https://ria.ru/20231019/rets-1904066752.html

Мишустин: поддержанный РЭЦ за 9 месяцев 2023 года ННЭ превысил 990 млрд руб

Мишустин: поддержанный РЭЦ за 9 месяцев 2023 года ННЭ превысил 990 млрд руб - РИА Новости, 20.10.2023

Мишустин: поддержанный РЭЦ за 9 месяцев 2023 года ННЭ превысил 990 млрд руб

Поддержанный Группой Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) несырьевой неэнергетический экспорт уже превысил 990 миллиардов рублей по итогам 9 месяцев текущего РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-19T20:36

2023-10-19T20:36

2023-10-20T11:36

экономика

россия

михаил мишустин

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Поддержанный Группой Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ) несырьевой неэнергетический экспорт уже превысил 990 миллиардов рублей по итогам 9 месяцев текущего года, что на 85% превысило сопоставимый показатель 2022 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках форума "Сделано в России"."Российский бизнес выходит в страны с растущим спросом, где нашу продукцию пока не так хорошо знают. И здесь стоит отметить работу нашего Российского экспортного центра, ключевого института развития в сфере внешнеэкономической деятельности. Поддержанный РЭЦ несырьевой неэнергетический экспорт за девять месяцев уже превысил 990 млрд рублей. Это на 85% больше сопоставимых показателей прошлого года. Вырос и охват отраслевых мер поддержки. Уже помогли 16,2 тыс. компаний", - сказал Мишустин, выступая на пленарной сессии форума "Точки опоры новой архитектуры внешнеэкономической деятельности".Он подчеркнул, что такие результаты стали возможны благодаря диалогу с бизнесом, который помогает разрабатывать и внедрять более адресные решения по субсидированию и администрированию условий ведения торговых операций. В том числе, в части возмещения затрат на железнодорожные, морские перевозки сырья и готовой продукции на внутреннем и внешнем рынках.Мишустин также напомнил о большой поддержке, оказываемой в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". "Решение о продлении соответствующих программ на период после 2024 года уже принято президентом. А значит, бизнес сможет сформировать более долгосрочные стратегии и планировать инвестиции, в том числе на расширение производства, опираясь на надёжное содействие государства", - сказал он.Кроме того, премьер-министр рассказал о посещении выставки "Сделано в России".Мишустин рассказал, что в целях дополнительной помощи отечественным производителям освоиться на новых рынках, планируется запустить программу продвижения, построенную вокруг национального бренда "Сделано в России"."Вот сегодня мы как раз смотрели на стенде РЭЦ все элементы, связанные с этой программой. Этот бренд охватит российскую продукцию, которая прошла государственную сертификацию, доказав свою органичность, экологичность, энергоэффективность, наконец, надёжность. И я хочу пригласить предпринимателей рассмотреть для себя эту возможность", - резюмировал Мишустин.

https://ria.ru/20231019/rets-1904025703.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, михаил мишустин, российский экспортный центр (рэц)