Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне - РИА Новости, 19.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 19.10.2023 (обновлено: 11:36 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/pkhenyan-1903783779.html
Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне
Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне - РИА Новости, 19.10.2023
Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял в Пхеньяне главу российского МИД Сергея Лаврова, сообщили журналистам в четверг в МИД РФ. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:33
2023-10-19T11:36
пхеньян
россия
сергей лавров
ким чен ын
в мире
кндр (северная корея)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903784112_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ad4479474ba3185d4e303131225a9302.jpg
ПХЕНЬЯН, 19 окт – РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял в Пхеньяне главу российского МИД Сергея Лаврова, сообщили журналистам в четверг в МИД РФ. Встреча продлилась чуть больше часа. Лавров прибыл в Северную Корею в среду с двухдневным визитом, который проходит через месяц после поездки Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и его встречи с президентом РФ на космодроме Восточный в Амурской области. Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах.
https://ria.ru/20230917/partnery-1896745101.html
пхеньян
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903784112_55:0:1192:853_1920x0_80_0_0_fcef4ab177c4563a9fb5d95fbac7a1b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пхеньян, россия, сергей лавров, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Пхеньян, Россия, Сергей Лавров, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне

Лавров и Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне длиной чуть более часа

© Фото : МИД РоссииПредседатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время. встречи. 19 октября 2023
Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время. встречи. 19 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© Фото : МИД России
Председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время. встречи. 19 октября 2023
Читать ria.ru в
ПХЕНЬЯН, 19 окт – РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял в Пхеньяне главу российского МИД Сергея Лаврова, сообщили журналистам в четверг в МИД РФ.
Встреча продлилась чуть больше часа.
Лавров прибыл в Северную Корею в среду с двухдневным визитом, который проходит через месяц после поездки Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и его встречи с президентом РФ на космодроме Восточный в Амурской области. Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
Наши бывшие партнеры и учение чучхе
17 сентября, 08:00
 
ПхеньянРоссияСергей ЛавровКим Чен ЫнВ миреКНДР (Северная Корея)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала