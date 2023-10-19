https://ria.ru/20231019/prilepin-1903930133.html
Эсеры прокомментировали приостановку сопредседательства Прилепина в партии
Эсеры прокомментировали приостановку сопредседательства Прилепина в партии - РИА Новости, 19.10.2023
Эсеры прокомментировали приостановку сопредседательства Прилепина в партии
Писатель Захар Прилепин не собирается уходить из партии "Справедливая Россия - За Правду", заявил депутат ГД Дмитрий Кузнецов (СРЗП) в Telegram-канале, говоря о РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T18:48
2023-10-19T18:48
2023-10-19T20:15
захар прилепин
госдума рф
справедливая россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
политика
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин не собирается уходить из партии "Справедливая Россия - За Правду", заявил депутат ГД Дмитрий Кузнецов (СРЗП) в Telegram-канале, говоря о приостановке сопредседательства Прилепина в связи с военной службой. Ранее во вторник в интервью изданию Daily Storm Прилепин заявил, что его сопредседательство в партии приостановлено в связи с военной службой, сообщив, что политической работой он не занимается, потому что в Росгвардии это "не поймут". Позднее в среду Telegram-канал Brief сообщил со ссылкой на слова "инсайдеров", что к выборам 2026 года Прилепин может вновь попробовать пойти в Госдуму со своей собственной партией "За правду", именно с этим связан его уход с должности сопредседателя СРЗП."Вопрос: Уход Захара Прилепина из Справедливой России может стать из временного окончательным? Ответ: Никуда не уходит и не собирается", - написал Кузнецов. При этом на официальном сайте партии Прилепин по-прежнему значится как один из сопредседателей, информация о приостановке его полномочий там не размещена.При этом на официальном сайте партии Прилепин по-прежнему значится как один из сопредседателей, информация о приостановке его полномочий там не размещена.
https://ria.ru/20230814/prilepin-1889890862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захар прилепин, госдума рф, справедливая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), политика
Захар Прилепин, Госдума РФ, Справедливая Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Политика
Эсеры прокомментировали приостановку сопредседательства Прилепина в партии
Депутат Кузнецов: Прилепин не собирается уходить из партии "СР — За правду"