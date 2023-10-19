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Казахстан ограничил экспорт 106 типов товаров в Россию из-за санкций Запада - РИА Новости, 19.10.2023
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11:44 19.10.2023 (обновлено: 13:05 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/sanktsii-1903786243.html
Казахстан ограничил экспорт 106 типов товаров в Россию из-за санкций Запада
Казахстан ограничил экспорт 106 типов товаров в Россию из-за санкций Запада - РИА Новости, 19.10.2023
Казахстан ограничил экспорт 106 типов товаров в Россию из-за санкций Запада
Власти Казахстана ограничили экспорт 106 видов товаров в Россию из-за западных санкций, сообщил вице-министр торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:44
2023-10-19T13:05
экономика
казахстан
россия
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АСТАНА, 19 окт — РИА Новости. Власти Казахстана ограничили экспорт 106 видов товаров в Россию из-за западных санкций, сообщил вице-министр торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев. "Основная проблема в экспорте. Мы все товары вывозим на экспорт (через Россию. — Прим. ред.). Ограничили только товары, связанные с военными целями", — сказал он.Так вице-премьер ответил на вопрос журналистов, какая продукция не подлежит экспорту в соседнюю страну и через ее территорию из-за западных санкций. Торебаев уточнил, что среди товаров, попавших под запрет на экспорт, дроны и их комплектующие, специальная электроника и чипы. Вице-министр уточнил, что ограничения ввели из-за западных санкций, они распространяются как на казахстанских, так и на зарубежных производителей. В июле 2023 года замглавы МИД Казахстана Алмас Айдаров сообщал, что республика проводит большую работу для управления рисками при торговле с Россией, чтобы избежать попадания под вторичные западные санкции. По его словам, с 2022 года введен запрет на поставки Москве товаров военного назначения. По продукции двойного назначения ввели специальную сертификацию, и теперь нужно получать разрешения на вывоз. Кроме того, по электронным счетам-фактурам отслеживаются все санкционные товары, которые через Казахстан или из республики поставляются в Россию, говорил он.В Москве не раз заявляли, что страна справится с западными санкциями. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а торговые ограничения нанесли серьезный удар всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных лидеров — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231017/finansirovanie-1903460667.html
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экономика, казахстан, россия
Экономика, Казахстан, Россия
Казахстан ограничил экспорт 106 типов товаров в Россию из-за санкций Запада

Казахстан полностью ограничил экспорт в Россию 106 видов товаров из-за санкций

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкДосмотр грузового автомобиля на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Бугристое" на российско-казахстанской границе
Досмотр грузового автомобиля на многостороннем автомобильном пункте пропуска Бугристое на российско-казахстанской границе - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Досмотр грузового автомобиля на многостороннем автомобильном пункте пропуска "Бугристое" на российско-казахстанской границе. Архивное фото
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АСТАНА, 19 окт — РИА Новости. Власти Казахстана ограничили экспорт 106 видов товаров в Россию из-за западных санкций, сообщил вице-министр торговли и интеграции республики Кайрат Торебаев.
«
"Основная проблема в экспорте. Мы все товары вывозим на экспорт (через Россию. — Прим. ред.). Ограничили только товары, связанные с военными целями", — сказал он.
Так вице-премьер ответил на вопрос журналистов, какая продукция не подлежит экспорту в соседнюю страну и через ее территорию из-за западных санкций.
Торебаев уточнил, что среди товаров, попавших под запрет на экспорт, дроны и их комплектующие, специальная электроника и чипы.
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Вице-министр уточнил, что ограничения ввели из-за западных санкций, они распространяются как на казахстанских, так и на зарубежных производителей.
В июле 2023 года замглавы МИД Казахстана Алмас Айдаров сообщал, что республика проводит большую работу для управления рисками при торговле с Россией, чтобы избежать попадания под вторичные западные санкции. По его словам, с 2022 года введен запрет на поставки Москве товаров военного назначения. По продукции двойного назначения ввели специальную сертификацию, и теперь нужно получать разрешения на вывоз.
Кроме того, по электронным счетам-фактурам отслеживаются все санкционные товары, которые через Казахстан или из республики поставляются в Россию, говорил он.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с западными санкциями. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а торговые ограничения нанесли серьезный удар всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных лидеров — ухудшить жизнь миллионов людей.
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