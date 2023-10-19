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Путин подписал закон о постоянном пожарном надзоре на важных объектах - РИА Новости, 19.10.2023
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15:08 19.10.2023
https://ria.ru/20231019/putin-1903863978.html
Путин подписал закон о постоянном пожарном надзоре на важных объектах
Путин подписал закон о постоянном пожарном надзоре на важных объектах - РИА Новости, 19.10.2023
Путин подписал закон о постоянном пожарном надзоре на важных объектах
Президент России Владимир Путин подписал закон о постоянном государственном контроле за пожарной безопасностью на критически важных объектах, соответствующий... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:08
2023-10-19T15:08
россия
владимир путин
совет федерации рф
безопасность
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о постоянном государственном контроле за пожарной безопасностью на критически важных объектах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон устанавливает "возможность введения постоянного госконтроля (надзора) при осуществлении федерального государственного пожарного надзора в отношении объектов, входящих в утвержденный правительством РФ перечень объектов, критически важных для нацбезопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, закрытых административно-территориальных образований, федеральных территорий", говорилось в заключении оборонного комитета Совфеда. Полномочия по проведению государственного пожарного надзора возлагаются на объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы, создаваемые на указанных критически важных объектах. Нормы закона вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования.
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россия, владимир путин, совет федерации рф, безопасность
Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Безопасность
Путин подписал закон о постоянном пожарном надзоре на важных объектах

Путин подписал закон о постоянном пожарном надзоре на критически важных объектах

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о постоянном государственном контроле за пожарной безопасностью на критически важных объектах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон устанавливает "возможность введения постоянного госконтроля (надзора) при осуществлении федерального государственного пожарного надзора в отношении объектов, входящих в утвержденный правительством РФ перечень объектов, критически важных для нацбезопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, закрытых административно-территориальных образований, федеральных территорий", говорилось в заключении оборонного комитета Совфеда.
Полномочия по проведению государственного пожарного надзора возлагаются на объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы, создаваемые на указанных критически важных объектах.
Нормы закона вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
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РоссияВладимир ПутинСовет Федерации РФБезопасность
 
 
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