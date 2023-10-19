https://ria.ru/20231019/prilepin-1903930133.html

Эсеры прокомментировали приостановку сопредседательства Прилепина в партии

Эсеры прокомментировали приостановку сопредседательства Прилепина в партии - РИА Новости, 19.10.2023

Эсеры прокомментировали приостановку сопредседательства Прилепина в партии

Писатель Захар Прилепин не собирается уходить из партии "Справедливая Россия - За Правду", заявил депутат ГД Дмитрий Кузнецов (СРЗП) в Telegram-канале, говоря о РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T18:48

2023-10-19T18:48

2023-10-19T20:15

захар прилепин

госдума рф

справедливая россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

политика

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Писатель Захар Прилепин не собирается уходить из партии "Справедливая Россия - За Правду", заявил депутат ГД Дмитрий Кузнецов (СРЗП) в Telegram-канале, говоря о приостановке сопредседательства Прилепина в связи с военной службой. Ранее во вторник в интервью изданию Daily Storm Прилепин заявил, что его сопредседательство в партии приостановлено в связи с военной службой, сообщив, что политической работой он не занимается, потому что в Росгвардии это "не поймут". Позднее в среду Telegram-канал Brief сообщил со ссылкой на слова "инсайдеров", что к выборам 2026 года Прилепин может вновь попробовать пойти в Госдуму со своей собственной партией "За правду", именно с этим связан его уход с должности сопредседателя СРЗП."Вопрос: Уход Захара Прилепина из Справедливой России может стать из временного окончательным? Ответ: Никуда не уходит и не собирается", - написал Кузнецов. При этом на официальном сайте партии Прилепин по-прежнему значится как один из сопредседателей, информация о приостановке его полномочий там не размещена.При этом на официальном сайте партии Прилепин по-прежнему значится как один из сопредседателей, информация о приостановке его полномочий там не размещена.

https://ria.ru/20230814/prilepin-1889890862.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

захар прилепин, госдума рф, справедливая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), политика