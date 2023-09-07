Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

В центре Ростова-на-Дону упал украинский беспилотник. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк
Российские силы ПВО уничтожили два украинских дрона в Ростове-на-Дону.
Российские силы ПВО уничтожили два украинских дрона в Ростове-на-Дону.
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк
Один из них упал за городом, а второй — в центре.
Один из них упал за городом, а второй — в центре.
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Повреждены фасады трех зданий и машины.
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Из-за ЧП 20 домов остались без света.
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Пострадал один человек.
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От госпитализации он отказался.
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк
В районе падения БПЛА ввели режим чрезвычайной ситуации.
В районе падения БПЛА ввели режим чрезвычайной ситуации.
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Проводятся следственные действия.
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На месте ЧП работают аварийные бригады.
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