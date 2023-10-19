https://ria.ru/20231019/transport-1903943725.html
ВЭБ.РФ вложит 3 миллиарда рублей в развитие волгоградского трамвая
ВЭБ.РФ вложит 3 миллиарда рублей в развитие волгоградского трамвая - РИА Новости, 19.10.2023
ВЭБ.РФ вложит 3 миллиарда рублей в развитие волгоградского трамвая
Госкорпорация ВЭБ.РФ предоставит более 3 миллиардов рублей для проекта модернизации трамвайной инфраструктуры в Волгограде, сообщает пресс-служба ВЭБа. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T20:25
2023-10-19T20:25
2023-10-19T20:25
вэб.рф (вэб)
волгоград
общественный транспорт
олег говорун
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ.РФ предоставит более 3 миллиардов рублей для проекта модернизации трамвайной инфраструктуры в Волгограде, сообщает пресс-служба ВЭБа. Первые средства на закупку трамваев планируется направить уже в конце октября - начале ноября 2023 года. В настоящее время в городе идет масштабная модернизация системы рельсового электротранспорта. В четверг в Волгограде с участием зампредседателя правительства РФ - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко обсуждались промежуточные итоги реализации федеральной программы комплексного развития городского электротранспорта. В рабочей поездке Дмитрия Григоренко принял участие заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун. Проект реконструкции трамвайных линий предполагает, в том числе модернизацию линии скоростного трамвая Волгограда общей протяженностью 34,2 километра, включая подземную часть; реконструкции двух подземных станций, 11 тяговых подстанций и одного трамвайно-троллейбусного депо; приобретение 50 единиц односекционных трамваев "Львенок" и 12 единиц трехсекционных низкопольных трамвайных вагонов "Невский". "В ближайшее время ВЭБ.РФ предоставит первые средства в размере 2,5 миллиарда рублей в качестве аванса за поставку 50 односекционных трамваев. Для выполнения этой цели партнерами по проекту подписана вся необходимая кредитно-обеспечительная документация. При этом масштабность капитальных затрат не приведет к высокой дополнительной нагрузке на региональный бюджет, связанной с обслуживанием долга", - отметил Олег Говорун, его слова приводит пресс-служба. Волгоградский трамвай – единственный в России метротрамвай (вид трамвая с наземными и подземными участками). Новые трамваи имеют целый ряд преимуществ: это увеличение скорости транспорта и, как следствие, уменьшение времени в пути, повышение комфорта для пассажиров, а также снижение шума. Приобретение новых трамваев является крайне актуальным для города в связи с тем, что около 82% подвижного состава, эксплуатируемого в настоящее время, имеет стопроцентный износ (241 единица). Проект также включает в себя внедрение цифровой платформы, включая автоматизированную систему оплаты проезда, систему информирования пассажиров, диспетчеризацию и навигацию подвижного состава. Трамвай является востребованным видом общественного транспорта в городе – доля передвижений на общественном транспорте в городе составляет 51%, а доля трамвая в общем объеме передвижений на общественном транспорте – 25%. За год трамваи Волгограда перевозят более 25 миллионов пассажиров, уточнили в ВЭБ.РФ. Волгоград входит в десятку городов, модернизацию городского электротранспорта в которых при поддержке ВЭБ.РФ одобрило правительство РФ. Куратором программы в правительстве РФ является вице-премьер Дмитрий Григоренко. В соответствии с поручением правительства ВЭБ.РФ выполняет роль финансирующей организации, проектного офиса программы, а также ее координатора. Общая стоимость программы – 252 миллиарда рублей. Будут построены и модернизированы 620 километров путей, поставлены 647 трамваев, созданы до 6 тысяч рабочих мест. Программа охватывает почти 8,8 миллиона жителей в следующих городах: Курск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Пермь, Ярославль, Липецк, Красноярск, Нижний Новгород и Краснодар.
https://ria.ru/20231018/investitsii-1903560553.html
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вэб.рф (вэб), волгоград, общественный транспорт, олег говорун, дмитрий григоренко
ВЭБ.РФ (ВЭБ), Волгоград, Общественный транспорт, Олег Говорун, Дмитрий Григоренко
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Госкорпорация ВЭБ.РФ предоставит более 3 миллиардов рублей для проекта модернизации трамвайной инфраструктуры в Волгограде, сообщает пресс-служба ВЭБа.
Первые средства на закупку трамваев планируется направить уже в конце октября - начале ноября 2023 года. В настоящее время в городе идет масштабная модернизация системы рельсового электротранспорта.
В четверг в Волгограде с участием зампредседателя правительства РФ - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко
обсуждались промежуточные итоги реализации федеральной программы комплексного развития городского электротранспорта. В рабочей поездке Дмитрия Григоренко принял участие заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун
.
Проект реконструкции трамвайных линий предполагает, в том числе модернизацию линии скоростного трамвая Волгограда общей протяженностью 34,2 километра, включая подземную часть; реконструкции двух подземных станций, 11 тяговых подстанций и одного трамвайно-троллейбусного депо; приобретение 50 единиц односекционных трамваев "Львенок" и 12 единиц трехсекционных низкопольных трамвайных вагонов "Невский".
"В ближайшее время ВЭБ.РФ предоставит первые средства в размере 2,5 миллиарда рублей в качестве аванса за поставку 50 односекционных трамваев. Для выполнения этой цели партнерами по проекту подписана вся необходимая кредитно-обеспечительная документация. При этом масштабность капитальных затрат не приведет к высокой дополнительной нагрузке на региональный бюджет, связанной с обслуживанием долга", - отметил Олег Говорун, его слова приводит пресс-служба.
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Волгоградский трамвай – единственный в России метротрамвай (вид трамвая с наземными и подземными участками). Новые трамваи имеют целый ряд преимуществ: это увеличение скорости транспорта и, как следствие, уменьшение времени в пути, повышение комфорта для пассажиров, а также снижение шума. Приобретение новых трамваев является крайне актуальным для города в связи с тем, что около 82% подвижного состава, эксплуатируемого в настоящее время, имеет стопроцентный износ (241 единица).
Проект также включает в себя внедрение цифровой платформы, включая автоматизированную систему оплаты проезда, систему информирования пассажиров, диспетчеризацию и навигацию подвижного состава.
Трамвай является востребованным видом общественного транспорта в городе – доля передвижений на общественном транспорте в городе составляет 51%, а доля трамвая в общем объеме передвижений на общественном транспорте – 25%. За год трамваи Волгограда перевозят более 25 миллионов пассажиров, уточнили в ВЭБ.РФ.
Волгоград входит в десятку городов, модернизацию городского электротранспорта в которых при поддержке ВЭБ.РФ одобрило правительство РФ. Куратором программы в правительстве РФ является вице-премьер Дмитрий Григоренко. В соответствии с поручением правительства ВЭБ.РФ выполняет роль финансирующей организации, проектного офиса программы, а также ее координатора. Общая стоимость программы – 252 миллиарда рублей. Будут построены и модернизированы 620 километров путей, поставлены 647 трамваев, созданы до 6 тысяч рабочих мест. Программа охватывает почти 8,8 миллиона жителей в следующих городах: Курск
, Ростов-на-Дону
, Волгоград, Саратов
, Пермь
, Ярославль
, Липецк
, Красноярск
, Нижний Новгород
и Краснодар
.
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