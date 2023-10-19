https://ria.ru/20231019/pvo-1903767796.html

ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области

ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области - РИА Новости, 19.10.2023

ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области

Расчеты ПВО сбили воздушную цель на подлете к Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T10:35

2023-10-19T10:35

2023-10-19T11:59

ростовская область

происшествия

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт — РИА Новости. Расчеты ПВО сбили воздушную цель на подлете к Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале."Сегодня в 10:10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона", — говорится в его публикации.Разрушений и пострадавших нет.Житель Ростова-на-Дону, ставший очевидцем произошедшего, сообщил РИА Новости, что видел в четверг утром в небе над левобережной частью города следы. По словам собеседника агентства, взрыва слышно не было, но "был гул".Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию. В сентябре два БПЛА самолетного типа сбили над Ростовом-на-Дону. Повреждены фасады трех зданий и несколько автомобилей.

https://ria.ru/20231018/pvo-1903640792.html

ростовская область

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Кирилл Волков

ростовская область, происшествия, василий голубев