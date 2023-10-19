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Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне

Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне - РИА Новости, 19.10.2023

Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял в Пхеньяне главу российского МИД Сергея Лаврова, сообщили журналистам в четверг в МИД РФ. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T11:33

2023-10-19T11:33

2023-10-19T11:36

пхеньян

россия

сергей лавров

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в мире

кндр (северная корея)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ПХЕНЬЯН, 19 окт – РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял в Пхеньяне главу российского МИД Сергея Лаврова, сообщили журналистам в четверг в МИД РФ. Встреча продлилась чуть больше часа. Лавров прибыл в Северную Корею в среду с двухдневным визитом, который проходит через месяц после поездки Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и его встречи с президентом РФ на космодроме Восточный в Амурской области. Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах.

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пхеньян

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

пхеньян, россия, сергей лавров, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)