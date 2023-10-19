https://ria.ru/20231019/pingviny-1903821887.html
В Крыму впервые поселились пингвины
В Крыму впервые поселились пингвины - РИА Новости, 19.10.2023
В Крыму впервые поселились пингвины
Первые пингвины в Крыму появились в зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:18
2023-10-19T13:18
2023-10-19T14:27
хорошие новости
сочи
юар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903845967_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_02c382f8b1d5aaa3b323a25f51a55b9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Первые пингвины в Крыму появились в зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. "В нашем зоопарке поселились семь пингвинов. Это первые пингвины в Крыму", - сказал Жиленко. По его словам, пингвины привезены с ЮАР, где они гнездятся на Мысе Доброй Надежды, а перед приездом в Крым находились на передержке в Сочи. "Для пингвинов мы оборудовали специальный вольер с бассейном", - подчеркнул Жиленко и добавил, что вместе с пингвинами в зоопарк приехали байкальские нерпы и индийские выдры.
https://ria.ru/20231006/panda-1901021109.html
https://ria.ru/20231013/alpaka-1902573743.html
сочи
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903845967_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a6ed99538dec1157f5ec127ca3b0cb1d.jpg
Первые пингвины в зоопарке в Крыму
В Крыму впервые поселились пингвины - семь птиц привезли в зоопарк в Бахчисарае из ЮАР, где они гнездятся на Мысе Доброй Надежды. В распоряжении гостей из Африки специальный вольер с бассейном
2023-10-19T13:18
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, юар
Хорошие новости, Сочи, ЮАР
В Крыму впервые поселились пингвины
В зоопарке в Крыму впервые поселились пингвины
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Первые пингвины в Крыму появились в зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
"В нашем зоопарке поселились семь пингвинов. Это первые пингвины в Крыму", - сказал Жиленко.
Детеныш панды из Московского зоопарка открыл глаза
По его словам, пингвины привезены с ЮАР
, где они гнездятся на Мысе Доброй Надежды, а перед приездом в Крым находились на передержке в Сочи
.
"Для пингвинов мы оборудовали специальный вольер с бассейном", - подчеркнул Жиленко и добавил, что вместе с пингвинами в зоопарк приехали байкальские нерпы и индийские выдры.
В Ленинградском зоопарке родился детеныш альпаки