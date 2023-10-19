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В Крыму впервые поселились пингвины - РИА Новости, 19.10.2023
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13:18 19.10.2023 (обновлено: 14:27 19.10.2023)
https://ria.ru/20231019/pingviny-1903821887.html
В Крыму впервые поселились пингвины
В Крыму впервые поселились пингвины - РИА Новости, 19.10.2023
В Крыму впервые поселились пингвины
Первые пингвины в Крыму появились в зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. РИА Новости, 19.10.2023
2023-10-19T13:18
2023-10-19T14:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Первые пингвины в Крыму появились в зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. "В нашем зоопарке поселились семь пингвинов. Это первые пингвины в Крыму", - сказал Жиленко. По его словам, пингвины привезены с ЮАР, где они гнездятся на Мысе Доброй Надежды, а перед приездом в Крым находились на передержке в Сочи. "Для пингвинов мы оборудовали специальный вольер с бассейном", - подчеркнул Жиленко и добавил, что вместе с пингвинами в зоопарк приехали байкальские нерпы и индийские выдры.
https://ria.ru/20231006/panda-1901021109.html
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353
60
353
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Первые пингвины в зоопарке в Крыму
В Крыму впервые поселились пингвины - семь птиц привезли в зоопарк в Бахчисарае из ЮАР, где они гнездятся на Мысе Доброй Надежды. В распоряжении гостей из Африки специальный вольер с бассейном
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сочи, юар
Хорошие новости, Сочи, ЮАР
В Крыму впервые поселились пингвины

В зоопарке в Крыму впервые поселились пингвины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Первые пингвины в Крыму появились в зоопарке на территории Бахчисарайского парка миниатюр, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
"В нашем зоопарке поселились семь пингвинов. Это первые пингвины в Крыму", - сказал Жиленко.
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По его словам, пингвины привезены с ЮАР, где они гнездятся на Мысе Доброй Надежды, а перед приездом в Крым находились на передержке в Сочи.
"Для пингвинов мы оборудовали специальный вольер с бассейном", - подчеркнул Жиленко и добавил, что вместе с пингвинами в зоопарк приехали байкальские нерпы и индийские выдры.
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