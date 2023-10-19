https://ria.ru/20231019/rakety-1903942055.html

Спецоперация, 19 октября: Россия нашла ответ на дальнобойные ракеты ATACMS

Спецоперация, 19 октября: Россия нашла ответ на дальнобойные ракеты ATACMS - РИА Новости, 19.10.2023

Спецоперация, 19 октября: Россия нашла ответ на дальнобойные ракеты ATACMS

Об ответе Москвы на применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS, ходе спецоперации и попытках ВСУ атаковать российские регионы — в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T20:10

2023-10-19T20:10

2023-10-19T20:30

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

черное море

авдеевка

игорь коротченко

алексей леонков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571204987_0:98:3016:1795_1920x0_80_0_0_5b24b8972ab73eef8faebfe15b29a740.jpg

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Об ответе Москвы на применение Киевом дальнобойных ракет ATACMS, ходе спецоперации и попытках ВСУ атаковать российские регионы — в материале РИА Новости.Эксперты — о реакции России на использование ATACMSВооруженные силы России подошли комплексно к нейтрализации угрозы от американских тактических баллистических ракет ATACMS, недавно поставленных на Украину — решение заключается в подготовке расчетов ПВО для перехвата цели нового типа и уничтожении пусковых установок и ракет на складах гиперзвуковыми ударами, сообщили РИА Новости эксперты. В частности, военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что самолеты МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые начали патрулирование над Черным морем, будут наносить мгновенные удары по выявленным разведкой пусковым установкам и складам с ракетами ATACMS. В свою очередь, военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков добавил, что "Кинжалами" можно также моментально поражать корабли-носители морских дронов под украинским флагом, в случае их выявления в акватории Черного моря. Вторая составляющая комплексного подхода заключается в подготовке расчетов российских зенитных ракетных комплексов для перехвата уже выпущенных ракет.Как рассказал РИА Новости командир одной из зенитно-ракетных батарей "Южной" группировки войск с позывным "Пуля", зенитчики учатся "очень быстро", буквально после нескольких случаев применения любого нового боеприпаса создаются способы противодействия и алгоритмы работы. Офицер пояснил, что для успешных перехватов ATACMS зенитчики изучают траекторию американской ракеты, ее маневрирование в полете, скорости на различных этапах полета. Также требуется отслеживать практическое выполнение пуска. По его словам, российские войска ПВО уже получили по ATACMS первую информацию. Ход спецоперации За прошедшие сутки Вооруженные силы России в ходе СВО сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, и вертолет Ми-8. В районе Авдеевки в ДНР российским ударом уничтожен пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ. Также на Донецком направлении российская армия отразила атаку ВСУ у Клещеевки, нанесла удары по живой силе и технике, в результате чего противник потерял до 260 военных и 14 единиц техники. Две атаки украинских войск отбиты на Запорожском направлении, там ВСУ потеряли до 40 военных, два танка и пять бронемашин. Высокая активность ВСУ за сутки отмечается на Купянском направлении, где группировка войск "Запад" отразила за сутки 11 украинских атак, уничтожив до 70 военных и шесть единиц техники противника. Кроме того, шесть неудачных атак украинские войска предприняли на Краснолиманском направлении — потери украинских войск превысили 235 военных и три бронемашины. На Южнодонецком и Херсонском направлении ВСУ атак не предпринимали, но подверглись ударам российских сил — итого уничтожены и ранены до 190 военных ВСУ на Южнодонецком направлении и до 40 – на Херсонском. Всего за сутки Киев потерял убитыми и ранеными порядка 835 человек. Атаки дронов Киевский режим продолжает попытки террористических атак по территории российских регионов. В частности, губернатор Ростовской области сообщил об уничтожении на подлете к региону очередной воздушной цели российскими зенитчиками. По его словам, разрушений и пострадавших в результате отражения атаки нет.

https://ria.ru/20231018/atacms-1903580775.html

https://ria.ru/20231018/udary-1903649064.html

https://ria.ru/20231019/tos-1903736022.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

россия

черное море

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, черное море, авдеевка, игорь коротченко, алексей леонков, вооруженные силы украины, миг-29, ми-8 амтш