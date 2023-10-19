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ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области - РИА Новости, 19.10.2023
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10:35 19.10.2023 (обновлено: 11:59 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/pvo-1903767796.html
ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области
ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области - РИА Новости, 19.10.2023
ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области
Расчеты ПВО сбили воздушную цель на подлете к Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T10:35
2023-10-19T11:59
ростовская область
происшествия
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт — РИА Новости. Расчеты ПВО сбили воздушную цель на подлете к Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале."Сегодня в 10:10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона", — говорится в его публикации.Разрушений и пострадавших нет.Житель Ростова-на-Дону, ставший очевидцем произошедшего, сообщил РИА Новости, что видел в четверг утром в небе над левобережной частью города следы. По словам собеседника агентства, взрыва слышно не было, но "был гул".Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию. В сентябре два БПЛА самолетного типа сбили над Ростовом-на-Дону. Повреждены фасады трех зданий и несколько автомобилей.
https://ria.ru/20231018/pvo-1903640792.html
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ростовская область, происшествия, василий голубев
Ростовская область, Происшествия, Василий Голубев
ПВО уничтожила воздушную цель на подлете к Ростовской области

Голубев сообщил о сбитой ПВО воздушной цели в Ростовской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт — РИА Новости. Расчеты ПВО сбили воздушную цель на подлете к Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
"Сегодня в 10:10 подразделение ПВО, осуществляющее прикрытие территории Ростовской области, уничтожило воздушную цель, находившуюся на подлете к территории региона", — говорится в его публикации.
Таганрог - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Власти опровергли сообщения о работе ПВО в Ростовской области
18 октября, 16:15
Разрушений и пострадавших нет.
Житель Ростова-на-Дону, ставший очевидцем произошедшего, сообщил РИА Новости, что видел в четверг утром в небе над левобережной частью города следы. По словам собеседника агентства, взрыва слышно не было, но "был гул".
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар противника приходится на приграничные территории, а именно Брянскую, Белгородскую и Курскую области, а также Крым и Центральную Россию. В сентябре два БПЛА самолетного типа сбили над Ростовом-на-Дону. Повреждены фасады трех зданий и несколько автомобилей.
Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Российские силы ПВО уничтожили два украинских дрона в Ростове-на-Дону.

Сотрудник ДПС у места падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Российские силы ПВО уничтожили два украинских дрона в Ростове-на-Дону.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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1 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Один из них упал за городом, а второй — в центре.

Автомобиль, поврежденный в результате падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Один из них упал за городом, а второй — в центре.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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2 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Повреждены фасады трех зданий и машины.

Автомобиль, поврежденный в результате падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Повреждены фасады трех зданий и машины.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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3 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Из-за ЧП 20 домов остались без света.

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Из-за ЧП 20 домов остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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4 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Пострадал один человек.

Сотрудники экстренных служб у места падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Пострадал один человек.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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5 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

От госпитализации он отказался.

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

От госпитализации он отказался.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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6 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

В районе падения БПЛА ввели режим чрезвычайной ситуации.

Сотрудники экстренных служб у места падения беспилотника в Ростове-на-Дону

В районе падения БПЛА ввели режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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7 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Проводятся следственные действия.

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Проводятся следственные действия.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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8 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают аварийные бригады.

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

На месте ЧП работают аварийные бригады.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
9 из 9

Российские силы ПВО уничтожили два украинских дрона в Ростове-на-Дону.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
1 из 9

Один из них упал за городом, а второй — в центре.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
2 из 9

Повреждены фасады трех зданий и машины.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
3 из 9

Из-за ЧП 20 домов остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
4 из 9

Пострадал один человек.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
5 из 9

От госпитализации он отказался.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
6 из 9

В районе падения БПЛА ввели режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
7 из 9

Проводятся следственные действия.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
8 из 9

На месте ЧП работают аварийные бригады.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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9 из 9
 
Ростовская областьПроисшествияВасилий Голубев
 
 
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