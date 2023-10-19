https://ria.ru/20231019/putin-1903861700.html

Путин подписал закон о передаче части полномочий правительства ведомствам

Путин подписал закон о передаче части полномочий правительства ведомствам - РИА Новости, 19.10.2023

Путин подписал закон о передаче части полномочий правительства ведомствам

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на оптимизацию работы правительства, ряд полномочий кабмина передается отдельным ведомствам,... РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T15:03

2023-10-19T15:03

2023-10-19T15:06

общество

россия

владимир путин

совет федерации рф

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на оптимизацию работы правительства, ряд полномочий кабмина передается отдельным ведомствам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документом вносятся изменения в более чем 30 федеральных законов, отмечалось в заключении комитета Совфеда по регламенту. В частности, на уровень федеральных органов исполнительной власти передаются полномочия по осуществлению правового регулирования порядка ведения баз данных, реестров, утверждения перечней типовых документов, порядка сбора и предоставления информации, а также нормативно-правовому регулированию других вопросов. Так, например, в соответствии с изменениями, вносимыми в Жилищный кодекс РФ, типовой договор соцнайма жилого помещения будет утверждаться не правительством, а Минстроем. В законе "Об обращении лекарственных средств" Минздраву передаются полномочия кабмина по установлению порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения.

https://ria.ru/20231019/konventsiya-1903843347.html

https://ria.ru/20231011/ukaz-1902138742.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, совет федерации рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)