего прошлого года, в два раза увеличился и поток туристов, посещающих культурно-исторические объекты района, сообщили РИА Новости в администрации муниципалитета. "Модернизированные винодельческие хозяйства Темрюкского района производят превосходные вина разных сортов, и предлагают экскурсии, посвященные истории и философии терруаров Таманского полуострова. В 2022 году объекты энотуризма (винодельни и винодельческие хозяйства) посетили более 11 тысяч туристов, а в 2023 году количество гостей на винодельни составило уже более 28 тысяч", - рассказали в администрации. В этом году отмечается и рост гостей историко-культурных объектов Темрюкского района, на территории которого с шестого века до нашей эры существовало Боспорское царство, а в 1792 году высадились первые казаки-переселенцы. Об этих исторических событиях рассказывают музеи, городище, раскопки и храмы. Так в 2023 году количество посетителей культурных объектов увеличилось вдвое и достигло 26 тысяч человек, добавляют власти. Отмечается, что всего Темрюкский район ежегодно посещают около 1,6 миллиона гостей, загрузка номерного фонда в летний курортный сезон-2023 составила 87%. Песчаные пляжи, расположенные на побережье Черного и Азовского морей, имеют общую протяженность более шести километров. В этом году на Азовском побережье было открыто три новых пляжа: два - в станице Голубицкой и один – в поселке Кучугуры. Теперь в Темрюкском районе функционирует 35 благоустроенных пляжей.

https://ria.ru/20231009/kuban-1901488029.html

темрюкский район

таманский полуостров

азовское море

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, темрюкский район, таманский полуостров, азовское море, краснодарский край