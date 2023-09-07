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Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 07.09.2023
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10:58 07.09.2023 (обновлено: 11:01 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/bespilotnik-1894690095.html
Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону
Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 07.09.2023
Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону
В центре Ростова-на-Дону упал украинский беспилотник. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.09.2023
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ростов-на-дону
ростовская область
происшествия
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В центре Ростова-на-Дону упал украинский беспилотник. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, ростов-на-дону, ростовская область, происшествия
Фото, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Происшествия

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Читать ria.ru в
В центре Ростова-на-Дону упал украинский беспилотник. Последствия происшествия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Российские силы ПВО уничтожили два украинских дрона в Ростове-на-Дону.

Сотрудник ДПС у места падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Российские силы ПВО уничтожили два украинских дрона в Ростове-на-Дону.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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1 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Один из них упал за городом, а второй — в центре.

Автомобиль, поврежденный в результате падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Один из них упал за городом, а второй — в центре.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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2 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Повреждены фасады трех зданий и машины.

Автомобиль, поврежденный в результате падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Повреждены фасады трех зданий и машины.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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3 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Из-за ЧП 20 домов остались без света.

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Из-за ЧП 20 домов остались без света.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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4 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Пострадал один человек.

Сотрудники экстренных служб у места падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Пострадал один человек.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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5 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

От госпитализации он отказался.

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

От госпитализации он отказался.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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6 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

В районе падения БПЛА ввели режим чрезвычайной ситуации.

Сотрудники экстренных служб у места падения беспилотника в Ростове-на-Дону

В районе падения БПЛА ввели режим чрезвычайной ситуации.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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7 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

Проводятся следственные действия.

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

Проводятся следственные действия.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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8 из 9
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают аварийные бригады.

Последствия падения беспилотника в Ростове-на-Дону

На месте ЧП работают аварийные бригады.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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