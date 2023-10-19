https://ria.ru/20231019/rets-1904025703.html

РЭЦ: число региональных компаний в ННЭ в первом полугодии выросло на 28%

РЭЦ: число региональных компаний в ННЭ в первом полугодии выросло на 28% - РИА Новости, 20.10.2023

РЭЦ: число региональных компаний в ННЭ в первом полугодии выросло на 28%

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) выявил рост количества региональных компаний, вовлеченных в деятельность несырьевого и неэнергетического экспорта на 28% в... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-19T22:07

2023-10-19T22:07

2023-10-20T10:38

экономика

российский экспортный центр (рэц)

новосибирская область

алтайский край

краснодарский край

вероника никишина

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) выявил рост количества региональных компаний, вовлеченных в деятельность несырьевого и неэнергетического экспорта на 28% в I полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина в ходе форума "Сделано в России" со ссылкой на исследования, проведенные аналитиками центра."Сегмент ННЭ имеет важное значение в жизни регионов: для одних он является основой экономики, для других - источником занятости. Радует, что растет число компаний, вовлеченных в экспортную деятельность (рост 28% год к году). Это отражает высокий интерес несырьевого бизнеса всех регионов к экспортной повестке. В этом - основа для будущего развития ННЭ", - сказала Никишина в ходе выступления в рамках сессии "Новая сила регионов".Она отметила, что если на общероссийском уровне ярким драйвером ННЭ является агропромышленный комплекс (АПК), то на региональном уровне ситуация может сильно отличаться.К примеру, Нижегородская и Новосибирская области, Татарстан и Чувашия, а также Краснодарский край относятся к регионам, где по итогам I полугодия 2023 года драйвером стал экспорт машиностроительной продукции с долей в ННЭ 30-40%. К слову, эта отрасль значительно просела в 2022 году.Согласно проведенным РЭЦ исследованиям, максимальный прирост ННЭ за указанный период показали Чукотка, Магаданская, Иркутская, Амурская, а также Новосибирская области и Алтайский край. В кластер попали и новые регионы. Масштаб прироста различается от сотен миллионов долларов для лидеров до первых миллионов долларов для, например, Севастополя. Одним из основных драйверов роста стал АПК, однако для Новосибирска, Брянска, Алтайского края рост зафиксирован в машиностроении.Кроме того, в Ростовской, Свердловской, Ивановской, Московской, Челябинской областях, Удмуртии и Москве растут объемы АПК. В Нижегородской, Новосибирской областях, Татарстане и Краснодарском крае – машиностроения. Также рост экспорта продукции лесного комплекса фиксируется в Самарской области, химической промышленности – в Новосибирской области, а металлургии – в Санкт-Петербурге.По словам гендиректора РЭЦ, можно выделить три направления, требующих отдельного внимания со стороны региональных систем поддержки экспорта. "Первое – это системная помощь начинающим экспортерам в различных аспектах, в том числе в поиске потенциальных покупателей и организации встреч с ними. Второе – это внимание к экспорту отраслей, демонстрирующих позитивную динамику. Третье – это поддержка традиционных отраслей экспортной специализации в переориентации потоков на новые рынки сбыта", - резюмировала Никишина.

https://ria.ru/20231019/kliring-1903950446.html

https://ria.ru/20231019/rets-1904024928.html

новосибирская область

алтайский край

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), новосибирская область, алтайский край, краснодарский край, вероника никишина