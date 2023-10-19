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Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне
Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне - РИА Новости, 19.10.2023
Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял в Пхеньяне главу российского МИД Сергея Лаврова, сообщили журналистам в четверг в МИД РФ. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T11:33
2023-10-19T11:33
2023-10-19T11:36
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ПХЕНЬЯН, 19 окт – РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял в Пхеньяне главу российского МИД Сергея Лаврова, сообщили журналистам в четверг в МИД РФ. Встреча продлилась чуть больше часа. Лавров прибыл в Северную Корею в среду с двухдневным визитом, который проходит через месяц после поездки Ким Чен Ына по Дальнему Востоку и его встречи с президентом РФ на космодроме Восточный в Амурской области. Последний раз Лавров приезжал в КНДР в конце мая 2018 года, до этого министр бывал в Пхеньяне в 2009 и 2004 годах.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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пхеньян, россия, сергей лавров, ким чен ын, в мире, кндр (северная корея), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Пхеньян, Россия, Сергей Лавров, Ким Чен Ын, В мире, КНДР (Северная Корея), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Ким Чен Ын принял Лаврова в Пхеньяне
Лавров и Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне длиной чуть более часа