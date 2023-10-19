https://ria.ru/20231019/pingviny-1903821887.html

В Крыму впервые поселились пингвины

В Крыму впервые поселились пингвины - РИА Новости, 19.10.2023

В Крыму впервые поселились пингвины

Первые пингвины в Крыму появились в зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 19.10.2023

2023-10-19T13:18

2023-10-19T13:18

2023-10-19T14:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Первые пингвины в Крыму появились в зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. "В нашем зоопарке поселились семь пингвинов. Это первые пингвины в Крыму", - сказал Жиленко. По его словам, пингвины привезены с ЮАР, где они гнездятся на Мысе Доброй Надежды, а перед приездом в Крым находились на передержке в Сочи. "Для пингвинов мы оборудовали специальный вольер с бассейном", - подчеркнул Жиленко и добавил, что вместе с пингвинами в зоопарк приехали байкальские нерпы и индийские выдры.

https://ria.ru/20231006/panda-1901021109.html

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Первые пингвины в зоопарке в Крыму В Крыму впервые поселились пингвины - семь птиц привезли в зоопарк в Бахчисарае из ЮАР, где они гнездятся на Мысе Доброй Надежды. В распоряжении гостей из Африки специальный вольер с бассейном 2023-10-19T13:18 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, юар