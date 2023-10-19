https://ria.ru/20231019/putin-1903861700.html
Путин подписал закон о передаче части полномочий правительства ведомствам
Путин подписал закон о передаче части полномочий правительства ведомствам - РИА Новости, 19.10.2023
Путин подписал закон о передаче части полномочий правительства ведомствам
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на оптимизацию работы правительства, ряд полномочий кабмина передается отдельным ведомствам,... РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T15:03
2023-10-19T15:03
2023-10-19T15:06
общество
россия
владимир путин
совет федерации рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на оптимизацию работы правительства, ряд полномочий кабмина передается отдельным ведомствам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документом вносятся изменения в более чем 30 федеральных законов, отмечалось в заключении комитета Совфеда по регламенту. В частности, на уровень федеральных органов исполнительной власти передаются полномочия по осуществлению правового регулирования порядка ведения баз данных, реестров, утверждения перечней типовых документов, порядка сбора и предоставления информации, а также нормативно-правовому регулированию других вопросов. Так, например, в соответствии с изменениями, вносимыми в Жилищный кодекс РФ, типовой договор соцнайма жилого помещения будет утверждаться не правительством, а Минстроем. В законе "Об обращении лекарственных средств" Минздраву передаются полномочия кабмина по установлению порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения.
https://ria.ru/20231019/konventsiya-1903843347.html
https://ria.ru/20231011/ukaz-1902138742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, совет федерации рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Общество, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Путин подписал закон о передаче части полномочий правительства ведомствам
Путин подписал закон, направленный на оптимизацию работы правительства